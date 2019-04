“Personal operativo atiende avería en la Costa Occidental del estado Zulia, en la línea a 138KV Cuatricentenario-Rincon S/E Sibucara”, escribió Corpoelec en su cuenta oficial en Twitter.

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana de este viernes Santo se registró un nuevo apagón en el estado Zulia, así lo reportan usuarios en las redes sociales.

Desde Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago se reporta que la falla afectó a todo el estado petrolero.

CORPOELEC Zulia Ofic @CorpoelecZulia_

#AHORA Personal operativo atiende avería en la Costa Occidental del estado Zulia, en la línea a 138KV Cuatricentenario-Rincon S/E Sibucara. @igorgavidia @CORPOELECinfo

36

11:53 – 19 abr. 2019

19/04/19 Apagón en Zulia se debió a Falla en la línea a 138KV de Cuatricentenario was last modified: by

Loading...

19/04/19 Apagón en Zulia se debió a Falla en la línea a 138KV de Cuatricentenario

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):