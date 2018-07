28 años después… Inglaterra está en semifinales de un Mundial: venció 2-0 a Suecia

La selección de Inglaterra se instaló este sábado en las semifinales del Mundial, luego de ganar 2-0 a Suecia en el Samara Arena de Rusia. Los británicos superan la fase de cuartos de final por primera vez desde Italia 1990.

Dos cabezazos sellaron el boleto. El primero fue de Harry Maguire, a los 30 minutos, en un tiro de esquina. Y Dele Alli repitió la dosis al 59′ en un centro en el que impactó el balón desde el área pequeña.

El combinado británico regresa a unas semifinales luego de 28 años, cuando en el certamen de 1990 logró vencer 3-2 a Camerún. En la siguiente instancia cayó en penales contra Alemania Federal y luego perdió 2-1 el juego por el tercer lugar.

Suecia, que también buscaba una semifinal desde Estados Unidos 1994, no pudo concretar algún descuento pese a sus intentos en la segunda mitad, donde se encontró con un buen Pickford.

Harry Kane, máximo artillero de la Copa, no pudo ampliar su racha de seis tantos anotados, pero contará con una nueva oportunidad en la próxima fase, donde lo espera el anfitrión Rusia o Croacia, que se enfrentan a las 2:00 de la tarde.

