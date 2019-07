38.000 Millones de dólares le costó el divorcio al fundador de Amazon

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y MacKenzie Bezos finalizaron su divorcio el jueves, por el orden de los 38.000 millones de dólares, según publicó Bloomberg News.

Bajo el acuerdo, MacKenzie Bezos, de 49 años, recibirá aproximadamente 19.700 millones de acciones de Amazon.com, es decir una participación de 4% en la compañía valorado en 38.000 millones, lo que la ubica en la posición 22 de la clasificación de multimillonarios de Bloomberg, anunció la misma fuente.

Un juez del condado King del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos finalizó el divorcio. Jeff Bezos, de 55 años, mantendrá 12% de participación y seguirá como la persona más rica del mundo.

MacKenzie Bezos, una novelista, ha dicho que planea dejar toda su participación en The Washington Post y en la compañía de exploración espacial Blue Origin a su esposo, así como el derecho de voto asociado a su restante participación en Amazon.

También ha prometido donar la mitad de su fortuna a Giving Pledge, una organización caritativa que aglutina a los contribuyentes más ricas del mundo, incluyendo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, Warren Buffett y Bill Gates

La vida personal de Jeff Bezos quedó a la vista de todos con el anuncio en enero de su divorcio con su esposa de más de 25 años y la revelación por el semanario amarillista National Enquirer de que habría tenido una relación con la expresentadora de noticias Lauren Sanchez.

Jeff y MacKenzie Bezos se casaron en 1993 y tienen cuatro hijos. Jeff Bezos fundó Amazon en su garage en Seattle en 1994 y la convirtió en un coloso que domina el mundo del comercio en línea.

