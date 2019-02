Hace ya casi 30 años el gobierno del presidente constitucional Carlos Andrés Pérez sufrió una intentona golpista, pero resistió ante rebeldes que, como lo anunció Chávez en su momento, “por ahora” se rindieron y depusieron sus armas para “evitar más derramamiento de sangre”, aún cuando hubo alrededor de 300 inocentes muertos, entre civiles y militares, los primeros por quedar entre el fuego cruzado de los defensores de la democracia y los golpistas, los segundos porque muchos golpistas fueron llevados engañados pensando que eran unas prácticas y terminaron atacando blancos civiles y militares.

Chávez admitió repetidamente que antes de la intentona organizó en los cuarteles la rebelión que fracasó al no recibir el masivo respaldo de civiles de fuerzas políticas de izquierdas que había previsto.

Chávez, quien constantemente en actos públicos recuerdó sus dos años privado de libertad en la cárcel de Yare, renunció a la lucha armada y creó un partido con el que ganó las elecciones presidenciales de 1998 con una abrumadora mayoría de votos, alimentada por un país deseoso de un cambio político y social, el cual nunca se ha dado, hoy día Venezuela está sumergida en la peor crísis económica y social de su historía luego que los corruptos que han saqueado las divisas y el oro de la nación dejarán las arcas del tesoro nacional vacías.

















































4 de Febrero de 1992, El golpe de estado en Fotos

