5G viabilizará las comunicaciones ultraconfiables de baja latencia (URLLC)

El potencial de URLLC (Ultra-Reliable and Low-Latency Communication) en 5G será un componente decisivo en la digitalización de la industria, posibilitando la automatización de fábricas. Además de otros avances como la conducción autónoma y las redes eléctricas inteligentes.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2019 – Las redes de 5G se están construyendo con una arquitectura que dará soporte a la categoría de servicio URLLC (Comunicación ultra confiable y de baja latencia). URLLC dará soporte a una serie de servicios avanzados para dispositivos conectados sensibles a la latencia para habilitar aplicaciones en un amplio espectro, tales como automatización de fábricas, conducción autónoma, Internet industrial y red eléctrica inteligente. Así lo explica el resumen del estudio “Nuevos Servicios y aplicaciones con comunicaciones ultra confiables y baja latencia con 5G”, publicado en el portal Brecha Cero de 5G Americas.

“Las redes móviles y las industrias verticales están atravesando una importante transformación tecnológica ayudada por capacidades de comunicación críticas en términos de características de baja latencia y alta confiabilidad, especialmente en los sectores de atención médica, automotor, automatización industrial, de la energía y de la entretenimiento. Como los primeros despliegues comerciales de 5G se centran en casos de uso de banda ancha móvil mejorada, el futuro se está preparando para casos de uso que cuenten con características de confiabilidad ultra alta y baja latencia”, explicó José Otero, Vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe.

En el estudio se detallan los principios para alcanzar URLLC, se explica la necesidad de contar con un nuevo enfoque y se resaltan los requisitos clave de los servicios URLLC. Además se detallan los próximos casos de uso de URLLC en el transporte inteligente, la automatización de la industria y la telecirugía, y presenta los requisitos de latencia y confiabilidad para estas aplicaciones.

La baja latencia es un ingrediente crucial para asegurar que las aplicaciones sean usables e interactivas ya sea que la comunicación ocurra de humano-a-humano, humano-a-máquina o máquina-a-máquina. Este reporte presenta una breve descripción de las aplicaciones emergentes, los desafíos de diseño y los enfoques potenciales en el diseño de URLLC.

Este resumen del estudio “Nuevos Servicios y aplicaciones con comunicaciones ultra confiables y baja latencia con 5G” puede descargarse de Brecha Cero.

###

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

5G viabilizará las comunicaciones ultraconfiables de baja latencia (URLLC) was last modified: by

Loading...

5G viabilizará las comunicaciones ultraconfiables de baja latencia (URLLC)

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):