5ta de la Champions League.. Dos partidos que definen mucho

Este martes comienza la quinta fecha de la Champions y los ojos estarán puestos sobre el Real Madrid que tiene un panorama complicado luego de su mal arranque de temporada. El miércoles tal vez el partido más emocionante será entre PSG y Liverpool por el Grupo C. La página Oddsshark presenta las estadísticas y apuestas más atractivas de cada encuentro.

El Real Madrid visita a la Roma en el Olímpico con muchas bajas, sobre todo en defensa y la ausencia de Casemiro que es un jugador vital para el esquema blanco. Los locales tampoco contarán con algunos jugadores de importancia como su capitán De Rossi y Manolas. El Real Madrid ha ganado sus últimos cuatro partidos contra la Roma y ha marcado al menos 2 goles en todos esos encuentros. Si el Madrid resulta ganador se cotiza a 2,15 y si marcan en ambas mitades se pagaría un extra de2,50. Esta misma estadística también se dio en 6 de sus 7 partidos más recientes por Champions. Luego de su derrota en la jornada inicial, la Roma ha ganado los siguientes 3 partidos al hilo y en todos ellos llegaron con ventaja al descanso y se quedaron con la victoria al final. Que los locales ganen ambas mitades se cotiza a 13,00 y se pagaría un adicional de 3,40 por anotar en los dos tiempos. Seguramente ambos equipos sean capaces de marcar, situación que se paga a 1,44 y si además se anotan más de 2 goles se pagaría un adicional de 1,53. El pronóstico en los sitios de apuestas es un empate 2 a 2 que se paga a 10,00 y se pagaría un valor de 4,00 si ambos marcan y quedan empatados.

El miércoles se juega un partido que podría sentenciar al PSG o dejar al Liverpool en la cuerda floja para jugarse todo en la sexta fecha. En la jornada inicial ambos disputaron un partido que ya permitía pensar que este grupo sería el de la muerte y sólo un gol de Firmino en el final les dio los tres puntos a los ingleses. Desde ese enfrentamiento ambos sólo pudieron vencer al Estrella Roja en casa, pero cedieron puntos contra el Napoli de Ancelotti. Ambos equipos cuentan con delanteros de peso y es probable que los dos conjuntos se hagan presentes en el marcador se cotiza a 1,44. Si del lado del PSG marcan Neymar, Cavani o Mbappé se pagaría un valor de 1,66, 1,66 y 2,25 respectivamente. Que en el Liverpool anoten Salah, Firmino o Mané se cotiza a una cuota de 1,95, 2,87 y 3,00 correspondientemente. Ambos equipos juegan con la presión de ganar el partido para llegar a la última fecha con mayor tranquilidad. Para los analistas de Oddsshark el PSG se impondrá en su casa y ganará 3 a 2, marcador que se paga a 19,00.

