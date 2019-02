64% de las comunidades en las principales ciudades del país, no recibe la bombona de gas

Fuente: Comunicaciones ESDA

Caracas, 08 de febrero de 2019.- El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, comparte los resultados sobre la percepción de calidad del servicio de gas doméstico realizados en las principales ciudades del país, en virtud de que en los últimos meses, se han incrementado las manifestaciones por las fallas en la distribución del gas doméstico. Dicho déficit se debe a la falta de bombonas, daño de las unidades de transporte primario y secundario de Gas Líquido del Petróleo (GLP), así como retrasos en plantas de llenado.

El resultado, evaluado el pasado diciembre, ha sido incuestionable, se conoce a través del estudio que el 95 % de la población consultada dependen de gas para cocinar. Sin embargo, 64% de los ciudadanos de los principales centros urbanos del país manifiestan que no reciben la bombona de gas en sus comunidades, esto permite comprender la dimensión del problema y las constantes solicitudes de los usuarios en búsqueda de una solución.

Los resultados obtenidos a nivel nacional, resumen las condiciones sobre este servicio basado en una encuesta aplicada a 5.200 ciudadanos de las ocho principales ciudades del país (Caracas, Maracaibo, Valencia, Barcelona, Barquisimeto, San Cristóbal, Punto Fijo y Ciudad Bolívar) comprendiendo en total 23 de los municipios urbanos más importantes del país.

En tal sentido, Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos acotó: “El 79% de las personas que indican utilizar el gas para su vida diaria en el hogar, señalan que no cuentan con el servicio directo, y deben estar periódicamente buscando la sustitución de las bombonas, lo cual en los últimos meses ha presentado una crisis severa por el deterioro de las unidades (bombonas) o por la falla de distribución oportuna”.

Las ciudades que reportan mayores problemas en la distribución del servicio son San Cristóbal y Valencia donde el 88% y 85% de sus ciudadanos respectivamente evalúan negativamente la calidad del servicio de gas. El deterioro del servicio de gas ha afectado aceleradamente la rutina de vida del venezolano, es por ello que el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos busca divulgar información sobre el estado y calidad de los servicios domésticos, como un medio de fomento del conocimiento público de dichos servicios y una herramienta para que los usuarios puedan exigir mejoras, ante la falta de información oficial.

Si desea conocer más sobre el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y los resultados levantados, puede ingresar a su página web: www.asoesda.org y visitar las redes sociales de la Organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

