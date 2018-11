SANTIAGO DE CHILE.- En un avión de las fuerzas armadas de Chile, retornaron a ese país más de una centena de ciudadanos con doble nacionalidad Chilena-Venezolana, que pidieron al gobierno de Piñera los rescatara de la insostenible situación que llevaba en Venezuela.

De acuerdo a las declaraciones del presidente del país autral, Sebastian Piñera: “Con mucha emoción y alegría recibimos hoy a 99 compatriotas que volvieron a la Patria después de décadas viviendo en Venezuela. Los recibimos con los brazos abiertos porque siempre los estuvimos esperando. Bienvenidos a Chile que los recibe con el calor del cariño y la primavera!”.

99 Chilenos fueron sacados de Venezuela por razones humanitarias en un Avión de las FACH, FOTOS

