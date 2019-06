A más de un mes del «Leopoldazo», Lilian Tintori y su hija aparecen en Madrid

Luego de los sucesos del show del mini «levatamiento militar» montado por Leopoldo López y su Alumno, Juan Guaidó, que tuvo como resultado varios muertos y heridos debido al engaño al que fueron sometidos sus seguidores quienes pensaban que ese día era el famoso «día D» de la operación «libertad», muchas veces anunciada por el susodicho, y que resulto en simplemente la liberación de López y su posterior refugio en la embajada de España, quedando el resto de los presos políticos en las mazmorras mientras López recibía la libertad del ex-director del Sebin conjurado de acuerdo a reportajes de importantes periodistas con algunos tenedores de bonos y enchufados.

El día de hoy se pudo confirmar que su esposa e hija se encuentran en Madrid..

El Gobierno español ha confirmado la entrada de la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, y su hija menor en España, según han confirmado fuentes de La Moncloa. Las mismas fuentes recuerdan que Tintori y su hija han llegado a España después de que, “en ejercicio de su libertad de movimiento”, ha decidido venir a Madrid tras abandonar la Residencia de la Embajada de España en Venezuela, donde permanecían como huéspedes.

“Tanto Lilian Tintori como su hija se encuentran en perfecto estado”, añaden las mismas fuentes. Desde el ministerio de Exteriores han confirmado que, Leopoldo López, continúa, como huésped, en la residencia del embajador español en Caracas.

