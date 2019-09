Abiertas preinscripciones para doble Diplomado en Economía de la Escuela Austriaca

El programa académico está dirigido a profesionales, estudiantes de pregrado y cualquier área del conocimiento.

Desde el 2 de septiembre y hasta el próximo 18 de octubre están abiertas las preinscripciones para el Doble Diplomado en Economía de la Escuela Austriaca dictado por la Universidad Montéavila (UMA), en coordinación con el Centro de Divulgación del Conocimiento económico para la Libertad (Cedice Libertad) y el Centro de Economía Política Juan de Mariana.

Las inscripciones se realizarán del 21 al 31 de octubre y el inicio de clases está previsto para el 2 de noviembre. Para mayor información y para las inscripciones los interesados deben enviar un correo a diplomadocedice@gmail.com o llamar al teléfono (0212) 5713357.

El diplomado está dirigido a profesionales de cualquier área con interés en profundizar sus conocimientos en la materia. Por ejemplo, los licenciados en Comunicación Social que lo realicen mejorarán su capacidad para aplicar las teorías económicas a sus análisis sobre las finanzas actuales.

El objetivo del programa académico es que, una vez que culminen la doble diplomatura, los profesionales dominen los fundamentos de teoría económica con propiedad, las escuelas del pensamiento económico y metodología de la Ciencia Económica en la tradición de la Escuela Austriaca, así como la habilidad de aplicarlos al análisis y la comprensión de fenómenos económicos, agentes, intereses y realidades subyacentes, para adquirir o mejorar la capacidad de interpretar, priorizar y comunicar información relevante sobre el entorno económico para el soporte de decisiones.

El diplomado consta de dos semestres. Los participantes recibirán 252 horas académicas, además de 28 horas de conferencias.

Acerca de Cedice Libertad

Cedice Libertad (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C.) es una organización sin fines de lucro que tiene como misión divulgar, formar, generar conocimiento y promover los principios que sustentan la libertad individual, el respeto a los derechos de propiedad, el libre mercado y la cultura liberal, como bases para lograr una sociedad de ciudadanos libres y responsables.

