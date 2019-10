Abierto el período de nominaciones para los Premios Tenedor de Oro y Armando Scannone 2019

Se abre el período de nominaciones para los Premios Tenedor de Oro y Armando Scannone 2019 de la Academia Venezolana de Gastronomía

A partir del 17 de octubre 2019, la AVG comienza a recibir formalmente las nominaciones para los premios y menciones Tenedor de Oro y el premio Armando Scannone 2019.

De acuerdo al reglamento “podrá ser candidato a los diferentes premios Tenedor de Oro, toda persona natural o jurídica que se haya destacado en Venezuela, con particular talento en las artes, profesiones, oficios, e industrias y en la apreciación del comer y el beber, tales como chefs, cocineros profesionales, restaurantes, productores, empresarios, artesanos, comerciantes, escritores, comunicadores, restauradores o importadores del ramo de alimentos y bebidas, enólogos y sumilleres, educadores, investigadores, divulgadores y editores, nutricionistas, contralores de calidad en alimentos o cualquier otra persona o actividad afín”. Los premios Tenedor de Oro comprenden las siguientes categorías: Gran Tenedor de Oro, Tenedor de Oro al Chef del año, Tenedor de Oro a la Publicación Gastronómica y 4 menciones Tenedor de Oro.

El Premio Armando Scannone está dedicado a exaltar los valores de nuestra culinaria y podrán optar al mismo los ciudadanos, venezolanos o extranjeros, “que durante el año de su otorgamiento se hayan destacado, bien por la creación de una receta que resalte ingredientes típicos de la cocina venezolana, o bien que mejore su técnica de preparación, o que represente un aporte novedoso al elenco culinario del país”.

Las nominaciones, debidamente argumentadas, se recibirán hasta el 17 de noviembre a través del correo academiagastronomia@gmail.com y, como lo señala el reglamento de premios, no se aceptarán auto nominaciones. Cualquier duda al respecto, los interesados pueden dirigirse a la dirección de correo indicada para solicitar la orientación necesaria.

El Consejo Directivo de la Academia Venezolana de Gastronomía invita a los miembros de la institución, a los comunicadores gastronómicos, profesionales interesados en la gastronomía, demás actores del sector gastronómico y público en general, a enviar sus propuestas a los distintos reconocimientos que otorga anualmente la AVG.

