Acción Democrática se retiró de la MUD porque Ramos Allup no logró ser candidato presidencial

De acuerdo a fuentes filtradas a los medios de comunicación desde el partico Acción Democrática, se asegura que “Las mezquindades paralizaron a la alianza opositora. Incumplimientos de pactos firmados por todas las organizaciones y la parálisis en la designación de un secretario ejecutivo tienen al país sin oposición, sin agenda local, sin mensaje a los venezolanos y esperando una solución mágica o un milagro de la comunidad internacional para lograr un cambio en el país”, expresó la fuente vinculada al partido político.

Señaló que en 2017 se debió haber cumplido con las primarias para poder elegir a un líder que unificara a la oposición. Sin embargo, la fuente precisó que “las agendas personales lo impidieron”.

“En 2017 debió haber primarias para escoger un líder que independientemente de participar o no en el proceso, unificara a la oposición así fuese para retirarse de la contienda. Las agendas personales lo impidieron”, agregó la fuente.

Al final el día, sucede que el dueño de la franquicia Acción Democrática y sempiterno secretario general de esa organización ,Henry Ramos Allup, quiso postularse en primarias como candidato presidencial, debido a su avanzada edad se le acaba del tiempo para tener la energía para recorrer el país en una potencial elección para primer mandatario, al no darse las primarias y por ahora no se vislumbra una elección, la franquicia de Allup, se retira de la MUD luego de posicionar cuatro gobernadores en las elecciones regionales donde la oposición no fue a participar.

Es curioso que un individuo que lidera un partido político que se considera democrático tiene más de 2 décadas como secretario general del mismo…

