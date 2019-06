ACNUR alerta que más de 500.000 venezolanos han migrado en los Últimos 90 días

CARACAS.- Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en los últimos tres meses aumentó considerablemente el número de venezolanos que partieron a otras naciones en búsqueda de oportunidad.

Durante marzo, abril y mayo, la migración venezolana pasó de 3,4 millones de personas a 3,9 millones, lo que representa cerca de 500 mil nuevos migrantes y refugiados provenientes de Venezuela.

En febrero, cuando la Acnur en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicaron un documento sobre la migración venezolana, explicaron que el número de personas que había salido del país huyendo de la emergencia humanitaria había alcanzado los 3,4 millones de ciudadanos.

Venezuela actualmente vive una crisis humanitaria, política, económica y social, sin precedente, lo que ha llevado a cientos de ciudadanos a salir del país en busca de oportunidades de vida.

Es por esto que la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, contabilizó en su última actualización3.891.153 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana.

Esta cifra se desprende de los datos recabados por 41 organizaciones no gubernamentales y 17 agencias pertenecientes a la ONU, en los países que han sido anfitriones ante la ola masiva de venezolanos.

La Acnur estimó que para finales de 2019 la migración venezolana podría alcanzar los 5 millones de personas.

ACNUR sigue ofreciendo ayuda y asistencia humanitaria a los ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera con Colombia, para poder cubrir sus necesidades básicas. pic.twitter.com/OCxPBHwnUc — ACNUR España (@ACNURspain) May 16, 2019



FUENTE.ELCARABOBEÑO

