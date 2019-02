Un video hecho con un teléfono inteligente sin que aparentemente el actor Sergio Goyri se percatara, publicado el viernes en la red social Twitter, muestra cuando se refiere a Aparicio de manera despectiva y la llama “pinche india”, al tiempo en que cuestiona a la Academia por su nominación.

Más tarde el viernes, Goyri, de 60 años, publicó en su cuenta en Instagram otro video pidiendo disculpas por sus comentarios.

“Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso (su nominación al Oscar) y mucho más”, dijo. “Para mí es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar”.

Una portavoz de Aparicio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Después de su nominación al Oscar, Aparicio dijo que era optimista de que su éxito ayudaría a romper los estereotipos sobre raza y clase.

Los premios de la Academia de 2019 serán entregados el 24 de febrero en Los Ángeles.

Actor mexicano Sergio Goyri llamó “pinche india” a la protagonista de ROMA, VIDEO was last modified: by

Loading...

Actor mexicano Sergio Goyri llamó “pinche india” a la protagonista de ROMA, VIDEO

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):