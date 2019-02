Actriz de The Big Bang Theory cuenta su experiencia de mal servicio al cliente con United Airlines

EEUU.- Mayim Bialik, estrella de ‘The Big Bang Theory’ expresó su descontentó en redes sociales por el mal servicio de la aerolínea United Airlines.

Por medio de un hilo de tweets, la actriz dijo que un agente de dicha empresa aérea le cerró de golpe la puerta y dejó abordar a otros pasajeros con todo y equipaje por encima de ella.

‘Al asistente de vuelo de @UnitedAirlines que cerró la puerta de embarque en mi cara. Hice un vuelo de conexión en Houston. Fue un poco apretado, pero dijiste que había muchos asientos abiertos. Cuando me viste llevar mi maleta, dijiste que no había espacio y cerraste la puerta’, inició la celebridad.

‘Y también, ¿por qué mi maleta no cabía de alguna manera? Tal vez el asiento de primera clase en el que se suponía que debía sentarme podría haberlo sostenido y me hubiera gustado sentarme en todos los asientos abiertos en cualquier lugar de ese avión’.

‘Había otras cinco personas de mi vuelo de pie allí conmigo que dejó en el avión. Tal vez ella simplemente no le gusta ‘The Big Bang Theory’. Todos tenía equipaje de mano también’, concluyó.

Tras su queja en Twitter y posterior a arribar a su destino, Bialik escribió otro mensaje en Instagram: ‘Sé que apenas hice mi vuelo de conexión, pero lo logré a pesar de tus retrasos haciéndome llegar tarde. Y me rechazaste cuando dejaste a otras 5 personas en mi vuelo de conexión porque tenía una maleta en mano. Teníasn también equipaje de mano. Tengo entendido que todo estaba cerrado, pero esa azafata no tuvo que cerrar la puerta de embarque como lo hizo en mi cara sin siquiera decir que lo sentía’.

Junto al largo mensaje adjuntó una selfie en medio del aeropuerto y continuó diciendo:

‘Podría haber hecho un pequeño esfuerzo más, ya que dijo que ‘había muchos asientos abiertos’. Tal vez ella odia ‘The Big Bang Theory’. Tal vez ella odia a las mujeres que parecen que van a llorar. Ahora mi maleta se rompe por correr tan fuerte y agresivamente, mi asma está súper enojada y las personas al azar piensan que son una ‘prima donna’ porque cuando ella cerró la puerta dije ‘¡Tengo un asiento de primera clase!’’, remarcó.

‘No quise decir que lo merezco, quise decir si mi maleta se puede sentar en mi asiento de primera clase y me sentiré en otro lugar. No es un buen día para mí y para @united’, concluyó.

Ante la acusación, la empresa hizo una breve declaración en Fox News: ‘Pudimos llevar a la señora Bialik en el vuelo a Los Ángeles, estamos revisando lo que sucedió con nuestro equipo en Houston’.

En los últimos años se han dado a conocer varias quejas sobre los malos servicios de las aerolíneas y su personal, desde animales muertos en la zona de carga, hasta problemas raciales, pasando por problemas de seguridad.

Las quejas de malas atenciones se han podido dar a conocer gracias a las poderosas herramientas de internet como las redes sociales. Ya sea por medio de un mensaje dirigido a la empresa, por fotografías o por videos, los usuarios hacen valer sus derechos sobre los servicios que adquieren.

