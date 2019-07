El británico Adam Peaty con 56.88 batió este domingo su tope mundial de los 100 pechoen la semifinal de la distancia durante la primera jornada del Mundial que se nada en Gwangju (Corea del Sur).

Peaty, que fue el primer hombre en bajar de 58, también ha sido el primer en bajar de los 57. Su anterior plusmarca la consiguió el 4 de agosto de 2018 en Glasgow (57.10).

Adam Peaty logra nuevo récord mundial en los 100 pecho was last modified: by

En : Deportes