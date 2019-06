Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, asegura que está «en el punto más bajo de su vida» porque ha perdido su empleo y no tiene dónde vivir. El hombre, de 52 años, señala que desde que la actriz estadounidense se casó con el príncipe Enrique, todo ha ido cuesta abajo en su vida, informó The Sun.

Durante los últimos dos meses, el hombre ha estado viviendo en una habitación de hotel en Oregón con su prometida, su hijo y sus dos perros, tras perder su trabajo, su hogar y no poder encontrar otro lugar para vivir. El hombre responsabiliza a la fama de su hermanastra su situación actual, ya que —asegura— cada uno de sus movimientos fue «puesto bajo el microscopio».

«El hermano loco de Meghan»

Aparentemente, los problemas de Thomas Jr. comenzaron a principios de este año, cuando enfermó. Al poco tiempo, tuvo que dejar su vivienda porque no tenía trabajo y el propietario aseguró que la casa quedó destruida. «De repente, todas las emisoras locales hablaban de cómo me desalojaron, de cómo destrocé esta casa», explicó el afectado.

Thomas Jr. ha desmentido los comentarios vertidos en su contra, pero lamenta que desde aquel incidente nadie está dispuesto a contratarlo o a alquilarle una casa, pues ahora se encuentra de repente en el centro de atención «sin que sea mi culpa», se lamenta el hombre.

Desde los mismos inicios del matrimonio real, quedaron a la luz las malas relaciones que mantenía la duquesa con su familia por parte de padre, y para Thomas Jr. esa es la clave del problema actual, pues ahora todos lo conocen como «el hermano loco de Meghan», mientras antes su vida no salía del ámbito privado.

Ahora que es princesa olvidó a su familia! El hermanastro de Meghan Markle vive en la indigencia

