Al borde de la hambruna! Según Fedeagro, Venezuela solo producirá 10 por ciento del maíz requerido en la temporada

El sector agropecuario está paralizado técnicamente debido a la escasez de gasolina y repuestos, así como de fertilizantes, denunció Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro.

Fantinel advirtió que la producción caerá aún más este año, especialmente en rubros como el maíz, del cual prevé que apenas se producirá 10% de lo requerido para la población en esta temporada.

“La producción de alimentos seguirá cayendo. Rubros tan específicos como el maíz caerán a cifras históricas (…) estamos en paro técnico, al borde de un colapso por la falta de combustible y repuestos”, dijo el vocero de Fedeagro en entrevista con Unión Radio.

Alertó que de continuar así, en 2020 no habrá producción de maíz en todo el país.

Los cortes eléctricos agudizan más la situación. “En Barinas, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy y Lara, tenemos motores eléctricos (…) y hay cortes de luz, como mínimo, de seis horas. A veces, en algunos sectores se va por uno o cuatro días”, indicó.

También denunció que el sector se ve obligado a comprar todos los insumos en divisas extranjeras, pese a que el Estado paga la cosecha en bolívares, lo que supone una gran pérdida.

“Básicamente estamos al borde de un colapso. Nunca habíamos vivido algo así”, aseguró Fentinel.

