Al odontólogo en Anzoátegui lo mataron los vigilantes de su edificio

Con la detención de dos vigilantes quedó esclarecido el homicidio del odontólogo José Francisco Carvajal Valdez (28), en el estado Anzoátegui.

El asesinato se registró el 5 de mayo en Residencias Costa Guaica, Torre 1, parroquia Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja del citado estado oriental.

Pesquisas del Cicpc, informó el director de la policía científica, comisario general Douglas Rico, para el momento en que la víctima se encontraba en su apartamento, los victimarios- identificados como Eduardo Enrrique Figuera Rondón (18) y Carlos Enrique Perez Maraguacare (19)- valiéndose de su condición como vigilantes de Residencias Costa Guaica, le piden al odontólogo la colaboración para realizar una comida.

“Carvajal Valdez les permite el acceso a su vivienda, una vez en el lugar los victmarios le causan heridas con un arma blanca y lo despojan de sus pertenencias de valor”, precisó Rico.

Luego de arduas pesquisas, los vigilantes fueron detenidos en la calle Los Rosales, urbanización Los Totumos, sector Cumanagoto de la entidad y puestos a la orden del Ministerio Público.

