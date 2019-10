Albóndigas con salsa de hongos a la crema

Viernes para lucirse en la cena, olvídate de los Iron chef de la televisión y se tú el protagonista de una cena fenomenal.

Ingredientes (6 Personas)

1 k de hongos rebanados

2 cebollas picadas en cuadritos

1 taza de vino tinto

1 taza de caldo de res

1 cdta. de sal

Pimienta negra recién molida

1 taza de crema de leche o crema agria

Aceite de oliva

Perejil para adornar.

Preparación

Lavar los hongos, secarlos bien y rebanarlos. Sudar las cebollas en aceite de oliva, agregar los hongos y cocinar juntos. Añadir la sal y la pimienta, el vino y el caldo. Agregar la crema de leche. Verter en un caldero la salsa de hongos y la crema de leche. Agregar las albóndigas y cocinar todo junto. Servir las albóndigas sobre pasta o con arroz. Espolvorear con perejil picado.

En : Gastronomía