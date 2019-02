BERLIN.- Alemania ha congelado 5 millones de euros (5,72 millones de dólares) en ayuda humanitaria para Venezuela, que lanzará tan pronto como las circunstancias políticas en el país lo permitan, dijo el lunes la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas.

La canciller alemana, Angela Merkel, se unió a la lista de países que reconoció este lunes a Guaido como presidente interino.

