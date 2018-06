¡Alemania Fuera! Pierde 2-0 con Corea del Sur, Suecia y México a octavos

El campeón se despide del Mundial. La selección de Alemania cayó 2-0 frente a Corea del Sur, la mañana de este miércoles, y quedó eliminado del certamen. México, que fue goleado 3-0 ante Suecia, clasifica a la siguiente ronda junto al cuadro europeo.

Los germanos no pudieron defender el título obtenido en 2014, tras una fase de grupos en la que perdieron par de partidos y ganaron uno de forma agónica.

Con la actuación del VAR, Kim Young-Gwon firmó el primer tanto de los asiáticos en el descuento, lo que representaba el fin de las esperanzas alemanas. Y en los segundos finales, cuando el arquero Manuel Neuer se encontraba en campo rival, Son Heung-Min aprovechó un balón largo para estampar el marcador final.

La ‘Mannschaft’ no cumplió las expectativas de equipo compacto y triturador. Sucumbieron en el primer juego contra México (1-0), y un milagroso golazo de Toni Kroos contra Suecia les dejó con vida, pero la inefectividad contra Corea les dejó eliminados de la Copa del Mundo.

Al igual que en 2002 (Francia) y 2014 (España), el campeón defensor resultó eliminado en la primera fase.

Suecia dio la sorpresa

En el otro duelo de la llave, el combinado sueco se sacó del sombrero una brillante goleada 3-0 contra México para avanzar como líder de grupo. Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist (de penal) y un autogol de Édson Álvarez ofreció la victoria a la selección europea.

Sin embargo, gracias a los triunfos anteriores, los aztecas se quedaron con el boleto restante y se medirán al primer clasificado del Grupo E. Suecia se enfrentará al segundo.

