ALEMANIA: Terrorista Musulman disparó fuegos artificiales contra católicos en iglesia de Munich, hay decenas de heridos

MUNICH.- Un nuevo ataque terrorista se suscitó en la ciudad de Munich, en la pronvincia de Baviera, Alemania. Durante la ceremonia en una iglesia católica, este sábado santo de abril de 2019.

Un hombre musulmán asaltó una iglesia en la ciudad de Múnich en el Estado alemán de Baviera el sábado, causando lesiones a al menos 24 personas cuando los feligreses realizaban las oraciones de la Pascua.

El agresor, descrito como un hombre “africano” por algunos medios de comunicación, aparentemente provocó una explosión con fuegos artificiales, causando el pánico masivo y las lesiones. Los videos publicados en línea muestran el interior de la iglesia parroquial de San Pablo en desorden.

Según informes de los medios de comunicación alemanes, la policía dijo el domingo que el hombre hizo “palabras ruidosamente ininteligibles que asustaron a los feligreses que estaban al alcance de lo que dijo”.

El hombre estaba gritando y arrojando piedras a la congregación y alrededor de la iglesia, y la gente huyó en pánico. Veinticinco ciudadanos croatas resultaron levemente heridos en la confusión.

Los medios croatas locales y extranjeros dijeron que era un hombre de mediana edad que gritaba “Allahu Akbar“, lo que llevó a muchos de los creyentes a pensar que se trataba de un ataque terrorista.

La revista Fenix, el sitio web de noticias en idioma croata con sede en Frankfurt, dijo que varias personas habían logrado dominar al hombre y detenerlo en su camino hacia el altar antes de que la policía entrara en vigor.

El ministerio croata citó a la policía de Múnich diciendo que el incidente no tenía nada que ver con el terrorismo y que fue causado por una persona con enfermedad mental, que fue hospitalizada después de ser arrestada.

La policía intensificó la seguridad alrededor de las iglesias donde se celebraba la misa en croata, especialmente alrededor de la iglesia de San Miguel.

fuente. israelnoticias.com

ALEMANIA: Terrorista Musulman disparó fuegos artificiales contra católicos en iglesia de Munich, hay decenas de heridos was last modified: by

Loading...

ALEMANIA: Terrorista Musulman disparó fuegos artificiales contra católicos en iglesia de Munich, hay decenas de heridos

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):