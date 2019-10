Atención! Por estas razones darle un beso a tu gato podría matarte

Darle un beso a tu gato puede matarte. Un estudio llevado a cabo por científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. ha revelado que los gatos son portadores de enfermedades que resultan más peligrosas para los seres humanos de lo que hasta ahora se creía, según el diario británico ‘Metro’.

La así llamada enfermedad por arañazo de gato (Cat scratch disease o CSD en inglés) puede causar inflamaciones y fiebre, y en algunos casos incluso la muerte. En concreto, los especialistas han observado que los gatos pequeños son portadores de la bacteria Bartonella henselae con más frecuencia que los especímenes adultos. «El alcance y el impacto de la enfermedad es un poco mayor de lo que pensábamos», admite la epidemióloga del CDC Christina Nelson.

La enfermedad del arañazo de gato es causada por la Bartonella henselae. Esta enfermedad se propaga a través del contacto con un gato infectado (mordedura o arañazo) o por la exposición a las pulgas de gato. También puede propagarse a través del contacto con la saliva del gato sobre la piel o las superficies mucosas rotas como las de la nariz, la boca y los ojos. Una persona que haya tenido contacto con un gato puede mostrar síntomas comunes como: Protuberancia (pápula) o ampolla (pústula) en el sitio de la lesión (por lo general, es la primera señal)

Fatiga

Fiebre (en algunas personas)

Dolor de cabeza

Inflamación de los ganglios linfáticos (linfadenopatía) cerca de la mordedura o el arañazo

Molestia general (malestar general) Los síntomas menos comunes pueden ser: Inapetencia

Dolor de garganta

Pérdida de peso

Para prevenir las enfermedades causadas por los arañazos de los gatos se recomienda mantener unos niveles altos de higiene. Eneste sentido, los expertos aconsejan que quienes tengan gato se laven la cara y las manos después de tocar o besar a sus mascotas. El problema también puede quedar resuelto por medio de la desinfección de las áreas afectadas de la piel.

La mayoría de los casos de transmisión de enfermedades intestinales, cutáneas y de parásitos de gatos a seres humanos se registra en países tropicales.

Prevención

Para prevenir la enfermedad del arañazo de gato: Lávese las manos a profundidad con jabón y agua después de jugar con su gato. Lave especialmente cualquier mordida o arañazo.

Juegue delicadamente con los gatos para que no rasguñen ni muerdan.

No permita que un gato le lama la piel, ojos, boca, o heridas abiertas o cicatrices.

Utilice un control de pulgas para disminuir el riesgo de que su gato desarrolle esta enfermedad.

No toque a los gatos callejeros. Las personas con un sistema inmunitario saludable deben recuperarse por completo sin tratamiento. En las personas un sistema inmunitario debilitado, el tratamiento con antibióticos normalmente conduce a la recuperación. Redacción Notiactual

