Alfa Romeo presentó auto de Raikkonen para la temporada 2019

Alfa Romeo presentó el auto de Fórmula Uno que conducirá el excampeón Kimi Raikkonen esta temporada.

Raikkonen, su compañero de escudería Antonio Giovinazzi y el director de equipo Frédéric Vasseur posaron junto al Alfa Romeo C38 color blanco y vino tinto en los pits del Circuito Barcelona-Cataluña antes de las pruebas de pretemporada que iniciaron el lunes.

Alfa Romeo es el nuevo nombre de Sauber para esta temporada.

Raikkonen se sumó a Alfa Romeo proveniente de Ferrari, donde en 2007 dio a la escudería italiana su último título de la F1 para pilotos.

El finlandés de 39 años hará dupla con Giovinazzi, un italiano de 25 años que se alzado con dos carreras Grand Prix.

Sauber terminó en el octavo lugar en la tabla de posiciones para escuderías el año pasado.

