Alrededor de 20mil venezolanos ha cruzado los puentes fronterizos luego de la reapertura

CÚCUTA.- Aproximadamente 18.000 personas han ingresado a Colombia desde los puentes internacionales del estado Táchira luego de que Nicolás Maduro anunciara la reapertura de la frontera.

Migración Colombia señaló en una publicación en Twitter que el paso de los ciudadanos desde Venezuela hacia Norte de Santander fluye con normalidad. En varios videos, mostró la situación en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

Nicolás Maduro anunció en la noche de este viernes la apertura de los accesos fronterizos por medio de Twitter. Por otra parte, Delcy Rodríguez señaló que dichos accesos permitirán el paso peatonal desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm.

Las delimitaciones con Colombia permanecieron cerradas por más de tres meses, desde el 23 de febrero cuando se planteó el ingreso de ayuda humanitaria a la nación desde Colombia.

El cierre de la frontera implicó riesgos para los ciudadanos de las poblaciones aledañas debido a que muchos venezolanos hacen vida en el departamento Norte de Santander, desde el colegio de los niños y adolescentes, hasta trabajar y comprar alimentos y medicinas.

