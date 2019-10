Altuve le da la ventaja a los Astros de Houston en la serie frente a los Yanquis

Los Favoritos para Ganar la Serie Mundial nuevamente este año, Los Astros de Houston, llegaron de vuelta al Yankee Stadium. José Altuve descargó un jonrón temprano, Gerrit Cole neutralizó a la inoperante ofensiva de Nueva York y los Astros de Houston doblegaron el martes 4-1 a los Yanquis para tomar una ventaja de 2-1 en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Altuve y Josh Reddick batearon cuadrangulares solitarios contra sendos sliders de Luis Severino, quien se las arregló para cubrir cuatro innings y un tercio por los Yanquis.

La astucia de Altuve también fue factor en las dos carreras que Houston manufacturó de manera más elemental en el séptimo episodio para despegarse: el venezolano avanzó de primera a tercera y anotó tras un lanzamiento descontrolado de Zach Britton. Acto seguido, Yuli Gurriel remolcó otra con un elevado al derecho.

Después de caer como locales en el primer juego, los Astros se pusieron a dos victorias de volver a una Serie Mundial —conquistaron su primera corona en 2017 tras eliminar a Nueva York en una serie de campeonato que se definió en siete juegos. Los bates de Nueva York siguieron silenciados. El jonrón solitario de Gleyber Torres en el octavo puso fin a una racha de 14 innings sin anotar. Los bateadores de Nueva York se fueron de 6-0 con hombres en posición de anotar y han dejado a un gran total de 16 corredores en circulación en los últimos dos juegos.

Sin tener su mejor repertorio, Cole cubrió siete innings para ganar su 19na decisión consecutiva. Lo hizo pese a que concedió cinco boletos por segunda vez en su carrera.

Cole también sorteó una amenaza de bases llenas en el primer episodio y quedó con foja de 3-0 y efectividad de 0.40 en tres salidas en lo que va de este octubre.

El mexicano Roberto Osuna sacó los tres outs del noveno para el salvamento.

Segundo al bate, Altuve puso arriba a los Astros con un descomunal batazo entre el jardín izquierdo y el central ante el primer ofrecimiento de Severino, un slider de 87.6 mph.

Fue el cuatro jonrón de Altuve en esta postemporada, y su primero en la serie. También llegó a 12 cuadrangulares en su carrera en la postemporada.

Reddick agregó otro jonrón solitario en el segundo episodio ante Severino para aumentar la diferencia.

Fue un durísimo primer acto para el derecho dominicano, que debió invertir 36 pitcheos — pero contuvo el daño a una carrera al dejar las bases llenas y pudo mantener cerca a los Yanquis.

El cuarto juego de la serie al mejor de siete está previsto para la noche de este miércoles, pero está en duda. Hay pronóstico de fuertes lluvia para toda la noche en Nueva York, y se podría dar una posposición que alterará los planes de pitcheo de ambos equipos.

En : Beisbol