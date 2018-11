Amistoso Irán vs Venezuela.. La Vinotinto va por uno más

Este martes Venezuela enfrenta a Irán en su último amistoso del año, el partido será en el Estadio Hamad bin Khalifa de Catar. Los analistas de Oddsshark analizan las apuestas del partido de la Vinotinto para cerrar con balance positivo el año.

Este amistoso contra la selección asiática llega casi un año después que ambas selecciones se enfrentaron en los Países Bajos. El resultado de aquel amistoso disputado en 2017 fue 1 a 0 a favor de Irán que logró marcar tras una jugada colectiva en el segundo tiempo. Para este nuevo partido la victoria de Venezuela se paga a 4,75 en los sitios de apuestas, el triunfo de Irán se cotiza a 1,80 y un empate se pagaría a 3,10.

Venezuela jugará su quinto amistoso del año luego de caer en el primero contra Colombia, ganar los siguientes frente a Panamá y Emiratos Árabes y el viernes pasado empatar ante Japón. La buena noticia para la selección que dirige Dudamel es que no están ajenos al gol. En todos los partidos han conseguido anotar al menos en una ocasión con 6 goles a favor y 3 en contra. La mayoría de esas anotaciones han sido en el segundo tiempo y si se vuelve a dar esta situación se paga un valor de 1,50 pero si marca en ambos tiempos se pagaría a 8,00.

Irán es una selección que ha demostrado estabilidad al mantener al mismo entrenador desde 2011 y con Carlos Queiroz lograron un Mundial aceptable en el que terminaron con 4 puntos. Desde entonces han conseguido 3 victorias consecutivas frente a Uzbekistán, Bolivia y Trinidad y Tobago. La Vinotinto será una exigencia de mayor nivel y presentará un reto más grande a los asiáticos. Si ambos equipos consiguen anotar se cotiza una cuota de 2,20. Además, si los dos marcan y se superan los 2 goles se pagaría un adicional de 3,10 pero de no marcarse más de 2 tantos se paga un valor extra de 6,50.

Para los analistas de Oddsshark Irán se pondrá en ventaja primero pero Venezuela remontará en el segundo tiempo, este escenario se cotiza a 17,00. El pronóstico del partido es un triunfo de la Vinotinto 2 a 1, resultado que se paga también a 17,00.

Amistoso Irán vs Venezuela.. La Vinotinto va por uno más was last modified: by

Loading...

Amistoso Irán vs Venezuela.. La Vinotinto va por uno más

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):