AMNISTÍA INTERNACIONAL: Autoridades deben liberar a periodistas detenidos tras cubrir la crisis

En respuesta a reportes sobre la detención de por lo menos 11 periodistas en Venezuela esta semana, Erika Guevara Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional, ha declarado: “La detención de periodistas es un ataque flagrante y profundamente preocupante contra la libertad de expresión y el derecho a la verdad, en un vano intento de evitar que el mundo vea las violaciones masivas de los derechos humanos que están cometiendo las autoridades venezolanas”. “Una prensa libre es fundamental para la defensa de los derechos humanos en cualquier país del mundo. Las autoridades venezolanas deben garantizar que los periodistas puedan trabajar en condiciones seguras sin temor a represalias, ordenar de inmediato la liberación incondicional de todos los miembros de la prensa que siguen en detención, y abstenerse de deportar a periodistas extranjeros que cubran las protestas en curso y la crisis institucional.”

