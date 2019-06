<<- CLICK AQUI PARA VER LAS FOTOS, AL HACER CLICK USTED CERTIFICA QUE NO ES UN USUARIO DE VENEZUELA

Se fuero de piscinada y volvieron con miles de selfies para sus seguidores de las redes sociales, las populares modelos Anais Zanotti y Tahiti Cora tomando el sol en la piscina!

CLICK PARA AMPLIAR Y COMPARTIR EN TUS REDES SOCIALES!