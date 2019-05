MIAMI.- Andreina Álvarez, animadora, y humoriista venezolana, publicó este martes un emotivo video en el cual aparece pidiéndole matrimonio a su novia Johanna, con quien lleva 14 meses de relación en Miami.

La también actriz afirmó estar tan enamorada de su novia que no logra imaginarse cómo sera cuando lleguen a tener hijos “Amor, si eres así ahora, cómo serás cuando estemos “viejitas” ?? Cielo, si es niña quiero que lleve mi nombre y si es Niño el tuyo… y ella termina proponiendo unos nombres que me reservo”, escribió en el post que compartió en su cuenta de Instagram.

“Yo @johannavfz te necesito …. Te necesito en mi vida para ser feliz y para poder cumplir todo lo que en estos 14 meses de unión nos hemos imaginado… Desde que nos conocimos nos prometimos amor, sin ser perfectas pero amando lo perfecto de nuestro amor con peleas incluida”.

La página web de El Farandi reseñó que, Álvarez también dijo que esos anillos no es otra cosa que reiterar las ganas que tiene de seguir amando a su novia y cuando “Dios y la vida consideren que es el momento perfecto te conviertas legalmente en mi compañera eterna”.

Andreína Álvarez se casa con su novia was last modified: by

Loading...

Andreína Álvarez se casa con su novia

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):