Ángel Alvarado: contracción económica en el primer trimestre del año es de 39.9 por ciento

(Caracas, 02 de junio de 2019).- El diputado a la Asamblea Nacional Ángel Alvarado aseguró este martes que durante el primer trimestre del presente año la contracción económica del país alcanzó la cifra de 39.9 por ciento, lo que a su juicio representa “un colapso económico sin precedentes en América Latina y en el Continente”.

“Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en el año 2013 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) del índice de la actividad económica es de 64,4%, comentó el parlamentario en el marco de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, durante un punto de información para dar a conocer el trabajo que desarrolla la Comisión Permanente de Finanzas y presentar el índice de actividad económica mensual de la AN.

Denunció que el Banco Central de Venezuela ha sometido a los venezolanos a una política de ocultamiento de información sobre materia económica, y en tal sentido refirió que ellos, como diputados de la AN, han tenido que informar a la ciudadanía al respecto.

Agregó que ese desplome económico de 39,9%, “es el equivalente a la caída de la economía española durante todo el periodo de la guerra civil española”.

Al dar detalles de las razones por las cuales esta caída es tan pronunciada manifestó que se debe a dos factores: uno; a la contracción del crédito, debido al encaje legal que ha secado la posibilidad de las empresas y a los ciudadanos de endeudarse para consumir, invertir y tener capital de trabajo; la segunda razón, a los apagones a los que han estado sometidos los venezolanos.

Alvarado añadió que tal panorama lleva a Venezuela a ocupar el quinto lugar en cuanto a tener una situación económica grave de tal magnitud y a sufrir el colapso económico más grande de la historia moderna.

