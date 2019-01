ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA, ANÁLISIS: GUAIDO SIGUE y MADURO SOBREVIVE

Estamos en un proceso de CALIBRACIÓN. Cada hecho, cada situación, va de alguna manera dándole forma al final de esta situación. Cuando hablamos de calibración, nos referimos al campo de los hechos. Cada acción se mide, se evalúa; Se revisa su planificación, si fue producto de un error o de un plan mal concebido, etcétera. Tanto Maduro como el Presidente Encargado Juan Guaido, deben entender: Es la hora de la política, no de la soberbia, los tozudos o peor, sencillamente los incapaces de valorar justamente. No basta con tener la razón y los argumentos.

Desde el 23 de enero al presente, el panorama es distinto. Maduro empezó el juego con las apuestas a favor. El Presidente Guaido avanza. Se cometen errores, por la singularidad de la situación. Maduro nunca quiso resolver. Muchos, niegan la posibilidad de un cambio. Lo siguen observando muy remoto. 2019 no es 2002. Maduro no es Chávez. Padrino no es Baduel. La lealtad de Diosdado hacía Chávez no es la misma hacía Nicolás. Trump no es Obama ni tiene ningún parecido con los últimos dos presidentes. Quizá con Reagan y eso no favorece a Maduro. América es otra. La izquierda va en declive. El Nacionalismo y el liberalismo económico son una realidad.

Últimos escenarios

Los eventos luego del 23, presentan menos participación de gente, no obstante la sociedad siempre está al tanto. El venezolano no interrumpe su cotidianidad. En apariencia el documento de la Amnistía no rueda en los cuarteles. Falso. Todos lo han leído.

El Presidente y Líder del país es GUAIDO. Tiene todo el respaldo popular, en especial de los sectores más pobres. Fenómeno que rompe lo tradicional en la oposición. Todos los otros líderes, solo alcanzaron esos niveles en la clase media. Esto nunca lo ha logrado María Corina por ejemplo. El chavismo perdió por completo la calle. No llena el confesionario de una iglesia, sino paga autobuses o no amenaza empleados públicos y/o regala cajas clap. Esta situación, necesario aclarar, es temporal. Puede ser otra el lunes. La conversión en Mesías de Guaido, cosa tradicional en nuestra política latinoamericana, representa su mayor peligro, porque los Santos deben hacer milagros para mantener tal condición.

El Presidente Guaido necesita acercarse directamente a los militares. Romper la vidriera del aparador, y observar que pasa. ¿Riesgoso? Sí y mucho. Necesario porque esa pequeña franja de país al lado de Nicolás, al ver como Tomás, puede terminar de inclinar la balanza.

La reunión con Diosdado y Bernal. Si se hizo. Para mí el error no estuvo en participar, sino en negarla. Si algo debe seguir distinguiendo al joven Presidente es la TRANSPARENCIA. Quizá la influencia de Marrero, quien viene de una cultura muy política al estilo de los partidos tradicionales, con ese “Dios te bendiga”, muestra parte de su cultura, que no es nociva, solo que en algunos casos subestima realidades nacionales. Diosdado y Bernal andan tras su propio acuerdo. En parte del vídeo que no creo termine de mostrar Diosdado, el joven Guaido admite la influencia de María Corina y su grupo, para que se juramentara. Leopoldo López, el gran titiritero también lo pensaba así y por eso Guaido da el paso, contrario a lo planteado por la dirigencia MUD, por muchos años cohabitando con el régimen. El Ángel de la Guardia del joven Presidente, es el autor del Guaido Challenge. Eso mato la jugada MAZAZO-BERNAL. Haciéndolo Tendencia mundial contra Maduro.

CUIDADO CON LAS DESIGNACIONES: Antes de Nombrar a alguien para una responsabilidad, debe revisar nombres de muchos venezolanos ilustres sin generar ruido. No puede privilegiarse a ningún grupo o partido, en un momento donde aún el enemigo es mortal. Bueno lo de Vecchio. EXTRAOFICIAL Excelente el nombramiento de Humberto Calderón Berti como Ministro de Relaciones Exteriores y Canciller. Marcada diferencia con el representante de Maduro.

ACLARAR: Todo lo que haga y Guaido utilice, debe tener fuentes confiables, transparencia repito. CUIDADO. El caso GORRÍN pasó a mejor vida a varios diputados, en una AN, donde muchos están “comprometidos” con el tipo y con los bolichicos. No puede haber sorpresas con los apoyos, con las reuniones y encuentros. Lo digo de buena fe, aunque los aduladores de oficio quizá le hagan llegar una opinión contraria de mi postura al Presidente Guaido. En esta etapa del juego, los errores serían duramente castigados por una sociedad permanentemente muy alerta.

LO POSITIVO El problema de Venezuela, gracias a Estados Unidos y la reunión del Consejo de Seguridad, es hoy un tema mundial. Las grandes naciones tienen una postura contraria al régimen de salida. Maduro sigue en caída pero OJO aún está aquí. Dudo de su salida por las buenas. Debe actuarse con mucho cuidado. Maduro no confía en nadie. Los “drones” son parte de su pesadilla diaria. No es falso lo de mercenarios rusos para darle protección. El tipo es una mar de nervios. Desconfía hasta de su almohada. No duerme. Esta desorbitado. Observamos al verdadero Nicolás: Violento, sin ninguna formación y dispuesto a cualquier acción con posibilidades de mantenerlo. No cree en la paz ni tiene pueblo. Activo el botón rojo, de un político muy sui generis como Trump. Su gobierno no es experto en economía, si en este tipo de situaciones de conflicto. No van a retroceder. Maduro ya RECULO. Luego de su pifia con las 72 horas, otorga 30 días más. Suma más errores cada día y empieza a desmontar sus sedes diplomáticas y lógicamente el 90% de esa estructura prefiere cuadrarse con el presidente Guaido.

PELIGRO INMINENTE

Ante las dos caras de poder, en la nación, el peligro de una FANB golpista es mayor. Montar uno de ellos, ni de Maduro ni de Guaido, puede ser una opción y un arreglo con los “gringos”, que no nos engañemos, son capaces de negociar, a cambio de consolidar la solución de su problema: SACAR A NICOLÁS, lo cual sería a los efectos prácticos, válido. Sobre todo por lo expresado por algunos internacionalistas al señalar el riesgo de Guaidó, de carecer del dominio territorial. Hay negocios que no esperan y las naciones pueden ser forzadas por esa vía a retroceder en el reconocimiento otorgado. Tal retroceso afianzaría el chavismo en el poder por otra generación.

Este pueblo es inmediatista, “quiere mucho, poquito y nada”. Además, después de 20 años de agonía, de sufrimiento, no podemos esperar otra cosa. La gente está mostrando el espíritu reprimido desde aquel 16J cuando se pudo adelantar escenarios y no se hizo.

El Presidente Guaido debe acelerar. Solicitar a la AN que nombre un nuevo CNE. Sin el chavismo lógicamente. Cumpliendo estrictamente con la constitución.

POSTURA EUROPEA

Aunque muchos no lo crean, en principio favorece a Maduro. Su miedo, su desesperación impide ver lo que tiene frente a sus narices. Un llamado a elecciones, en términos no precisos, aglutinaría alrededor de Nicolás al viejo Continente. Pensando “mal para acertar”, fíjense ellos no indican en cuanto tiempo debe realizarse ese proceso ni cómo.

LA MUD NO ESTA MUERTA

AD, UNT, PJ, entre otros, presionan por su cuota de poder. Piden incluso, ser parte en un consejo que cogobierne.

Alerta, la transición no puede convertirse en una vulgar repartición de cargos.

A QUIÉN OBEDECEN LOS MILITARES

¿Órdenes de Oficiales superiores y generales? Los militares siguen observando. “Los que mandan”, se medirán más por los dólares que por otros compromisos. Si no fuera así, ya habrían actuado. Hay un sector que pudiera empezar a pensar y mostrarse dispuesto. La gran víctima de esta situación será Padrino. Los “gringos” le darán con todo. Sus finanzas internacionales y las de su familia se volverán sal y agua. Su utilidad para Nicolás es momentánea. Evidente que el fraccionamiento militar tardará, salvo repito el escenario de un asalto “verde” al poder.

SEÑALES A RESPETAR

Guaido debe tener mucho cuidado con el entorno. Parte de sus “sparring” vienen de cohabitar durante 20 años, unos más otros menos, con el régimen que muere.

Por ahora como diría el gran charlatán de Venezuela, NO VEO A NICOLÁS DE REGRESO. Su destino está marcado. Es solo cuestión de tiempo.

EL PROBLEMA

No podemos pretender pedirle a Guaido, sacar a Maduro y nosotros, que somos los más afectados, llevar nuestra vida normal. Los ciudadanos tenemos que comprometernos en cuerpo y alma.

COMUNIDAD INTERNACIONAL

Las reglas modernas de la diplomacia se rompieron. Hoy es Presidente de Venezuela, quien por ahora no controla el Estado y las naciones más importantes lo reconocen. La confusión reina. Los venezolanos en el exterior ya no pueden hacer sus trámites ante funcionarios de Nicolás. Ahora renovar un pasaporte con ellos, no tiene en esta circunstancia valor. Maduro aun domina el territorio venezolano, solo que no se atreve a detener al Presidente Guaido ni a ningún diputado opositor, por la amenaza “gringa”. ¿A dónde conduce todo esto?

ME DICEN QUE MARÍA GABRIELA La infanta conversa con el Presidente Guaido, ¿A nombre de su familia? ¿De qué hablaran? Al paso que vamos con lo del Agregado Militar en Washington, Cónsul de Houston, de Miami, reconociendo a Guaido, nada impide pensar un cambio en la familia del Intergaláctico. ¿Protección? ¿Respeto a sus bienes? Rafael Ramírez esta comisionado para ello.

TORPEZAS DE NICOLÁS

Para mantener un avión en el aire, Maduro debe librarse de carga: Su modelo económico (si a eso se le puede llamar modelo). Jugando al pan y circo romano, debe lanzar a los leones, a uno de los símbolos más odiados del chavismo. El segundo, sería ideal. Eso pudiera nublar la vista de una masa oprimida. Claro no hay garantías solo posibilidades de alargar la agonía.

