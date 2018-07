ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: Aunque usted no lo crea..Nicolás Paga “Vacuna”

No voy a describir la crisis venezolana. Todos saben de ella. Nos encontramos con pocos ciudadanos con FE, en una salida. La mayoría considera solo un “GOLPE DE ESTADO”, para resolver esto. Yo no lo creo. Los militares gobernando no han sido exitosos en ningún país. Precisamente, mantienen a Nicolás en el poder. De una u otra manera, convalidan todas las fechorías. Una razón muy simple: Si no fuera por ellos, la tragedia hubiera llegado a su fin.

Ahora bien, no se confunda, el 80% del componente armado venía manifestándose. La crisis no tiene límites. Todo los funcionarios públicos (incluidos sector militar) eran hasta hace muy poco, mal pagados. Solo los Generales “enchufaos” y unos cuantos civiles, viven en el reino del Señor de los Cielos.

Converse con muchos oficiales. Durante 5 años trabaje en las FANB y aprendí a conocerla. Durante la 4ta, ellos fueron privilegiados. En la 5ta, la cosa cambio y se hicieron exclusivos los beneficios para un grupito reducido. El resto, salvo que caminaran por las orillas de los caminos, vivían y padecían, como sus familias y el resto de la población.

De allí, la duda. El cuestionamiento. A tal grado llegó la preocupación gubernamental que, en lugar de atender el problema Macro, es decir, el modelo económico, prefirieron seguir repartiendo los pedazos de una torta, cada vez más pequeña.

AUMENTO DE UNOS Y HAMBRE PARA OTROS

Los nuevos salarios con bono de alimentación para los efectivos van desde 17,1 millones para un sargento segundo hasta 90 millones para general de división, debe ser una cifra colosal, según detalla un documento filtrado por fuentes militares. El diputado José Manuel Olivares, asegura que un Coronel ganará 200 millones. Los ajustes salariales oscilan entre 2455 % y 2989 %, respecto a enero.

Estas acciones al parecer, frenaron los rumores. De paso obligaron al personal ascendido a firmar una carta de lealtad.

La diáspora de profesionales y de personal venezolano se incrementa cada día. Los salarios de médicos, enfermeras, maestros, jueces, fiscales, etc, causan repulsión si se les compara con el de los militares.

Que los militares ganen bien no es el problema, sino que los pilares de toda sociedad en la educación, la medicina y la Justicia, están muy mal pagados. Claro, @NicolasMaduro no paga aumento a militares, nada de eso, sino vacuna para mantenerse en el poder.

¿Por qué hablamos de vacuna?

Lo que llamamos en Venezuela “Vacuna” y su cobro, es parte de la influencia colombiana, como la figura del “”Pran”. El negocio es un éxito y por eso cada día aumenta su extensión y las autoridades están imposibilitadas de combatirlas. El negocio da para todos: Policías, Militares y “vacunadores”.

La única ventaja es que el extorsionista, tiene que identificarse, mostrarse.

La vacuna es un mecanismo de extorsión. En Colombia se hablaba de “A la Siciliana”. Un trabajo de la BBC en español lo recoge y explica. Es un cobro, realizado de forma anual, diario, semanal, es variante.

Para funcionar, para estar tranquilo en tu negocio, en tu casa o andar por la ciudad debes pagar una “vacuna”.

CASO MADURO

Si algo venía preocupando al Presidente y al gobierno en general, era el “ruido” en los cuarteles. No se explica que en un país de funcionarios “mal pagados”, se establezca una grosera diferenciación.

En un país donde el común no cree en la oposición, no ve ningún líder, perdió las esperanzas por vía electoral, lo único que le quedaba era el sector militar. Que algún “cabeza caliente”, se le ocurriese ponerle fin a esta pesadilla para entrar en una transición.

Se escuchó decir mucho esto, a los cómodos valientes desde el exterior. Lo aseguraban algunos Generales, militares y civiles en el exilio, que piden tener las “bolas” que ellos no tuvieron estando aquí, ni tienen de regresar a encabezar la batalla in situ, en Venezuela.

LO POSITIVO

Para los gobiernos promocionadores de una salida militar, ya tienen claro quienes gobiernan. Maduro no es la cabeza, sino el títere. Otros intereses se debaten. Ninguna salida es posible si no se negocia, conversa o dialoga con ellos.

En resumen…

Mi única conclusión, es asumir este “sorprendente” acto de aumento de sueldos y salarios al sector militar, como una “vacuna”. Así de simple. Maduro quiere estar tranquilo. En paz. Con militares leales. Al ver los sueldos, probablemente a muchos se les pase la rabia. Repartir un poco del pastel de la corrupción de este gobierno y esto lo digo CAIGA QUIÉN CAIGA.

LO DECIMOS CAIGA QUIÉN CAIGA…

#CRISISADECA No existe. Sencillo. Se retiran de un aparato inexistente MUD, como el Frente Amplio. Es decir no hay retiro, pues no hay nada. Varias veces lo he dicho: Ninguno de los partidos del G4 llenan en este momento el confesionario de una Iglesia, el día de la Virgen. Me parece sin embargo, valiente su decisión. Ojala el auténtico liderazgo de AD, asuma la conducción. Lo digo por la revuelta encabezada por el Dip. Edgar Zambrano y el sec.org.nacional Bernabé Gutiérrez, en contra de Ramos Allup.

#CRISISROSALISTA o de Nuevo Tiempo. El “mal querido” Enrique Márquez, pide de nuevo pista. Manuel Rosales que todo lo negocia, quizá lo acepte. Sobre todo al no haber claridad de si realmente Márquez dio el paso por Henri, solo o “mandado”. Este partido, prácticamente entelequia, debe definir ¿Qué es? Y de acuerdo a eso, cambiarle el nombre. Hace mucho que no son nuevos y solo del tiempo Rosales.

#OCULTA pero muy viva la crisis de PJ y VP. A través de las redes, ruedan argumentos muy serios acerca de los negocios de vivir en el exterior bajo la figura de ASILO, con el mantenimiento de una Fundación y aportes millonarios en dólares de organizaciones y gobiernos preocupados por Venezuela. Salvo la zona capital del Este, tampoco se vislumbra ninguna presencia de estos partidos, más allá de declaraciones de prensa y los laboratorios que tienen en redes para atacar u ofender a quienes los criticamos. Tomás Guanipa luego de ese peculiar regreso, no obstante “el interés del gobierno en matarlo”, promete un plan estratégico de la MUD (nadie lo conoce ni lo han discutido)”. No sé si reírme o arr…

#Zulia Rueda la información: Viene un importado al gabinete de Omar Prieto, excluido Pedro Carreño. Como todo borrego castrista esperaremos las respuestas de su “líder”. Mañana por cierto habrá reunión en Maracaibo con su presencia, luego de la “polémica” operación, donde aún no hay explicación lógica a la recuperación tan pronta.

#SIGUENLOSMIAMEROS Alimentando el tema de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Supuestamente una fuente expreso que tendría el visto bueno del Presidente. Repito por enésima vez: Por ahora eso no está planteado. Primero: Nadie invade un país sin liderazgo de nadie, salvo el de los poquitos chavistas alrededor de Nicolás. Conquistar Venezuela sería cuestión de minutos. Para entregárselo ¿A quién? ¿María Corina, Ledezma, Capriles, Ramos Allup, Rosales, Leopoldo y pare de contar? Segundo: El tema del narcotráfico no preocupa al gobierno de EEUU. Ellos saben que no pueden acabarlo y su tradición es controlarlo. Más están preocupados por el alto consumo en su territorio. Tercero: Los periodistas en Miami viven sobre la base del escándalo y es lamentable que contribuyan a generar expectativas que luego causan más depresión. Claro a final de año, hay elecciones parlamentarias en ese país y veremos muchas declaraciones de titulares y aspirantes, por la tajada del voto latino.

#TRANSICION Otro tema que aburre y solo causa mayor decepción. No puede haber transición ante un gobierno que se siente absolutamente dueño de la escena, con militares que los atornillan en el poder. Lo de la transición debe ser un ejercicio basado en supuestos. Escenarios deseados más no planteados en este momento. Vienen otras elecciones y volvemos al drama ¿Abstención vs participación? Peor aún, ya ni Diosdado se muestra interesado en desaparecer la AN, pues ella solita lo ha hecho muy bien. El TSJ en el exilio es una quimera, llena de buenos deseos. Pregunto ¿Cuántos gobiernos de los que no aprobaron la elección de Nicolás, han retirado sus embajadores, han roto relaciones? Ni los gringos que siguen tras bastidores, haciendo negocios con Venezuela. Esa es la verdad. Dolorosa y hasta odiosa pero cierta.

Mientras ningún político, líder venezolano, este dispuesto a renunciar a su zona de confort y arriesgar físico, dando el paso, el pueblo seguirá igual: Buscando como sobrevivir diariamente.

#LAGRANVERDAD Seguimos y perdonen lo reiterativo, SIN TENER UN PLAN, unificador, estratégico, para salir de esta dictadura, no avanzaremos. Arreglos al detal. Sálvese quien pueda. Venezolanos que se acostumbran, los que nos quedamos aunque no todos nos la calamos, y los que deciden irse, a pedir asilo porque quieren volver a gastar en supermercados, encontrar las medicinas, que no se les vaya la electricidad, tener agua, hablar “pendejeras” libremente, poder comprarse una botella de whiskey, vehículo o que no los maten dentro de su casa. Cualquier parecido con la historia cubana es pura coincidencia.

#LAESPERANZA El aumento de la protesta social cada día, como dice hoy Laszlo Beke, “…está en pleno aumento. No debería sorprender si en algún momento la curva de crecimiento de la protesta social se comience a parecer a la de la hiperinflación…”

Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live Vía periscope y twitter @angelmonagas.

ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: Aunque usted no lo crea..Nicolás Paga "Vacuna"

ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: Aunque usted no lo crea..Nicolás Paga "Vacuna"

