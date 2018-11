ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: CASO GORRÍN ANDRADE DISTRAE A OPOSICIÓN DEL CASO ALBAN

Lo grave de esta CRISIS es que muy pocos opositores a nivel nacional, regional y local, sobrevivirían gracias a su liderazgo. Contaditos serían. El Caso ANDRADE-GORRÍN encendió un ventilador, que nadie puede o no quiere apagar. Cada día que pasa aparecen más nombres e implicados, chavistas y opositores. No niego la gravedad. Lo que no estoy convencido es en la oportunidad. ¿Es este el mejor momento para dirimir esta controversia a lo interno de la oposición, teniendo prácticamente encima la fecha del 10 de enero 2019? Algunos opinaran afirmativamente. ¿Cómo se puede enfrentar un ENEMIGO MORTAL si las armas las usamos primero contra nosotros? No somos capaces de PLANIFICAR y privilegiar los objetivos. En esa guerrilla interna llegaremos al 2019. Eso me hace imposible avizorar un resultado positivo: Ni transición ni nada.

Muchos que diariamente atacan a Gorrín, por ejemplo, realmente estuvieron cerca de ser sus socios y el haber quedado al margen es la mayor razón de su guerra. Tampoco explican la fortuna de quien ataca. Algo así como “cachicamo diciéndole a morrocoy conchuo”. Evidentemente la fortuna de Gorrín no tiene comparación y el gobierno descaradamente fue su cómplice y ayudante. Él está aquí. ¿Por qué no lo atrapan y lo entregan a la justicia? Seguramente si los arreglos no funcionan lo harán. Mientras disfrutan el daño a los actores de la MUD.

Otros en el exilio, tendrán que explicar su financiamiento del bolichico Nervis Villalobos. La opinión pública debe ser seria en eso, sin soslayar lo más importante: Lograr un cambio político en Venezuela.

No hay que realizar ninguna encuesta para saber el desprestigio y la poca credibilidad de la cual gozan el 99% de los líderes opositores. El 82% no quiere a Maduro ciertamente y tampoco a la oposición. Más del 50% de la población votante no milita en ninguna organización. La sociedad civil es manipulada por cada bando. Todo confabula en crear un escenario desesperanzador, desmoralizador, que desmotiva, cuya único opción sigue siendo los aeropuertos y alcabalas fronterizas. ¿Hasta dónde vamos a llegar para entender que para derrotar a esta dictadura nos necesitamos todos? No estoy planteando olvidar. Solo diferir. Vamos por parte. Los más malos primeros. La vía electoral y la negociación, no será salida, como tampoco existe la remota posibilidad de una invasión o salida armada. La sublevación militar solo es creada por los laboratorios de guerra sucia. Hay militares descontentos. Ellos no se sienten interpretados en los que conducen los destinos políticos de la llamada “alternativa democrática”.

EL CASO ALBAN, enfrenta a los dos bandos en pugna dentro del gobierno y nuestros pleitos de protagonismos y acusaciones, le han restado valor. La terrible crisis económica y de servicios públicos solo navega el verbo del común denominador ciudadano, no de la clase política.

Quiera Dios, el Padre Celestial, hacer el milagro de calmarlos, y hacerlos discernir la circunstancia.

COINCIDEN GOBERNADOR APURE-ZULIA: Denuncian que tanto el gobernador de Apure Ramón Carrizales, como el Gobernador del Zulia Omar Prieto, NO ACATAN la gaceta oficial Nro 41526. El primero con personal controlado NO EMITE guías de Movilización. El segundo insiste en COBRAR una “coima” de 30% a los ganaderos del Zulia, a través de terceros. Si denuncian, inmediatamente responderá no saber nada. El viejo truco de negar la autoría diría el Super Agente 86.

#ZULIA SOLIDARIDAD CON TERCERA EDAD Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático, probablemente por estar cerca de pertenecer a ese grupo, aseveró que utilizar algunas entidades públicas como centro de retiro de pensiones reduciría las largas colas de ancianos en los bancos tradicionales. La creación de módulos bancarios con fines únicos de entrega de pensiones en las distintas parroquias de Maracaibo sería una solución que desahogaría el desbordamiento de adultos mayores en los bancos tradicionales. “En las estructuras ya existentes, ambulatorios, colegios, gacetas policiales, donde se pueden habilitar módulos de 20 metros que solo necesiten una bóveda, un cajero automático para retirar dinero fuera de horario de oficina sin hacer cola, una laptop, Internet, Wifi y una vigilancia de la misma parroquia”, detalló el líder político del PCD.

CHAVISMO OBTENDRA TRIUNFO CONTUNDENTE En las Adjudicaciones de concejales. Elecciones no hay y me parece muy pertinente lo expresado por María Corina Machado. Ganaran el 99% de los concejales (si no más) por el esquema planteado. El CNE ha reducido los centros de votación para maximizar el control y crear la falsa apreciación de participación. Sin embargo, entiendo a los burgomaestres opositores que decidieron participar para intentar mantener el control de su aparato legislativo.

#ZULIA OTRO ESCÁNDALO POLICIAL ¿HASTA CUANDO?

Efectivos de la GNB, realizaron la Aprehensión del Comisionado Pedro Espinosa, Comandante del FAES Eje Zulia, a Solicitud del Fiscal General de la República, referido procedimiento se practicó en presencia del Fiscal Superior del estado Zulia, Dr. Fernando Silva, el Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, y el Comandante de la Redi-Occidente, M/Y Zavarce Pabon, motivado a que horas antes una comisión del FAES al mando del Comisionado Pedro Espinoza, irrumpieron bajo amenaza lanzando artefactos explosivos, en la residencia del ciudadano Yonder Duran, hijo del Capitán Jorge Duran Centeno, quien se desempeña como embajador de Venezuela en Panamá. Cabe destacar que el Comisionado Pedro Espinosa, permanecerá detenido en las instalaciones del Comando del Destacamento 111 de la GNB, hasta su posterior presentación ante el Tribunal de Control del Estado Zulia. Según la RESEÑA del acta policial “Siendo las 3:30 horas de la tarde, se implementa un dispositivo de saturación de área, rastreo y captura de los delincuentes que le efectuaron herida por arma de fuego al funcionario OFICIAL AGREGADO (CPNB) ESCALANTE ESNANDER, CEDULA 19.341.943, dándole continuidad al dispositivo se recibió una llamada telefónica anónima de tono de voz femenino quien no se quiso identificar, por temor a represalias, indicándonos que en el Municipio San Francisco, Parroquia San Francisco la Coromoto se encontraban unos sujetos que presuntamente se encontraban relacionados con las heridas sufridas a los efectivo, al llegar al lugar avistamos un vehículo Ford Fusión color azul sin placa, con una calcomanía de la POLICÍA DEL ESTADO, los cuales al ver a la comisión policial toman una actitud agresiva contra dicha comisión por lo cual tomando las medidas de precaución, se le realiza la inspección corporal incautándole a los cuidadanos… una vez estando en el comando los funcionarios indican que son escoltas del ciudadano Gobernador Omar Prieto retirándose del lugar dejando sus armas y credenciales de igual forma el vehículo Ford Fussion,color azul, sin placa posteriormente haciendo acto de presencia el Ciudadano Gobernador Omar Prieto el cual se entrevistó con el COMISIONADO(CPNB) Pedro Espinoza DIRECTOR del FAES ZULIA, así mismo hizo acto de presencia una comisión de la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA los cuales se llevan al Comisionado Pedro Espinoza al Destacamento 111 para tomarle declaraciones de los hechos ocurridos….”

Una fuente interna me informa: Buenos días profesor. Según me cuenta… el FAES ingreso a esa casa según porque tenían información que varios sicarios de Los Melean estaban dentro. Sorpresa que la información no era precisa y se encontraron con que era el hijo del embajador de Panamá. Ingresaron sin ningún tipo de orden de allanamiento porque este jefe del FAES (supuestamente) está apoyado por el Ministro Reverol.

Conclusión: La guerra entre los personajes sigue… Bueno para ello que también en el Zulia los opositores están ocupados más en dirimir sus diferencias internas que en hacer lo que deben y denunciar este tipo de cosas.

