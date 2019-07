ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: CRISIS ELÉCTRICA CRISIS POLÍTICA

Evidentemente estamos nuevamente en algo no resuelto. Una crisis profunda, donde quienes dirigen el Estado, han demostrado una y otra vez, la incapacidad para resolverla. Hay una crisis eléctrica y también una crisis política. La segunda es la causa de aparición de la primera.

Lo sucedido con el apagón, demuestra la carencia de un liderazgo nacional capaz de encausar los destinos de Venezuela.

¿Culpa del pueblo? Dicen muchos y hacen análisis, atacando a los habitantes y señalando “Por eso estamos como estamos”, Dizque la gente “se cala todo y no protesta”.

No. Sencillamente no hay motivación suficiente. Un líder que enamore, que haga ver los reales colores de una macabra pintura, disfrazada de un simple óleo.

Las reacciones populares no se producen por “obra gracia del espíritu santo”. “El que quiere besar busca la boca”.

Sería un error igualmente considerar como fortaleza el mandato de Maduro. Ciertamente ha recibido múltiples ataques, de la comunidad internacional; ha destruido la economía, los servicios públicos, la calidad de vida de los venezolanos, es castigado con sanciones, protestas y pare usted de contar y aun así sigue allí. La causa más es la debilidad de una oposición, que por una u otra razón (hasta complicidad de muchos identificados como alternativas)

GUAIDÓ OBRA Y FIGURA

Juan Guaidó es apenas un esfuerzo, una demostración de un liderazgo, apoyado por la tradicionalidad política, que intenta asumir el rol protagónico. Lo hace precariamente. No es una crítica personal. Peor situación padecen los líderes que lo adversan. Teóricamente pudiera asumir la conducción del país, sin embargo necesita de la fuerza necesaria para mover la pesada carga de una voluntad política nacional casi muerta. Unos partidos que son “cascarones” vacíos. En respuesta solo atinan a decir ¿Y por qué no lo haces tú? Para justificar una acción equivocada, desviada y comprometida.

NO TODO ES MALO

Esta situación puede tener un lado positivo.

En Venezuela está todo por volver a nacer. Por hacerse. No debe ser un simple cambio de bando. Los que destruyeron, los que robaron mucho, por los que no lo han hecho o tienen tiempo sin hacerlo. Lo sucedido con la ayuda humanitaria en Cúcuta puede repetirse. No puede quedar en el olvido, bajo el pretexto que es mejor callar, “echarle tierra” y después al salir de los tipos se corregirá. Llegada la oportunidad, todos sabemos que nada de eso sucederá. El desastre nacional es de tal magnitud que no hay tiempo.

El poder es para transformar y no para vanagloriarse o ensalzarse de modo personal.

Repito aunque se molesten muchos: No hay liderazgo capaz de encausar, parafraseando al inexistente Capriles del 2013, “la arrechera” del venezolano. ¿Hacia dónde y cuándo? No lo sé.

Faltó y es urgente mayor contundencia en el tema eléctrico.

GUAIDÓ LA ESPERANZA DEL G4

En los corrillos políticos comentario generalizado

Los partidos AD, UNT, PJ y Voluntad Popular, se sienten “guapos y apoyados”. “Volvimos” me dijo un gran amigo de Acción Democrática.

Guaidó es la gran esperanza del G4, que también es Venezuela.

Vamos bien, sí pero para elecciones. Guaidó más que el ejercicio de una presidencia muy muy sui generis, sigue siendo un candidato nacional.

REALIDADES: LO NACIONAL NO ES LO LOCAL

Lo que quise decir es que muchos hablan por todo un país sin haber salido de su realidad, sin investigar ni molestarse en averiguarlo. No es igual la crisis de Caracas a la del Zulia. Y muchos líderes, analistas u “opinadores” caen en ese error. Cuando se habla de Guaidó o de María Corina o de quien sea, hay que ampliar horizontes y conocimientos.

Yo puedo asegurar que Guaidó no es una expresión nacional pero muchísimo menos sus rivales.

El país no tiene liderazgos y lo que medio existe nacionalmente es el G4 para mal de todos. VENTE, ABP, etc, estructuralmente no existen, no significan nada. Quizá en algunas regiones, no así en las de mayor importancia electoral. Hablo en términos numéricos. Mucha coherencia, seguida de una gran debilidad, casi rayando en lo romántico. Mi pregunta ¿Por qué esos líderes y otros cuyas visiones podemos compartir no lo han entendido y no hacen nada? Hablar mal tan solo de Guaidó, de los partidos que lo apoyan, de sus boberías y errores no puede ser el norte de quienes aspiran dirigir un país y representar un estado.

EL APAGóN Y EL ACTO DEL MARTES 23 JULIO

El acto del martes 23 de julio, nacionalmente no tuvo éxito y en Caracas solo clase media asistió y muy poca. Queda la duda: fue malo por la merma de Guaidó o por el problema eléctrico. Respuestas para todos los gustos

GUAIDÓ EN MARGARITA

Estuve allí. Nadie me lo contó.

Guaido llegó en un peñero que lo recibió de un yate que lo recogió en La Guaira. Desconozco de quien era, lógicamente un “pelao” no es.

Llego allí pues en el ferry no le permiten entrar igual en una línea aérea. Lo mismo le sucede a María Corina, con el agravante de que cualquier Yate que la lleve, inmediatamente le quitarían los permisos. En el acto de Las Piedras la participación de apoyo fue muy pobre. Llenó tres cuadras de la calle igualdad. Como no soy de esa región, no podría afirmar si fue mucho o poco. Según algunos conocedores, mucho menor a los actos de principio de año. Los dos líderes de la oposición lo acompañaron, más por supuesto el Gobernador Alfredo Díaz, con una gestión bastante gris, se oxigeno con la presencia de Guaidó. La presentación del Plan País, contó con la presencia y apoyo del Alcalde de Maneiro, Morel Rodríguez. Lo mismo que con la del Táchira, el acuerdo con AD y Henry Ramos, blinda el apoyo a su gestión y a sus reelecciones. Atrás quedó la “usurpación”, de la cual los atacaban, incluso el propio Guaidó. Como suelo decir es la dinámica de la política.

Lamento ser portador de noticias que muchas veces molestan.

Muchos líderes dicen preocuparse por el chavismo o por la democracia. Como el último Zar se preocupaba por el imperio pero no por la gente, por el pueblo, como le reclamó uno de sus últimos carceleros.

¿Realmente hay preocupación por la situación de cada venezolano? Pudiera ser la clave en el análisis de la frialdad del venezolano, de su falta de reacción ante la gravísima crisis.

AL INFINITO Y AL MÁS ALLÁ

Mucho tiempo calmado. Dormía el sueño de los justos como la devaluación del bolívar. En la calle, se observaba un incremento en todo lo que se cotizaba en dólar, que es oficialmente la moneda de curso legal en el país. Solo falta la declaratoria en gaceta.

La causa de esa lentitud estuvo ligada al aumento del encaje legal de los bancos. Se detuvieron los créditos y la emisión de dinero. Todo cosmético, ficticio.

Hoy despertamos. La pesadilla es peor. Pasó los diez mil y se pierde de vista. Antes de que finalice agosto, pudiera llegar a los veinte mil y probablemente nos quedemos cortos. El gobierno como es tradicional, resuelve su problema con los aumentos, pago de pensiones, de proveedores. Es lo maravilloso de las finanzas públicas: Sin tener como, pagas todo. Viva el dinero inorgánico. Nos quejamos del dinero plástico. Al menos este existe y es tangible.

