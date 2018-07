ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: Denuncian MASACRE EN CUMANÁ

Escuché la denuncia del ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez, y aunque la nota no es mía, sino de otros medios, no me quiero quedar callado ante lo ocurrido.

Los Hechos

Los jóvenes Carlos Javier López, de 16 años, su primo Julián Ramos y Andy Alexander Jiménez, murieron por obra de funcionarios policiales. Su madre, habla de que los “acribillaron” dentro de su casa, enfrente de ella. Todos los testigos niegan la versión del “Saqueo”. “Al momento que los municipales llegaron a mi casa, mi hijo solo cargaba el dinero de la venta del día. Al quitármelo de mis brazos la policía le arrebató el dinero y la mercancía. Lo mataron frente a mis ojos”.

El Ex Gobernador de Sucre Ramón Martínez, cuyo audio escuche, califica el hecho como un “asesinato, una masacre”. El visitó la zona el 7 de julio pasado.

Los sucesos ocurrieron el pasado jueves 5 de julio, a eso de las 11 de la mañana.

Los Motivos

Según los denunciantes, los policías “cobran vacunan”, extorsionan a los vendedores ambulantes, bajo el argumento de la ilegalidad de sus actividades. 116 “tarantines” (locales improvisados) fueron revisados, de manera arbitraria. El monto del “impuesto” cobrado a “manu militari”, no baja de 500 mil bolívares en efectivo. Otros un millón o más. De no hacerlo te retienen la mercancía, hasta que pagues, suponemos.

Durante el peculiar procedimiento, un “vacunado” se negó a pagar y desencadeno una pelea con los uniformados. Narran los testigos que lo torturaron, sentándolo en un caldero de aceite hirviente y luego ser bañado con su contenido. Esto lo hicieron delante de todo el mundo, como medida ejemplarizante para que otros no se “indisciplinaran”. La gente se molestó e intervino, lo cual obligo la presencia de varias comisiones policiales en el Barrio El Realengo, donde se produjeron las muertes.

Piden justicia

Evidentemente yo no estuve allí. Una fuente de la zona, me informa. Si es verdad o no, debe ser verificado de manera sumaria. No pagar la “vacuna” es una sentencia de muerte. “Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”, decía el filósofo latino Séneca. Lo dijo 65 años antes de Cristo. En nuestro país, sigue vigente esa similitud. Una Justicia Lenta, termina por no ser justa, profesa otra máxima del derecho… Eso sí, quienes investiguen no pueden tener interés en el asunto. Apelo al espíritu de justicia de alguien en el Ministerio Público, en el poder judicial.

En Venezuela no pueden seguir sucediendo hechos como ese y quedar impunes. Yo levantó mi voz para pedir JUSTICIA. Para descubrir la verdad y castigar a los responsables Caiga Quién Caiga. Como Padre pido a Dios, nunca vivir un hecho así. Que el fruto de tus entrañas, el ser más amado, muera asesinado delante de ti. Bien por el ex gobernador Martínez. Ese es el papel en el cual deseamos ver a los llamados líderes. Hechos como este ocurren diariamente en Venezuela. Por allí pueden comenzar los políticos, a ser útiles y rescatar la credibilidad e institucionalidad pérdida.

EL FENOMENO LACAVA: Héroe, excéntrico y villano.

Todavía no están claras las razones por las cuales Hugo Chávez prefirió a Francisco Ameliach para ser gobernador del estado Carabobo. Peor aún, porque no quería a Lacava. Que se oculta de este siniestro personaje, mezcla de estrella de rock, con sus mismas mañas y problemas, y su figuración política. Sus hospedajes en hoteles son polémicos. Ocultos detrás de un grueso anillo de seguridad. Reuniones más insólitas que sospechosas. A veces, con personajes extraños, funcionarios extranjeros y militares. Una palabra peligrosa, circunda el ambiente. Siempre me han hablado de tres gobernadores “chavistas”. Tampoco niego que su particular estilo, ha roto paradigmas tanto en el gobierno como en la oposición. Su buena gestión, aun no la observo. Lacava persigue todas las huellas de su antecesor, también me pregunto ¿Por qué? Se trajo unos buses escolares viejos de los Estados Unidos, y al menos trata de ser eficaz aunque no eficiente. Recuerden que no es lo mismo. Agrede a líderes universitarios y a “Guerreros” de REDES. Sabe que son inofensivos pero lo hacen “famoso”. Más de un adeco, nuevo tiempista o Justiciero, lo ve con buenos ojos. Algunos analistas lo califican como un “utility” de Maduro. Pregunto ¿Y si es al revés? ¿De repente estamos en presencia de un Yo Claudio?

EX GOBERNADOR PABLO PÉREZ del Zulia: Al parecer quiere volver a ser Pablo Pueblo. ¿Dará el paso? Me dicen que va mucho a una carnicería donde los venden por kilo, aunque no ha comprado. Con él ¿Quiénes están? ¿Por qué, no lo hizo antes cuando en su mejor momento Leopoldo López le otorgaba todo? Habrá llegado el día, de abrirse camino propio.

EL TUNING De un Alcalde Revolucionario “Mesmo”

De gordo a flaco, en una sola cirugía.

No solo a los motores se le hace tuning. También a las personas. En Venezuela, prefieren hacérselo las mujeres (lo cual es perdonable), también los hombres, políticos, quieren lucir “fashion”. No quiere que les digan “gordo”. ¿Será que no quieren parecerse a Nicolás? Bueno ese no puede ser el caso del Alcalde de San Francisco Zulia, por ser chavista. Mientras el 90% de los venezolanos sufre problemas de desnutrición, perdiendo kilos, donde la delgadez se confunde con la flacura, este Alcalde, se opera por su sobrepeso, el cual como gordo que soy, uno lo entendería perfectamente. Solo que este señor, llego a un cargo de la revolución como Concejal, luego presidente de concejo con “peso lastima”. No tendría ni 50 kilos y hoy muestra más de 150% de sobrepeso y por ello la operación. Tampoco criticamos eso, sino que explique de donde obtuvo los recursos. El ex gordo tuitero Remcsy E. Márquez @Remczy señala “Y va a tener que “trabajar” duro, porque la proteína en polvo que requerimos los pacientes bariátricos pasa los 100 millones de bolívares. Sin contar suplementos vitamínicos”. El periodista Miguel Ángel Román señala “al alcalde @DirwingsSF quien se operó ayer de by pass gástrico en la policlinica Maracaibo. El personal muy agradecido pues hasta los médicos, enfermeras y todos los que trabajan allí, recibieron bolsas de comida. Me pasarán copia de la factura a ver quién pagó eso”. Se operó en un centro privado. ¿Por qué no fue a un CDI o a un hospital público? Ellos dicen que tenemos una salud pública de primera. No lo demuestran sus hechos. Policías y personal de la Alcaldía de San Francisco desde hace años, no gozan de ninguna clase de seguro.

NUEVA ESPARTA El Alcalde de Tubores Rodolfo Vincent, vuelve por un segundo round.

MONAGAS Hasta cuando los derrames petroleros. Graves daños de contaminación, suceden una vez y vuelven a repetirse

¿Chavismo quiere revocar a diputados AN?: No lo veo así. Tengo meses hablando de esto y les digo algo más grave: YA ESTAN REVOCADOS. La AN, con o sin razón perdió el apoyo popular. Hacer un revocatorio es llover sobre mojado. Desconozco si el chavismo serio (Hay poco pero Pedro Carreño no lo es) está interesado en eso, o les conviene permanecer con la actual AN, que en nada les interrumpe y de una u otra manera, legitima lo poco que le queda a este gobierno de no ser una dictadura.

Difícil momento vive el ex gobernador Capriles

CONSEJO A los periodistas que investigan el tema de la Diáspora Política, averigüen cuantos dirigentes “nacionales” se han ido de Venezuela. Ahora bien, antes de dar nombres infórmense bien o pregunten a los que tenemos tiempo denunciándolo. FALSO que el ex Alcalde de Maracaibo, Daniel Ponne, se haya ido. Sigue en Maracaibo, viviendo de alquileres y de su trabajo. FALSO que Julio Montoya de PJ se haya ido. El viene y va. Podrán acusarlo de muchas cosas pero ha desarrollado toda una campaña internacional en temas como la corrupción, el lavado, etc. Ex Diputado Alfredo Osorio de UNT, tampoco se ha marchado. Si investigan bien encontraran una poderosa razón para que este empresario no se vaya. Parte de su razón arranca de Aragua. Y en el caso de HENRIQUE CAPRILES, nos hacemos solidarios independientemente nuestras críticas políticas, por la difícil situación que atraviesa con un pariente y tiene más que justificada sus ausencias. La Diáspora política existe ciertamente, pues la clase política no es extraterrestre, vive y padece como muchos. Gracias a Dios, tenemos a María Corina “vivita y coleando” y peleando por una Venezuela distinta. Ella, con recursos propios, de herencia familiar, ha podido irse hace mucho y no lo ha hecho. Buen ejemplo para otros políticos.

