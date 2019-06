ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: DONALD TRUMP ¿BENEFICIARÁ A LOS VENEZOLANOS EN ESTADOS UNIDOS?

Como a muchos me alegró la noticia. Nuestros compatriotas que se encuentran “ilegales”, sabrán agradecerlo. Esperemos que ocurra. Ahora eso no es lo mejor para nuestro gentilicio. Más que un beneficio de inmigración, queremos es mayor solidaridad hacía nuestro país. La intervención militar sigue mostrando indicios de su descarte por parte de esta administración republicana y eso es muy lamentable. Atender la situación migratoria de equis cantidad de venezolanos, significa que TRUMP desistió de una opción, supuestamente en la mesa. Las sanciones como en Cuba no lograran el resultado de expulsar a los castristas de Venezuela. La clase media y profesional abandonó la isla y los castristas quedaron a su merced. Interés similar al de los chavistas en Venezuela.

Otorgar el TPS, solo “corre la arruga” a unos poquitos ciudadanos que no aguantan, comparados con los millones que peleamos en Venezuela. Me disculpan los beneficiados y quizá en el futuro yo sea uno. Si vivieras en la Venezuela actual, entenderían el “balde de agua fría” recibido. Eso aunado a la extensión de los pasaportes, solo significa mayor espera al tema de la intervención militar en Venezuela.

Hasta el presente no veo otra salida. Sé que se trabaja el escenario de elecciones pero aún se ve lejos ese panorama. Diosdado, el hombre más odiado declara su imposibilidad.

Muchas declaraciones, mucha verborrea sobre todo de algunos senadores republicanos. En los hechos, nada en concreto se ha logrado. Los líderes chavistas tendrán el miedo escondido, no lo dudo, aquí ellos siguen disfrutando de las mieles del poder y los sufridos somos los otros. ¿Hasta cuándo Dios mío?

¿QUIÉN RESOLVERÁ?

Todos los analistas políticos y dirigentes, coinciden en que detrás de Guaidó están los Estados Unidos. Eso puede ser cierto. Ellos manejan la situación. El problema es que la solución no colma las expectativas. Se ha manejado el problema como relacionado con la esperanza y eso es un error. La gente en líneas generales está cansada de creer, de pensar. Hechos y no palabras es el reclamo.

Ahora bien, los intereses del gobierno de Trump no son los mismos que los del barrio “El Último Peo” del Oeste Marabino, o los de Manzanillo en Margarita o San Agustín en Caracas. Mientras los políticos opositores no hagan un análisis empático de la situación, sobre todo en el occidente del país, lo único que aumentará será la migración.

ES COMO DICE DIEGO ARRIA

No lo conozco personalmente. Hemos hablado vía telefónica. Tiene razón cuando señala que al lado de Guaidó hay otros que deciden, que influyen y eso lejos de molestar debiera obligar al joven diputado a asumir los correctivos. El problema es que algunos comentarios de Diego molestan y otros que lo halagan no. Así es este negocio.

UNIVISIÓN

Una reconocida periodista venezolana, para bien o para mal la más vista, la más polémica y seguida por “Tirios y Troyanos”, se encuentra a punto de negociar con la cadena UNIVISIÓN. Mis felicitaciones a su esfuerzo. Y como se dice en política “Que hablen bien o que hablen mal pero que se hable”.

CARNET FRONTERIZO LA MAYOR RIDICULEZ

Un gobierno que eliminó el papel de notarías, registros, etcétera. No hay material para cédulas, pasaportes, para exámenes de salud y pretende engañarnos con un CARNET FRONTERIZO. Es que no se cansan de someterse a la burla pública de algo que será tan ineficaz como las cajas CLAP o el carnet de la patria.

LIBERTAD DE GILBER CARO

Para el momento de escribir esta columna, era noticia extraoficial de última hora. ¿Será esto un adelanto de los acuerdos logrados en Oslo Noruega?

NO HAY PEOR CUÑA QUE LA DEL MISMO ÁRBOL

Dice Nicolás luego que leyó a Rodrigo Cabezas, a quién él consideraba su amigo. El economista zuliano, quien sabe bastante de lo que habla pues fue autor de uno señala sobre la ampliación de Cono Monetario, que es “obligante frente a la distorsión del sistema de precios…continuación de la anomalía macroeconómica, hiperinflación…destruyendo inversión, el salario real de los trabajadores y…reconversión monetaria de agosto 2018 fue muy mal concebida…los nuevos billetes tendrán una vida corta…nadie se sorprenderá que finalizando 2019 emitan una nueva ampliación del cono…crash económico que ha escalado a niveles sociales insostenibles…Por ahora, absoluta ignorancia y desprecio por la ciencia económica”. Solo le preguntaría ¿Por qué tardo tanto en darse cuenta? ¿Y si se considera o no corresponsable de parte del desastre económico?

Vale señalar que el mencionado iba a dar una rueda de prensa en Maracaibo y supuestamente por “no había pagado el derecho de frente y no tenían claro su uso” tuvieron que desalojar la sede. Aunque usted no lo crea. Como diría Robespierre, “La Revolución es como Saturno, devora a sus propios hijos”:

VLADIMIR PETIT LO CUENTA TODO SOBRE LA DENUNCIA EN SU CONTRA

A través de algunos portales estalla una vieja pelea en relación a un edificio. La familia de Michele Petrizzo, quienes dicen ser los propietarios legales de la Torre Solano de Caracas, Insisten en su acusación en contra de Jesús Petit Da Costa, Vladimir Petit Medina y Nitu Pérez Osuna. Los acusan de robarles el edificio. Sobre este tema, el Dr. Vladimir Petit, dirigente político y esposo de la periodista Nitú Pérez, señala que la familia que lo acusa y bien lamentable que algunos medios pocos serios y periodistas se presten a esa campaña, violaron normas urbanas, alteraron permisos, intentaron sobornar a autoridades, construyeron dos pisos más de los permitidos, entre otras irregularidades. Claudio Fermín, Alcalde de la época, lo detecto y ordeno demolerlo y los multo por un millón de bolívares, no pagaron en razón de un bien de PDVSA del área educación. Una ordenanza los beneficio por el asunto educativo. Fueron demandados por alquilar un edificio con vicios ocultos, con multa y orden de demolición. Debieron pagar Un (1) millón de dólares por daños y perjuicios, incluso el abogado de la familia Petrizzo, afirma Vladimir Petit, convino en hecho y derecho, aceptando los cargos en contra de su representada, subiendo la demanda a dos (2) millones de dólares. Sorpresa para todos, pues la familia en cuestión, intentó vender el edificio fraudulentamente como empresa Promociones 86, a un cuñado. Nunca hubo pago y esa venta fue anulada. Lo hicieron para insolventarse y no cumplir las demandas. No le pagaron al SENIAT ni a la Alcaldía. Todos los juicios los perdieron y por cuanto hay una quiebra, ellos perdieron el control del edificio y es un síndico de acuerdo a la ley, quien recibe los pagos y ejecuta. Para Vladimir Petit se trata de timadores, tahúres de los negocios diría un difunto amigo. El Edificio debe ser subastado para pagar deudas. La familia Petrizzo, según Petit, se alió al buscado por la justicia de Estados Unidos Raúl Gorrin y a otro grupo del entorno del diputado Henry Ramos, el periodista y ex jefe de medios de la AN, Oliver Blanco y el periodista Darvinson Rojas. Petit insiste en que no hay una sola prueba en su contra y que realmente esto es parte de una retaliación política en contra de la destacada periodista Nitú Pérez. Es una “operación política financiera. Que paguen a todos los que timaron”. Queda abierta la réplica a esta nota.

Situaciones como estas, nos demuestran lo que hace poco señalaba el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo, la división y enfrentamiento a lo interno de la oposición. Nitú Pérez y esposo representan a María Corina y Henry Ramos a Juan Guaidó. Son los dos presuntos candidatos en una eventual elección planteada, sin excluir a Leopoldo López.

ZULIA:

ROSALES PICÓ ADELANTE: Su propuesta de las barcazas al parecer encendió a más de uno, dentro y fuera de la oposición. El propio Gobernador Prieto está planteando traer unas barcazas y otros dirigentes políticos, de esos muy mediáticos, también han empezado a realizar propuestas similares.

INSISTO PABLO PÉREZ vuelve a equivocarse: Bastante discutimos cuando él fue Gobernador y no oyó los consejos cometiendo errores aprovechados por Arias. Por ejemplo la construcción de la vía Los Haticos a un contratista de Caracas, obra que quedo con muchas fallas. Permitir y hacerse “el loco” con la feria de millones de algunos de sus secretarios, cuyos sueldos no justificaban la ostentosidad de su vida. Hoy, al comprometerse con quien le fallo al soberano, vuelve a equivocarse mi amigo Pablo. El personaje que “Ni lavó ni presto la batea” no puede ser opción. Hasta en una fiesta con Prieto los vieron y no me refiero a Pablo, de él, lo peor, el titubeo, la falta de claridad, el ser o no ser como el Hamlet de Shakespeare. Lo estimo, ojala rectifique, empero estoy decidido a impedir que los responsables de la crisis del Zulia, regresen después de haber tenido la oportunidad de impedir parte de la tragedia. LO DIJE MUCHAS VECES CON LESTER TOLEDO y muchos no me escucharon. En su partido emprendieron una campaña en mi contra, lo cual me tiene sin cuidado. Hoy es pública la situación y lamentablemente es mejor por el momento guardar silencio.

CRISIS DE GASOLINA Llamado a emprendedores zulianos: El que invente un Hotel-Movil para las estaciones de servicio, un VIP-Espera, tiene futuro. Ver gente durmiendo dentro de los vehículos es una escena diaria. Los irresponsables gobernantes si fueran otros les dieran atención, al menos hidratación y baños. Nota: Las estaciones asignados al sector Transporte, al parecer, fue peor el remedio que la enfermedad. GUERRA POR EL CONTROL: Por la “maraña-dólares” en las bombas, entre policías regionales y los militares, quienes pistola y fal en mano se disputan el dinero que reciben los bomberos. Recorro varias y la única que he visto en orden y no completo, es la de La Calzada, bajo el resguardo y control de Polimaracaibo. Municipios: Sucre,Humberto Franka propone métodos y alternativas para resolver la situación de las colas en las bombas de la entidad…INCREÍBLE Catatumbo, el pueblo pide la salida o la destitución del alcalde Wilmer Ariza. Este convirtió la alcaldía en una empresa familiar con el dinero del pueblo. Baralt En ese municipio el alcalde no existe, nadie sabe de él.

TRUJILLO

Colas de colas en las bombas. Lo positivo: El .CICPC le pisa los talones al Vagón, desde la llegada del Comisario General Medina, en la entidad han bajado los índices delictivos en un 35%. Por cierto el CICPC atendió el llamado de la comunidad de Santa Isabel, Municipio Andrés Bello y se le está dando duro al hampa en la zona. En las próximas horas se estarán dando resultados importantes en cuanto al paradero del líder de la banda que azota esta comunidad.

