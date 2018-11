ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: EL EJEMPLO DE LOS JÓVENES DE CARABOBO

No ha terminado el día y aún las noticias se producen. Los jóvenes de la Universidad de Carabobo, a pesar de todos los obstáculos, demostraron donde está la mayoría del Liderazgo. No ha sido fácil. Al momento de realizar esta columna, persiste el saboteo, los ataques y los intentos del gobierno en desconocer la voluntad popular del pueblo estudiantil. Probablemente el chavismo, nombre un PROTECTOR de la Universidad. Siempre hacen eso cuando reciben el castigo popular. No aceptan que dejaron de representar a las mayorías. Navegan más por los instrumentos de la división, mezquindad, la guerra sucia desplegada con ayuda extranjera del Foro de Sao Paulo para someter a la oposición, que por los votos propios. Hasta el presente, esa jugada ha sido exitosa.

En Carabobo se equivocaron. Los “chamos” enfrentaron las hordas armadas del Gobierno. Hasta cubanos y guerrilleros se inmiscuyeron intentando desconocer el evidente resultado.

Jóvenes dan la pelea. Son auténticos. No son una juventud exclusivamente de “chaquetas” y “franelas de marcas”, de poses, de selfies y fotos en redes. Que luego de un evento son llevados a comer en lujosos restaurantes o les financian viajes al exterior y forman parte de una nómina, con viáticos incluidos. A esos los manipulan quienes intentan imitar a OBAMA, a Trump o a Bolsonaro. A estos los impulsa, un ideal, un sueño. Son voluntarios.

Los de la UC demostraron ser Guerreros del teclado y de la calle.

Todos debemos apoyarlos. Varias lecciones podemos recoger de su esfuerzo, de su entrega, para uno y otro bando de la oposición.

¿Qué hubiera pasado si nuestros diputados jamás hubiesen aceptado la convivencia con la ilegitima constituyente? ¿Si al menos hubieran intentado enfrentar la instalación? Hoy quieren desconocer un ente, al cual, ellos les permitieron actuar a sus anchas.

Mi intención no es desconocer los esfuerzos de algunos diputados. Su responsabilidad estaba allí, obviamente, la decisión está en un liderazgo que necesita recibir la presión popular para actuar. Reconozco, la carencia de estímulos. La cotidianidad pareciera menospreciar muchas veces estas batallas. Hay que seguir.

La lección es para todos. La denominada peyorativamente Fracción Zapatero ha recibido lo suyo. El otro sector también. Los jóvenes participaron. En las peores condiciones, incluso con el temor a ser desconocidos, dieron el paso. En consecuencia, urge revisar el camino de la abstención y del diálogo o la negociación.

En diciembre los chavistas seguirán ocupando los espacios. Como lo hicieron con Gobernaciones y Alcaldías. Sembrar la esperanza del 10 de enero 2019, es demasiado optimismo ante una comunidad internacional a mi juicio, que le ha faltado mayores expresiones de solidaridad.

Mi postura es no negociar en las actuales condiciones y con actores viciados. Sin embargo no estoy ajeno a revisar, discutir, urgente y permanente una salida a una Venezuela que poco a poco sigue destruyéndose. El elefante se come por pedacitos…

Los estudiantes de Carabobo prefirieron luchar. No cedieron. Bien por ellos. Buen ejemplo. Defendieron como hombres para luego no llorar como mujeres (sin ofender a las féminas batalladoras).

Nuestros diputados tienen la palabra y la acción. Rescatar la esperanza de la gente, es el norte a seguir.

Los calificados como Fracción Zapatero y los identificados como Radicales. Nadie aceptará un juego que se postergue más allá del 10 de enero. O somos serios o sencillamente no somos.

A mí, no se me conoce precisamente por guardar silencio ante las injusticias:

Señor Maduro Maracaibo SI Necesita UN PROTECTOR

En todas las ciudades donde el chavismo perdió, se han nombrado PROTECTORES. Ello en interpretación de hacer lo que el designado por el pueblo, según el gobierno nacional no hace. Parece que en la tierra del Sol Amada, eso sucede. Nicolás, el mejor Jefe de campaña de la oposición es el Alcalde Willy Casanova:

#MARACAIBO Caos total. La ciudad luce como quien la gobierna: desordenada, sucia, abandonada, nada funciona: No hay electricidad, y donde la hay es como si no la tuviéramos porque fluctúa cada minuto (bajones), el transporte público no existe, más del 70% de las rutas han desaparecido o casi no prestan servicio, los semáforos son un monumento de la inoperancia, no existen. No tenemos servicio de agua y cuando llega no es potable. Hace años desapareció la telefonía CANTV y el INTERNET. La basura se apoderó de la ciudad, que luce sola, peligrosa, triste. ¿Y nadie le pone orden al haragán que gobierna? Mafias manejan la Alcaldía. El SEDEMAT es su monumento. Igual el IMAU. Polimaracaibo desapareció. Sus excusas son muchas. Sus ataques a quién escribe no cesan. Gracias a Dios, no de gratis se me conoce como Caiga Quién Caiga. Critique duramente a la Alcaldesa anterior en muchas de sus ejecutorias. DENUNCIE La boda del siglo de un funcionario, en tiempos de Pablo Pérez Gobernador y este finalmente acepto su error. He criticado permanentemente a Manuel Rosales desde que a mi juicio, se doblegó. Por algo muchos de UNT no me ruedan, ni yo a ellos. Felicite a Eveling cuando acertó pero Willy Casanova, no ha hecho nada absolutamente nada bueno, por la capital de la tierra del Sol Amada. Su casi un año de gestión es tan malo que hace lucir a la Alcaldesa anterior como la Corporación Petrolera Shell. Su obra simula la película “Lo que el Viento se llevó”. ¿Orden en el Casco Central? Falso. Sustituye una mafia por otra. Implanta y alimenta cobros en dólares a los comerciantes y el que denuncie le quitan el negocio. En todo caso, quien puso orden fue el Gobernador Prieto, el cual ha cometido muchos errores ciertamente, no obstante lo intenta. Es terco y está mal asesorado. Se equivoca haciendo. Willy Casanova es vox populi, en que gasta el día y en qué condiciones se le ve y con quién. ¿Qué hemos hecho los zulianos para merecer un castigo de esta naturaleza? Soy capaz de elogiar a Diosdado si lo pone en cintura. A Maduro lo alabaría si lo regaña y lo obliga a colocar gente que sirva y no los Bozales que carga. LO QUE VIENE ES PEOR: A partir de diciembre tiene un rebaño completo de ovejas concejales, gracias a la división y desencuentro opositor. Acabaron hasta con la gaita protesta. No sé qué dirán mis amigos gaiteros: Ramón Soto, León Magno, Ricardo Cepeda, por ejemplo, Si ellos viven aquí y sienten y padecen DUELE: ¿Cómo es posible que acepten premios mis amigos Ricardo Portillo, Chavín y otros, de un hombre que prácticamente y perdonen la grosería “SE HA CAG… en el alma de todos los marabinos”? No aceptó excusas. Como decía el difunto Don Pedro Colina: “Ay Juan en esta tierra de Dios…Nadie se apiada de Vos”.

El colmo de los colmos. Durante la bajada de la Virgen, me refiere mi amigo Gervis Medina, Un cristiano y un ateo dirigieron el evento, permitiendo que militares francotiradores se apostaran dentro y encima del Templo. Ni el Papa ha permitido tal atrocidad en el Vaticano.

NUEVA ESPARTA A pesar del discurso del Protector Dante Rivas, aún muchos sectores sufren el problema grave de no tener electricidad. El día martes 13Nov2018 Los Robles en el Municipio Maneiro, donde casualmente es Alcalde un opositor Morel David, durante casi toda la noche y parte de la madrugada, no llegó la electricidad. OJO: Si eres Margariteño y alguna vez conociste la emblemática Duna que existía en la Playa de Pedro González, Puerto Cruz, en el anterior Hotel Dunes, esa no existe. Prácticamente quedo reducida a nada. Ese complejo fue comprado por un famoso empresario que tiene Centro Comerciales, Automercados y Hoteles, ligado a un líder del PSUV y en uso del mejor estilo de “Aquí mando yo”, durante una semana estuvo tomada esa Duna por un cuerpo militar y no se le permitió el paso a nadie. Luego de esa semana cuando ya se pudo acceder, observamos cómo quedo reducida y aplanada. Literalmente desaparecida. Ahora allí, en la franja Marítima donde no se puede construir por ley, ese grupo “enchufao”, conocido por su liga con el Gobierno, construirá 100 habitaciones nuevas, quedando en el recuerdo la Duna de Puerto Cruz. Hecho en Revolución “mesmaaaa”.

Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live. También a las 7pm por LUZ RADIO FM 102.9 (Maracaibo) vía web: http://tun.in/seUCj y Vía periscope y twitter @angelmonagas.

ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: EL EJEMPLO DE LOS JÓVENES DE CARABOBO was last modified: by

Loading...

ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: EL EJEMPLO DE LOS JÓVENES DE CARABOBO

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):