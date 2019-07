ANGEL MONAGAS EN CAIGA QUIÉN CAIGA : El plan siempre han sido las elecciones

Me envían DENUNCIA de lo que sucede en el Hospital Dr. Pedro García Clara de Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas Estado Zulia. Específicamente en la Unidad de Gineco/Obstetricia, o sala de partos como se le conoce, la cual fue reinaugurada con bombos y platillos aparentemente con todos las condiciones medico/quirúrgicas y ambientales adecuadas para la atención del binomio Madre e hijo.

El día 16/06/2019, nace un niña y es dada de alta normalmente. Diez días después es reingresada por presentar o estar en estas condiciones. Ver imágenes

Me comenta el denunciante, quien para su protección no identifico: “El periodo de incubación del Staphylococcus es de aproximadamente 4 a 12 días y si te pones a ver la niña nace el 16/06 y reingresa el 28/06. Este tipo de bacteria, es algo común en las instituciones hospitalarias pero que están inertes cuando existen las medidas adecuadas y ambientales excelentes, o sea, buen aire acondicionado que mantenga una temperatura aproximadamente de 24 y 26 grados centígrados, más buena ventilación. Si estas condiciones no están reunidas, ellas pululan y está a la orden del día, esperando cualquier puerta de entrada para infectar al paciente en cuestión. Esa lesión que tú le ves ahí, en región de cuello y tórax anterior, es producida por una bacteria llamada Staphylococcus aureus, la cual es una bacteria INTRAHOSPITALARIA O NOSOCOMIAL”. Esto es debido a las malas condiciones de la unidad de sala de partos, del hospital Dr. Pedro García Clara y aun así, permanece abierta. Y no solo hablamos de sala de partos si no de U.C.I y los Quirófanos. Ojala y esto no quede en solo un escrito por el bien de mi pueblo citojence y mi hospital

Según el denunciante las áreas más críticas o de alto riesgos para este tipo de infestación de una institución hospitalaria son “QUIRÓFANO/SALA DE PARTO / EL ÁREA DE URGENCIA/ CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN/ UNIDAD DE DIÁLISIS/AREA DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES Y U.C.I e irónicamente-me recalca- son las más afectadas en dicha institución que no cuenta ni con planta eléctrica apropiada ni con aire acondicionado.

Nuestra única aspiración es que el organismo competente, corrija. Buena sería la intervención del Gobernador Omar Prieto en este particular.

SIGUEN CONFIRMANDO NUESTROS ANÁLISIS

El anuncio de continuar las conversaciones, diálogo o como se llame, independientemente de las consideraciones a su alrededor, siguen confirmando lo que desde enero venimos anunciando: La oposición que representa Juan Guaidó, desde que inició el 5 de enero 2019, su trabajo, tenía como meta la participación en elecciones. Lo demás es adorno, relleno.

Incluso más allá de la evaluación política, observamos peligrosas contradicciones e incoherencias. Se dijo una cosa hasta el sábado y otra a partir del domingo. El experto en Marketing Daniel Eskibel, señala “La política que no se comunica de una u otra manera no existe. Si es política es comunicación, inevitablemente”. Cito esto como critica fundamental hacía algunos sectores del país. Juan Guaidó, no termina de definir quién es su vocero político. Hay unos tres periodistas designados. Todos muy ilustres, pero como decía mi abuela “Muchas manos, ponen el caldo morado”.

TIENE RAZÓN JESÚS

Politólogo Jesús Castillo: “Otro vil engaño que mantiene el gobierno es cuando se excusa en una tal llamada guerra económica para justificar las fallas en el servicio eléctrico, la falta de gasolina, la falta de agua, gas y efectivo, la supuesta guerra económica es culpable que el gobierno lo haga tan mal y la oposición política es tan engañosa que teniendo de aliado al gobierno de los Estados Unidos y otros 50 gobiernos del mundo mas no han logrado derrocar a Maduro. El engaño es un comodín muy utilizado por la dirigencia política del país…”

Sigue menospreciándose a Maduro, que no es él, es todo un sistema que lo representa y apoya.

GUAIDÓ EL AUTÉNTICO, SIN MAQUILLAJE

Es uno que no conocemos. Que no hemos visto y que tal vez jamás descifremos. Aún estudio su perfil sicológico. Tengo una intuición. Lo diré en su momento.

Ronald Reagan escribió en su momento: “…Nuestros bienintencionados amigos liberales rehúsan enfrentar es que su política de acomodamiento es apaciguamiento, y el apaciguamiento no nos brinda una opción entre la paz y la guerra, sino solo entre luchar o rendirse. Se nos dice que el problema es demasiado complejo para una respuesta simple. Debemos tener el coraje de hacer lo que sabemos que es moralmente correcto, y esta política de acomodamiento nos pide que aceptemos la mayor inmoralidad posible”.

Para mí sería difícil sentarme con quién ha matado a mi hermano, mi hijo o familia. Es lo que uno pide de sus gobernantes. Ponerse en el lugar de los familiares que han perdido seres queridos.

Alexander Hamilton nos advirtió que “una nación que prefiere la deshonra al peligro se halla preparada para tener un amo y se lo merece”.

En todo caso, Guaidó (no es primera vez que lo digo) debe hablar menos. Pasar en menos de tres (3) horas de ser solidario y decir que no se sentaría, a anunciar una reunión, que nunca ha terminado, es muy duro, contradictorio. Lo oigo declarar y a mi memoria vienen las historias de Diógenes Escalante.

Tener no uno, ni dos, sino tres y más voceros, me asombra más. ¿Cuál transmite la auténtica intención si es que la hay?

Señor Guaidó, Ronald Reagan vuelvo a citarle algo que tal vez le viene como anillo al dedo: “Un partido político no puede ser todas las cosas para todo el mundo”.

Usted no es mi enemigo, ni me cae mal. Es solo el motivo de mi estudio. De mis reflexiones. Mucho más cuando implican el futuro de mi Patria.

ZULIA

Para entender cómo se puede volver a ganar, a lograr apoyo popular, a encender pasiones y rescatar el liderazgo perdido, tenemos que entender cómo perdimos. Ni Manuel Rosales ni Juan Pablo Guanipa lo han hecho, peor, no quieren hacerlo. La conclusión puede indicarles lo que no quieren saber y es una realidad inminente.

POLIMARACAIBO Bueno el esfuerzo que hacen en contra de los “bachaqueros” de la gasolina, sin embargo, quedan dudas ¿Por qué sigue ocurriendo ese fenómeno? ¿Quiénes son los cómplices?

RECLAMOS

Juan Urdaneta

Para el Dirigente zuliano Juan Urdaneta, los venezolanos queremos que nos expliquen de manera clara ¿Cómo salimos de esta crisis? “Queremos ideas, no candidatos”. Muchos regresan a recorrer las barriadas y sectores populares, nuevamente como Mesías Regionales y de verdad, se requiere de autenticidad. Según Urdaneta: “Los ciudadanos seguimos en espera y confiados en que tenemos un futuro que solo desea ver, Hombres y Mujeres de valor, para enfrentar el reto de reconstruir a Venezuela y en especial nuestro Zulia, la zona más golpeada del país. Necesitamos cambiar y ahora, es ya”.

TACHIRÁ

Ver a la Gobernadora de este estado, la bella Laidy Gómez, alabar y desgarrarse las vestiduras por Juan Guaidó, solo me deja claro una cosa: Está amarrado el acuerdo con Acción Democrática para el venidero proceso de relegitimación de Gobernadores, probablemente a principios del 2020.

CARABOBO

Carlos Graffe

OTRO CASO DE MALVERSACIÓN CON LA AYUDA: El Diputado Leandro Domínguez, miembro de la comisión de Contraloría y también diputado del Parlasur, denuncia Malversación de los Fondos de la Ayuda Humanitaria “exigió a la Unidad Democrática que se abra una investigación sobre el manejo de los fondos para la Ayuda Humanitaria, administrados y manejados por el Adjunto Nacional de Voluntarios por Venezuela, Carlos Graffe en el Estado…” Al parecer Lester Toledo tiene su similar en el Centro, ojalá esto no sea un virus contagioso, además agrega “Toda la información que nos llega es sencillamente escandalosa e inaceptable. Se comenta a viva voz en todo el estamento político de nuestro estado, sobre la permanente estadía por meses en hoteles de lujo, tanto del coordinador adjunto, como de todo su sequito; incluso tienen el descaro de hasta publicar fotos en las redes”, manifestó Domínguez. Al parecer la ambición tiene su raíz en las ansias de ser Alcalde el denunciado. Se acepta el derecho a réplica.

