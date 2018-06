ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Hacia dónde Nicolás y a donde debemos ir nosotros

Bajo un gobierno de Nicolás ni EL CORREO DEL ORINOCO hubiese circulado. Ya no basta cerrar medios o comprarlos, ni detener o hacer huir a periodistas, dirigentes, etc. La necesidad ahora es impedir la fluidez informativa. Si no puedo luchar contra la verdad, debo entonces obstaculizar su conocimiento y continuar imponiendo mis “razones”. Así piensa Nicolás. El bloqueo a los portales digitales, la censura, promover la autocensura, son las nuevas armas del régimen.

Como el modelo chino, controlo la opinión, las redes, todo el proceso comunicacional. Los chinos al menos no interfieren la economía. Maduro se inspira en los asiáticos, bajo la directriz de la tiranía cubana.

Nicolás destruyo los sueños de la sociedad venezolana. Exploto los partidos opositores. A los jóvenes, a los profesionales y a los votantes naturales en su contra, los obliga a emigrar. A los líderes políticos a huir. No permite que los medios de comunicación masiva: Televisión y radio avancen, no hay papel para los periódicos críticos del gobierno, los programas de humor desaparecieron por su alto contenido lesivo a la revolución. Nada más duro que el humor para destrozar las dictaduras. Incluso, una de sus estrellas cobra vacunas a los que pretendan a través del Teatro recorrer el país con Shows de humor, cuya primera víctima según ellos, es el Presidente.

Era necesario y obligatorio, cerrarle el paso a la web. A los portales constantes en su labor, por una Venezuela libre del yugo comunista. Hay disposición de Nicolás de bloquear Facebook, twitter, youtube, entre otros, para mantener el dominio de esto denominado “Socialismo del Siglo XXI”. Ni es socialismo, ni es del siglo XXI. Es comunismo, del mismo estilo cubano de los años 60, Soviético de los años 20, o chino muy al estilo Mao.

Cito artículo de Claudia Gilardoni: Si “La información es poder” (pensamiento que algunos atribuyen a Francis Bacon) quien tiene el sartén por el mango, no es quien sabe dónde encontrar determinado dato, antecedente, fuente o material, sino más bien quien sabe cómo usar aquello que encontró.

Acertadamente el periodista Alberto Federico Ravell señalo al gobierno, su intención de bloquear los medios que no puede comprar o censurar. Vienen por La Patilla, El Nacional, y todos los que se atrevan a descubrir sus fechorías.

Por eso en estos 20 años, los comunistas cambian la historia, los valores, controlan lo que se dice y como se dice. Llegan hablando de dictadura, de negación a la libertad de expresión y terminan haciéndose peores asesinos de los derechos humanos.

Han procurado vendernos otro Bolívar, un Páez traidor, un imperio malo pero imponen otro peor…

Cuando hablo de la autoría de Maduro. No me refiero al hombre, que a duras penas, hace la letra “O” usando una moneda. Es un sistema integrado por toda una plataforma mundial, encabezada por sectores de la izquierda más retrograda del planeta, terrorismo, narcotráfico y delincuencia. Las fuerzas del mal gobiernan Venezuela.

Mientras todo esto sucede, la sociedad venezolana lejos de enfrentar, se acostumbra o huye. El silencio es total. El caso es digno de un perfil siquiátrico.

La comunidad internacional sigue llenando de expectativas a los venezolanos. Tiempo después la decepción surge, pues no hay forma de materializar en el corto plazo ninguno de esos planes. Maduro sigue a sus anchas.

El gobierno sabe que la salida militar es la única vía para terminar la pesadilla. Por ello, la alta cantidad de militares presos y el seguimiento a los cabecillas civiles y militares. En los próximos días la novela estrenara varios capítulos. Como todo “culebrón”, le darán nombre de mujer.

No podemos perder la fe. Es posible tener la Venezuela que nos merecemos. Lo que no podemos es esperar que otros hagan el trabajo, que a nosotros corresponde.

Con la ayuda del Padre Celestial, en cualquier momento, las calles se llenaran de héroes…No serán los líderes. Ellos no padecen, nosotros sí. No hay arreglo posible. No es un paro. Es un trancazo…

LOS CAIGA QUIEN CAIGA DE HOY, jueves 28 de junio 2018

SEGURO ESTOY Que a María Corina tendrán que ponerla presa, porque esta mujer no retrocede. Tuvo el valor de decírselo a Chávez en su cara. Dudo que Nicolás le cause miedo. Esperaremos.

DATO Un periodista de Miami, me informa de un empresario venezolano, en específico zuliano, cuyas cuentas serán bloqueadas en los próximos días en EEUU, no me dice quién es, aunque me asoma algunos nombres, sin confirmar no puedo señalarlo. El comentario vale para graficar, la extensa y profunda investigación que hacen las autoridades de los Estados Unidos sobre empresarios y políticos venezolanos. Varios en la mira y no estoy hablando de “enchufaos” o “chavistas”, sino de aquellos que según el Departamento de Estado, han sido de una u otra manera, colaboracionistas durante estos 20 años de dictadura, mostrando inexplicables riquezas en un país sumido en la miseria. También asombran la cantidad de socios, “manos de derecha”, de gobernadores y alcaldes chavistas, que viajan constantemente al imperio por negocios y placer. En su defensa solo puedo decir, que los “gringos” si negocian, aún en las peores circunstancias.

Mentiras Verdaderas del Gobierno del Zulia:

Lo que pareciera ser un estilo o una táctica, siempre genera comentarios. Lisandro Cabello, Secretario de Gobierno, se hizo tendencia en redes con sus explicaciones climáticas. Hoy vuelve a repetir su papel, cuando señala que la delincuencia bajo un 80% en la región. Esta escuela disparatera es propia de Pedro Carreño, con aquello que dijo sobre las antenas de Directv. Hoy pareciera tener discípulos en el Zulia. Lógicamente Venezuela como Cuba, muestra una baja “delictiva” por la desaparición de bienes, de propiedades, de gente, de disminución de concentraciones humanas. ¿Quién puede pagar el costo de una botella de 12 años en una tasca o restaurant? Pocos o muchos menos que en la Cuarta República. Ahora bien, si ellos están convencidos de que esa bajada es producto de sus políticas, los reto a caminar (yo escojo el sitio) por una calle de Maracaibo, con sus celulares y prendas, sin escoltas, para comprobar su tesis.

RECIBO DENUNCIA De varias personas de la ciudad de Caracas, que dan fe de esto que ven en la foto: Una persona hace un censo, visita apartamentos y al verificar su situación, coloca un aviso: ¿Misión ubica tu casa?

REFLEXION La situación del país es muy grave. Peor para una oposición, que ha perdido la sintonía con la gente por múltiples razones o situaciones. Me cuesta entender como los líderes de muchos partidos, pertenecientes a la MUD, viajan en primera clase, recorren en giras constantes el planeta, obviando la grave condición en que se encuentra la militancia de sus partidos en Venezuela. No hay ni como pagar movilizaciones. Los dirigentes regionales, municipales y locales están prácticamente como el resto de los venezolanos, pasando hambre. Muchas necesidades. ¿Cómo ocuparse de una labor política, sino tiene como dejar en su hogar al menos un “paquete de arroz”, un “cartón de huevos”, una merienda para sus hijos, medicinas y hasta “agua mineral”? Señalo esto porque debo criticar aunque se ofendan, las groseras exhibiciones de riqueza de algunos. Por ejemplo, Lester Toledo de Voluntad Popular. Allí tienen el boleto en PRIMERA CLASE que normalmente usa. No excluyo a otros sobre los cuales también he sido duro en los comentarios: Manuel Rosales, Luis Florido, etc. A uno le cuesta entender que es lo más importante, lo prioritario para los partidos. Los partidos están siendo desmantelados y sus líderes como los músicos del Titanic…Hasta se dan el lujo de pagar VIP en un teatro parisino para ver a Luis Miguel, mientras muchos dirigentes ni un vallenato en CD pueden escuchar. Quo Vadis…

Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/ caigaquiencaigacqctv/live Vía periscope y twitter @angelmonagas.

ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Hacia dónde Nicolás y a donde debemos ir nosotros was last modified: by

Loading...

ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Hacia dónde Nicolás y a donde debemos ir nosotros

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):