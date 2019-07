ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: La Tortura nuestra de cada día

Este gobierno sigue rompiendo récords de impunidad. En la historia de la República superó con creces el número de perseguidos y presos políticos, de medios de comunicaciones cerrados, de censura, de confiscaciones, o de expropiaciones de dudosa consistencia legal. De irrespeto a las instituciones democráticas, de vulneración del estado de derecho. Solo pudiéramos compararlo con las peores dictaduras de Centro y Sur América y creo que aún nos quedaríamos cortos.

Hoy el país se alarma por la muerte de un militar, torturado en las mazmorras de la dictadura.

Pregunto yo ¿Y la tortura y muerte de cientos de civiles? ¿Unos presos, otros en supuestos operativos bajo la modalidad de dispositivos de seguridad de la FAES?

¿Y los niños y adultos que mueren en los hospitales y centros de salud como JM de los Ríos y otros, no murieron torturados?

Los enfermos de cáncer, o los que necesitan una diálisis para sobrevivir, acaso no sufren tortura al saber que ingresan y no hay medicinas ni nada para atenderlos, salvo la pericia médica y de paso ellos no tienen como comprarlos?

Muchos son torturados con fuertes dolores sin haber medicamentos para quitárselos, peor aún sufres torturas en clínicas o centros privados porque los seguros no cubren o no alcanzan y deben retirarse a sufrir en sus casas.

Los que han muerto en colas para cobrar pensiones, para obtener combustible, agua, ¿No sufrieron tortura? El que es hipertenso y debe soportar calor de 40 grados porque no hay electricidad o algún “bajón” le dañó el aparato de aire ¿No sufre tortura?

¿Cuantos mueren por hambre? No se asombre, aquí mucha gente muere por desnutrición. O no es tortura para un padre, no tener como dar de comer a su familia y ver como se deshacen en esqueléticos huesos sus hijos y familias…

Los que mueren huyendo del país, buscando sobrevivir en otro, y de paso enfrentarse a los miedos de poblaciones que los ven como “invasores”, “enemigos” (xenofobia) ¿No sufren tortura?

Todos prácticamente los venezolanos de a pie, vivimos una tortura constante, permanente.

Para hacer todo en Venezuela es una tortura.

Hasta nuestras mujeres sufren al no poder ver una novela porque el cable no funciona, o fallo la electricidad. Niños sin clases por falta de profesor, no hay transporte y pare usted de contar.

Sufre el que espera y desespera horas por transporte público, por cola para surtirse de gasolina.

Ese es el problema de los venezolanos, hoy hacemos un alboroto por una muerte pero no somos constantes, olvidamos, no hay contundencia y todo pasa.

Tenemos 20 años en esta historia ¿Hasta cuándo?

Este oficial no aguanto la cruel tortura y murió. Demás está decir que en el caso del capitán deben ir presos el juez y fiscal militar y el defensor militar si estaban en conocimiento de la detención.

Ojalá esta muerte encuentre justicia porque en la mayoría eso no existe o es solo un sueño u otra tortura esperar JUSTICIA.

Lo cierto y verdadero es que en Venezuela unos pudiéramos tener la dicha de vivir o sobrevivir y otros morirán, irremediablemente por hambre, por enfermedad, por inseguridad y un mal gobierno. Una dictadura que solo es eficiente generando miedo para sostenerse. Los primeros cobardes son los uniformados, otros en grado de complicidad son autores. La familia militar, esa que por muchos años en Venezuela fue privilegiada y era de las más creíbles y respetadas, hoy también muere.

Vivir en Venezuela es una tortura para las grandes mayorías, no así para la clase política del gobierno y también de parte de la oposición.

Nos piden paciencia, que vamos bien, y eso es otra TORTURA.

PADRES POR MAESTROS

El drama de la educación en Venezuela, los padres ahora no solo debemos educar a nuestros hijos en los hogares sino también en las escuelas. Los docentes desaparecen. Muchos medios han presentado investigaciones muy serias sobre el tema. Por ejemplo leo en Infobae que “El Movimiento de Educación Fe y Alegría, al menos en Caracas, tiene 40 mamás voluntarias en 26 escuelas, quienes han asumido el rol docente ante la fuga cada vez más galopante de maestros. Solo en estos colegios hacen falta 189 maestros”. Esta escena se repite a nivel nacional. “Instituciones como la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, que agrupa a 1073 planteles educativos en el país, lleva sus estadísticas. Contabilizan 7000 renuncias desde septiembre del año pasado, de las cuales, 80% son de maestros”.

