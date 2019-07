ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: LO QUE USTED NO SABE QUÉ PASÓ EN BARBADOS

Después de un primer avance de lo anunciado en Barbados, como resultado de ese nuevo “esfuerzo” entre los dos sectores que dominan el escenario venezolano, podemos decir algunas cosas, quizá sabidas, quizá calladas. Razones para esa actitud no son relevantes en este momento pero existen.

La situación es mucho más compleja y con implicaciones de mayor profundidad. Muchos analistas y “opinadores”, se aventuran a resaltar conclusiones que no aparecen en lo acordado. Muchos periodistas, sobre todo estrellas o vedettes de Caracas, más actúan como VOCEROS, desconozco si tarifados o no, que como defensores de la verdad, del principio por excelencia de todo comunicador SER ANTIPODER. Mostrar las realidades y meterse a la piscina. Algunos quieren bañarse sin mojarse.

En la Isla de Barbados, ocurrió una “continuation” de Oslo Noruega. Una operación sin números, vacía desde el principio, efecto de los intereses con engaño para la Comunidad Europea que es su gran promotora.

Ni Maduro puede obligar al PLANETA ROJO

Ni los que están sentados allí en nombre de la oposición (realmente solo una parte de ella), pueden obligar al PLANETA AZUL.

Nada de lo anunciado como resultado, puede ejecutarse. Todo es ILUSORIO como decimos los abogados. Puede ser que en el futuro suceda. Solo es y sigue siendo una posibilidad, una mera expectativa.

TRAS BASTIDORES LO PLANTEADO

En el mundo imaginario de la oposición representada allí, los que viven en la periferia lejos de las reales necesidades, corrían algunas especulaciones:

Serían elecciones Presidenciales y de la Asamblea Nacional. Cesaría en sus funciones la ANC y se yuxtapondrían en regreso a la AN, los que fueron electos por el PSUV en el 2015. Padrino estaba candidateado para encabezar la transición junto con otro de la MUD. BOMBAZO: Vladimir Villegas por su cercanía a muchos sectores y su “imparcialidad” (Se olvidaron los años de diplomático con Chávez) presidiría el CNE, de común acuerdo entre las partes.

CANDIDATOS: En las elecciones serán candidatos presidenciales (en el mundo bizarro, aún pudiera suceder) Héctor Rodríguez por el PSUV y Juan Guaidó por la MUD (nunca ha dejado de ser).

ANEXO: Juan Guaidó es el candidato y pupilo del grupo de los Cohabitadores, fundamentalmente, llámese AD-UNT-PJ. Voluntad Popular en su mayoría lo apoyan. Algunos cercanos a Leopoldo López plantean su papel exclusivo para una eventual “transición”, no para una candidatura. Es decir, aún él no es CONSENSO dentro de su propia organización. Yo en lo personal, no dudo que eso lo logrará.

DATO: Una Alta Comisión Internacional busca una salida de “honor” para Maduro y Diosdado, con garantía para ellos de ASILO, incluidos familia y “amigos” cercanos, al igual que respeto que han obtenido los últimos años.

PROBLEMA: No todo el GRUPO DE LIMA y la OPOSICIÓN (Caso sector María Corina, Ledezma, Arria) estarían de acuerdo en este planteamiento. Para los promotores existen “lobbistas” especializados en lograr resolver estas situaciones conflictivas. Allí el trabajo de las vedettes comunicacionales, que han realizado uno muy bueno hasta el presente, frases como “DESPUÉS DE GUAIDÓ ES LA NADA”, es producto de esos laboratorios de mercadeo.

MARCO REFERENCIAL:

El gran problema de estos diálogos, acercamientos, o como se les catalogue, es la credibilidad. Para el sector más radical en Venezuela no es posible sentarse con quién ha matado, violado derechos humanos, etc. Señalan “es el pago por la muerte del Capitán ACOSTA y la vista de Rufo”. Agregan el tema del TIAR y su no aprobación y diferimiento.

Por su parte los defensores del evento en Barbados-Oslo señalan: “No hay posibilidad de vía armada, precisamente para evitar más muertos, más violaciones, hay que sentarse”. “El TIAR no asegura una solución inmediata y ni siquiera su aplicación es posible en lo inmediato, porque muchos países que reconocen a GUAIDÓ como Presidente, se niegan sostenidamente a establecer ese precedente.

Conceptualmente puede defenderse lo de Barbados. Si juzgamos hechos y acciones de la organización criminal que gobierna en Venezuela, sería un error confiar en ellos. No hay un solo elemento que ayude. Hoy por hoy, existe mayor represión, abuso y censura.

Si es “dialogando” que saldremos de estos ¿Por qué se esperó tanto y a tan alto costo?

LOS PROTAGONISTAS

En el PLANETA ROJO encontramos el ALA PSUV-Izquierda-Comunismo. Un cogobierno que representa la Corporación militar del auténtico partido gobernante: A Padrino. También habitan este planeta, los eternos perdedores , los Titiriteros de Raúl Gorrín y los hermanos R , Los Turcos y los musulmanes.

En el PLANETA AZUL hacen vida también varios sectores y especímenes, con centros de poder dentro y fuera de Venezuela: Los COHABITADORES, por tener 20 años al lado, codo a codo, con el sector chavista de turno, enfrentados bajo un grueso acuerdo de reparto del poder. Los PAISA que operan en Bogotá, los Washington Too y los Guaidó Boys. Estos últimos no pueden ser confundidos con los Guaidó Lovers. Aquellos crean el libreto, presentan la obra y estos, los aplauden, porque no, los adoran. Cualquiera que los enfrente, será inmediatamente descalificado y señalado como G2 Cubano, “maduristas”, cuando es todo lo contrario.

APOYO SI, APOYO NO

No es verdad que los CHINOS promuevan esto. Por Dios, China es una dictadura muy férrea en lo sociopolítico. De 1500 millones de habitantes un alto porcentaje vive sin empleo y otro ha sobrevivido en mejores condiciones. Tienen una JAULA DE ORO por residencia para graficarlo de alguna manera. Estados Unidos no apoyo y ve con reservas este tipo de encuentros, igual Colombia, su gobernante actual fue crítico del proceso liderado por el anterior. Holanda a través de sus islas ha dejado muy clara su posición y por ello, mantienen cerrada su frontera marítima. Son dolientes directos del gravísimo problema del éxodo venezolano.

¿QUÉ PASARÁ CON GUAIDÓ?

El tiempo sigue jugando en su contra. Este fin de semana estará en Trujillo. Él sigue operando internamente sin problemas. El gobierno prefiere soportar sus acciones, en lugar de reprimirlo o perseguirlo. Su entorno vive otra realidad y debe manejarse con cuidado.

POR AHORA, como dijo el Charlatán más grande que ha parido esta tierra llamado HUGO CHÁVEZ, Guaidó no ha logrado objetivos concretos, hechos que evidencien algún alivio para el venezolano de a pie, aunque Ibeyice, Angola, Bocaranda, Cesar Miguel Rondón, etceterá, digan otra cosa.

Continúa la REPRESIÓN, la CENSURA, la crisis. Mucho más fuerte en algunas regiones como el estado Zulia, en rumbo a su desaparición como centro urbano, quedando solo como decía el Cabito Castro muy querido por los chavistas, como “Playa de Pescadores”.

El ÉXODO no se detiene. Más de 5 mil diarios. Aeropuertos, puertos y Alcabalas abarrotados. Hay también una migración interna hacía aquellos centros poblados menos golpeados.

Hospitales, Escuelas, muestran el rostro de un país enfermo, en coma, en cuidados intensivos.

Centros Comerciales, zonas industriales, desmantelados, solas.

Lo de Barbados lo obliga a reflexionar, a revisar. Es su reino y no el del “usurpador” el que está en juego.

Nuestro papel es alertar. También deseamos escenarios de solución, el asunto es el respeto a la historia de lucha de un pueblo por más de 20 años.

Los que hemos decidido quedarnos, no tenemos otra opción. Seguir luchando. Seguir reclamando a los líderes y coadyuvar en el logro de la esperanza, que a pesar de lo dicho, no puede perderse.

A estas alturas, yo no puede predecir, solo analizar. Si es o no el TIAR, la ayuda militar o la negociación. Hay opciones para todos los gustos.

Lo que si tengo claro es que NECESITAMOS DESESPERADAMENTE encontrar una respuesta. Allí me anoto yo y por eso reclamo seriedad, coherencia, a los conductores del proceso. Deben ser más integradores y cautivantes que oportunistas. Necesitamos de todas las habilidades políticas para salir victoriosos.

