ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Los Juegos del Poder

Mañana podría arrancar en Venezuela, desde la capital unos auténticos Juegos de Poder. La posible incorporación del PSUV y la izquierda prochavista en la Asamblea Nacional, no puede ser vista como un simple reconocimiento (aunque lo cause) a la legitimidad del único poder reconocido y con beligerancia mundial.

En el diseño de esa estrategia varios factores intervinieron, impulsados todos por la necesidad de fortalecer un proceso. Jorge Rodríguez, siempre oportuno en las respuestas, cuando una periodista lo requirió señalando que ese hecho los hace admitir un error desde su abandono, riposto inteligentemente, la preocupación y el miedo que le asiste a la Oposición MUD-G4-FA tal hecho.

Todas las señales, de asistir el PSUV mañana, vaticinan una batalla colosal, muy vistosa, muy lucida para ambos contrincantes. Sendos discursos podríamos observar. Dávila y Allup se repasan toda la historia contemporánea y universal, y hasta se han aprendido de memoria algunas poesías y cantos griegos. Carreño, Julio Chávez y otros de la fracción oficialista repasan todo el ideario comunista. Diosdado no sabe aún si irá. Gladys Requena definitivamente no quiere asistir. Ella precisa sus deficiencias ante los buenos verbos que le tocara enfrentar.

Los más nerviosos Stanlin González y el propio Guaidó. Ellos no tienen condición de tribuno. Lo de ellos en honor a la verdad, fueron acciones de calle.

Timoteo Zambrano por su parte, prepara un discurso de celebración. Repaso los discursos de Churchill, de varios socialdemócratas alemanes. Carlos Raúl Hernández anda como loco detrás de él y de Claudio Fermín, quien pudiera asistir como espectador.

No se emocionen mucho. Quienes como yo pasan de los 50, solo deben recordar las peleas de “lucha libre”, que aún se mantienen en muchos países. Allí los peleadores se dan muy duro pero todos los golpes son ensayados. Los daños rara vez llegan a producir lesiones graves.

Es mucho el tiempo observando ambos parlamentos, el legítimo y el irrito, sin un contradictorio de altura.

¿Será eso lo que veremos en la AN mañana?

Hoy vi la entrevista de Edgar Zambrano en un reconocido medio de televisión venezolano. Muy impreciso. Muy esquivo. “Paquirri” sería un muchacho de pecho a su lado. Ninguna respuesta fue clara, precisa y directa.

No obstante, el diputado Zambrano comete un error, al considerar que no le debe su salida a nadie.

Falso, no de toda falsedad. Las reglas tautológicas cuando alguien habla así, la hace admitir lo contrario: Falso de toda falsedad. Si es falso que es falso, entonces es cierto.

La libertad de Edgar Zambrano es una jugada política. Obligada ante un Rey asediado, que solo mueve una reina con muchos obstáculos para desplazarse. Casi que está en los doce pasos.

Es el estilo Capablanca cubano, contra el Bobby Fisher de Trump.

No fue porque a este gobierno le duela el país, o para favorecer los derechos humanos. Nada que ver. Edgar Zambrano lo sabe, pues él es parte del juego.

Un gobierno que pierde todas sus piezas importantes, necesita que uno de sus “peones” llegue para coronar y pedir otra más importante.

Y COMO QUEDA GUAIDÓ?

El desgaste es evidente. Su rostro muestra la verdad. Si la agenda social privilegia el diálogo iniciado por el gobierno y los partidos minoritarios, le costará mucho a Guaidó permanecer en el tablero.

Zambrano lo sabe. Los Estados Unidos también. No pueden darse el lujo de tener otra Cuba, con el costo social que ello implica. Vienen elecciones en Estados Unidos y este no es el mismo planeta de 1960.

De cerca, los rusos, los chinos observan.

Guaidó sigue siendo el opositor mejor posicionado. Eso es innegable. Lo trágico es que su permanencia depende de un foro ajeno a su entorno. La generación política de los 80 y los 90, aprendieron muy poco y han sucumbido a los placeres del dinero, del confort, del establishment.

CARACAS

Sería impropio hablar de la salida de Edgar Zambrano. Es más bien una entrada. ¿A dónde? Después de 30 años, Henry Ramos Allup, pasa a un nuevo perfil, más acorde a lo que ha venido haciendo. Desde su casa, operando a control remoto y una que otra vez alguna gira. Desde que se anunció la detención de Edgar Zambrano les advertí (algunos se molestaron) que eso tenía otro fin y propósito. ¿Cuántos lo vieron detenido, torturado? Ni una sola foto. Un hombre que habla como él, tampoco sufrió psicológicamente. Edgar salió al igual que Leopoldo López, físicamente en perfectas condiciones. Al día siguiente de su libertad ya cargaba puesto el traje, hecho a la medida a pesar de tener unos 15 kilos menos (las malas lenguas dicen que aprovecho y se hizo la cirugía bariátrica) y empezó a operar como lo hacen los buenos políticos, encima de los problemas in situ. Igual que Henry debiera hacer Bernabe. Como se lo agradecería el país. Edgar Zambrano, huele a kilómetros lo que ocurre dentro del Guaidosismo. Muchos opinan que golpea como peso pesado y se mueve como peso ligero. Por sus obras los conoceréis.

DENTRO DE VP arde Troya. Durante el último encuentro convocado por el Presidente Guaidó, muchos del interior se percataron de una realidad, de una dimensión desconocida. Dólares le entregaron a cada dirigente parroquial. Algunos una cifra cercana a Andrew Jackson, otro solo unos Ulysses Grant y los más privilegiados varios Benjamin Franklin.

¿De dónde sale todo eso? Florido, aunque no milita tiene su grupo. Igual Leopoldo, lógicamente el que mejor luce estructuralmente y un subgrupo comandado por su esposa Lilian. Guaidó no tiene nada que buscar a lo interno, “Por ahora”, me dice un amigo.

CAPRILES :Primero Justicia sigue siendo el “macho” de la capital, digan lo que digan. Lo que uno no termina de entender, ¿Qué paso con las protestas? Caracas muy distante, muy lentamente, también ha empezado a padecer el tema eléctrico y son escasas las voces para llamar la atención. El debate entre Borges y el ex Gobernador es a muerte. Este último ha logrado otra victoria, al imponer a unos de sus pupilos como una figura, yo no me atrevería a darle validez al nombre, ante la ONU. Hablo del izquierdista y socialista, patria y muerte, Pizarro. Adorador del Che, de Allende. Un amigo de la capital amarilla, me asegura que también de Fidel. ¿Será por eso que se la lleva tan bien con el programa “Zurda Konducta”?

Los cerros siguen siendo un Castillo, donde no tienen lamentablemente acceso la oposición. María Corina sigue siendo un fenómeno comunicacional que yo no subestimaría. Si ella tuviera la pieza organizacional que necesita podría transformar eso en estructura.

Leocenis García, igual que Delsa, y otros “líderes”, solo cuenta en publicidad. No hay números que nos permitan evaluarlos ni hechos para analizar.

Un Nuevo Tiempo con Gollo Caribay es el que más destaca del partido azul. En los últimos meses han sumado algunas voluntades que aún no podemos captar pues no han capitalizado. Lo que sí está claro, es su cercanía con Juan Guaidó.

El Chavismo Originario, y todo lo que está en la periferia del oficialismo, no le veo en la actual circunstancia ninguna posibilidad. Como lo he dicho en varias oportunidades, el Líder del PSUV y del Chavismo, es para bien o para mal de ellos, DC. Los originarios lucen como una mala copia, quieren meterse a la piscina y no mojarse.

NUEVA ESPARTA

Casi dos meses permanecí en la isla, por razones distintas al placer. Este territorio vive un drama terrible. Nada que ver con la margarita que uno conoció antes de que llegará la falsa revolución. El turismo, ingreso básico de la actividad comercial, ha disminuido demasiado. Unos pocos hoteles y sistemas de hospedajes (pensiones, casas, apartamientos, etc) dan la batalla para mantenerse. Llegan fundamentalmente Trinitarios, Colombianos y escasos venezolanos, principalmente de Caracas, Los Andes y Zulia.

La oposición es liderada por el Gobernador Alfredo Díaz, con muchos tropiezos y carencia de visión. Detrás de él se menciona a un hombre venido del Zulia, presidió hace muchos años el Concejo Municipal. Intenta rebatirlo el Alcalde de Maneiro, Morelito. A su favor podemos señalar que mantiene muy buenas relaciones con personajes importantes del chavismo y tiene la tutela de su abuelo, más no de su padre. Todos lo señalan con ganas de aspirar la Gobernación. Aun no podría afirmarlo. Ambos no han sabido ejercer presión para resolver los graves problemas de la isla. Más temprano que tarde el tema eléctrico se profundizará, el agua es ya un problema, la salud está en el piso, la recolección de basura se ha venido a menos, el transporte es muy malo y muy costoso y conseguir un cilindro (bombona) de Gas para cocinar, es una proeza tan dura como hacer que el dinero te rinda, equivalente al problema de combustible de otros estados.

Por el lado del Oficialismo, despunta Dante Rivas y dos mujeres alcaldesas. Poco hacen o contribuyen para atender las necesidades de la isla. No sería difícil, con una oposición unida, derrotar a todos los alcaldes, concejales, etcétera. El chavismo neoespartano carece de sustancia. Sin embargo, tengo mis dudas sobre las alternativas opositoras.

Siempre que vengo a la isla me sorprende la leyenda urbana. Por donde uno pasa, todos te dicen: “Ese hipermercado nuevo (muy bueno por cierto) es de DC”, “Esa cadena de hoteles son DC”. Ciertamente el tipo no es un santo pero lo mismo ocurría en el pasado con CAP.

ZULIA

Políticamente hablando, del lado de la oposición a pesar de lo dicho por algunos amigos analistas, el único liderazgo opositor que despunta es Manuel Rosales. El partido que mayor presencia tiene en las comunidades es UNT. Con muchos defectos y fallas está demás decirlo. Me causa gracia, que un partido con apenas alguna presencia en San Francisco, como PJ, para responder a los eventos de 300 militantes anunciados por Rosales, ellos entonces hablan de 500. Qué falta de originalidad. Lo más gracioso fue anunciar un evento donde supuestos 500 chavistas se irían a PJ. No llegaban a diez, por exagerar un poco.

La verdad verdadera es que en el Estado, el liderazgo de Omar Prieto a lo interno del PSUV es férreo, celoso e indiscutible. Después de él, aparece Lisandro Cabello y no Willy Casanova. El Guanipa que se atrevió a pintar la residencia oficial en tiempos de ARIAS, hoy ni se acerca a cuatro cuadras. Omar genera pavor entre los llamados líderes opositores desde que era Alcalde de San Francisco.

También destacan políticamente las propuestas de Carlos Alaimo, con la dificultad de su ausencia física. Voluntad Popular es un partido INEXISTENTE. Agotado en las fechorías de Lester Toledo que su débil dirigencia regional trata de justificar. Pueden pasar una mañana tomando café y buena comida en el mejor sitio de Maracaibo, empero, no se les ve haciendo trabajo político en donde es necesario. Mucha marca, mucha pompa.

El estado no obstante mis críticas, necesita para revivir que los líderes se pongan de acuerdo. Yo como muchos vería con buena cara, el establecimiento de un comité de emergencia, de trabajo, búsquenle ustedes el nombre, donde Gobernador y dirigencia política y social, se pongan de acuerdo para atender el grave problema eléctrico y de agua. En primer lugar. No hablo de renunciar cada uno a nada, ni de olvidar las responsabilidades, solo pido diferir el debate para encontrar la posibilidad de tener un estado. El show político de bando y bando, agota.

SORPRESAS: Cambios en AD Zulia. Sale Juan Carlos Velazco de los protegidos de Ramos Allup y entra con Edgar Zambrano, Liz María Marquez.

SUMAS: 99% de lo que quedaba de COPEI Zulia se va con UNT. Braulio Arias, entre otros, asumen el discurso de Rosales y se lanzan por Nuevos Tiempos. Solo Chaparro y Papirri, se quedan en el COPEI de Pedro Pablo Fernández. Muchos incluso del lado del Copei-Guanipa encabezado por Rogelio Boscán, fundamentalmente de las parroquias, también se suman a UNT.

Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @Angelmonagas.

ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Los Juegos del Poder was last modified: by

En : Opinión