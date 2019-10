Angel Monagas en Caiga quién Caiga: ¿POR QUÉ PASO EN CHILE Y NO AQUÍ?

Los pueblos y especialmente, los latinoamericanos, tienen vasos conductores directos para transmitir las angustias, desencantos, aspiraciones para comunicarse. Desde que la globalización es una realidad, nadie puede entender una situación, un evento, sin mirar a los vecinos. Ciertamente no es una formula al 100% porque las ciencia sociales no son una ciencia exacta y aquí dos más dos puede ser ocho y no cuatro como seria matemáticamente.

Por eso, mientras Chile tiene uno de los estándares de vida más altos de América y uno de los mejores del mundo y Venezuela es un país prácticamente en destrucción, el primero reacciona y el segundo emigra.

Claro el caso de Venezuela no puede ser analizado solo por las apariencias. Nosotros tuvimos el 2002, 2014, 2017 y parte de 2019; la gente salió a la calle. Se realizó la mamá de las marchas, huelgas, paros, sanciones, y sin embargo la dictadura socialista no cayó.

Para muchos esto no es ni siquiera una dictadura y he allí el primer problema: Saber a qué nos enfrentamos. El segundo, doloroso y duro decirlo, molesto para muchos: Nuestra oposición no es la que nos merecemos, es solo la que tenemos.

En la vida cotidiana, más de una vez nos enteramos de hombres o mujeres que han dejado a su pareja, bella, preparada, buena madre o buen padre, trabajador, con recursos, etcétera para unirse con alguien completamente contrario, que nada aporta y que hasta golpes le infringe.

Pudiéramos empezar a buscar las causas allí.

Muchos venezolanos emigraron huyendo de una crisis, de una situación que ahora vuelven a vivir en el país suramericano donde están y otros incluso no la vivieron.

Muchos aseguran la autoría de Nicolás sobre lo sucedido en Chile y Ecuador. Audios, cadenas, abundan.

No niego que la situación alegra a la izquierda mundial, entre ellos Maduro. Es más creo que hay participación de directrices directas del Foro de Sao Paulo en los eventos. Descarto por completo que sea Maduro el motor de eso. Es darle mucha importancia y no la tiene. Él es un accidente y no una causa.

Mi preocupación es la siguiente: Admitiendo aun en un supuesto negado, la propiedad intelectual del Foro diabólico, de Maduro, de Raúl Castro, y de quien usted quiera ¿Por qué la gente o una gran mayoría se ha sumado y no ha impedido los hechos? Hablo con mucha gente de Chile, no con venezolanos que evidentemente de estar en el desierto, ven a esa tierra austral como el paraíso perdido, y me dicen que el costo de la vida es muy alto, hay muchas críticas a la clase política, al sistema de salud, y pare usted de contar. Lo mismo puede decirse con Ecuador. Es más muchos, no sé qué porcentaje respaldan a los jóvenes no obstante los cuantiosos destrozos que ya superan los 300 millones de dólares.

Hay algo que no vemos, no comprendemos.

Peor aún, porque nada de eso se ha producido en Venezuela en los últimos meses donde la crisis ha aumentado, tomando en consideración un gobierno, que critica la represión que aquí práctica, tiene más de mil presos políticos, se niega a cualquier fórmula seria de salida y se empeña en un programa económico nefasto, produciendo solo hambre y miseria.

¿Qué sobró en Chile, Ecuador, hasta el mismísimo Perú, que aquí no tenemos?

El Foro de Sao Paulo, hace seguimiento y coadyuva. La respuesta masiva indica que algún punto de encuentro, de sintonía, tienen.

No voy a responder. Yo tengo una explicación clara y precisa. Esta vez quiero que mis lectores piensen y se respondan.

NO PIDEN

En televisión una de las voceras de Voluntad Popular y Guaidó, Carla Angola de EVTV, entrevisto al senador Marco Rubio y este señalo ante una pregunta sobre la intervención de EU en Arabia Saudita y medio oriente y no en Venezuela, que no se habían metido aquí porque no se lo había solicitado. Yo preguntaría ¿Y cuándo eso ha sido óbice para que ellos intervinieran en un conflicto? Evidentemente, no nos han contado toda la historia.

La verdad verdadera es que Donald Trump, estará pasando a la historia en peores consideraciones que Obama, dada su exagerada verborrea y poca acción. En el fondo pudiera ser “cobardía” ante los hechos que lo sacuden y sus intereses con los rusos. Probablemente a lo mejor tampoco Venezuela representa algún interés. Ellos no cultivan amistades, hacen “negocios”.

La izquierda castro comunista no juega carritos. Han convencido a Putin de hacer de América un territorio pro soviético, en eso sí andan los comunistas, con otro nombre por supuesto.

EL 24 ES UN BUEN MOMENTO

Aunque las reacciones populares no se anuncian, ni se preparan eventos para ellas, la marcha del 24 de Octubre en solidaridad con el Zulia, es ideal para ver de qué está hecho Guaidó. Creo más en esa fecha que en la del 16 de Noviembre. Navidad está encima y el tiempo conspira en su contra.

A CONFESIÓN DE PARTE…STANLIN SI LA COMPRÓ

Lo que ha debido decir desde el principio, hoy apareció en los medios: “la entrada costó 201 dólares, tengo todo, mañana mismo en la Asamblea voy a pedir que me investiguen. El origen de la plata no es ilegal ni cómo se pagó (…) Que si fue en error, puede ser, discutamoslo…”. Muy mal quedaron los periodistas, más voceros que otra cosa, quienes aseguraron que fue un regalo. Nosotros desde el principio también advertimos, el problema no es si la compró o se la regalaron. Hoy también el Diputado González exonero a Maduro de la responsabilidad de los hechos en Chile y fíjense en eso coincidimos.

EL SOCIALISTA MIGUEL PIZARRO

Desde el 2011 el niño consentido de Capriles, visita Chile. Se ha reunido con diputados socialista para instruir sobre la gran batalla que libran los estudiantes contra las políticas neoliberales de Piñera. Busquen un twitt del 23 de agosto del 2011.

CONSECUENCIAS DE BOLIVIA

El resultado histórico de Bolivia, es un punto que se anotan los que vislumbran un cambio en Venezuela por vía electoral. A pesar de los abusos, del ventajismo, el resultado final, el auténtico no publicado, es casi un empate técnico. Necesario es aclarar que la gestión de Evo ha sido mucho más exitosa que la de Nicolás y también por ello sorprende la votación. Repito, los pueblos tienen maneras muy particulares de expresarse y quizá como le dijeron a Churchill después de la Guerra para esta etapa “ya no hace falta”.

ESTADO FALCON

Cierra en Coro Hipermercado LHAU

Nos preguntamos qué dirá de esto el joven Gobernador de Falcón, casi un hijo putativo de Nicolás. Algunos rumores aseguran que empresarios del entorno, sobre todo uno que hizo mucho dinero en la oposición zuliana y residente en Miami, ya merodea los negocios. Esa parece una vieja costumbre de este régimen: Obligan a cerrar, lo que después «compran» o «negocian» a precio de gallina flaca.

YARACUY

Buen lio en la seccional de AD de esta región. El secretario general seccional Jesus Peña, fue destituido según comentó el Secretario Nacional de AD, Bernabe Gutierrez. En San Felipe se dice que el mencionado junto a otros personajes, estaban ofreciendo dinero a los diputados para que votaran el 5 de enero por Timoteo Zambrano como Presidente de la Asamblea Nacional. El señalado niega esa versión y se manifiesta adeco de vientre y por siempre.

ZULIA

QUEREMOS DIRIGENTES Y NO DELINCUENTES

El líder del movimiento PCD Carlos Alaimo lanza una dura declaración: “…las autoridades de LUZ deben apoyar y promover la conformación de nuevas figuras en la política estudiantil” “El 11 de noviembre, como el “ave fénix», debe renacer un nuevo movimiento de estudiantes que no utilicen sus espacios como trofeos para entregarlos a sus partidos, o para hacer sus negocios particulares en nuestra máxima casa de estudios”, agregó. Su movimiento presenta una generación que se formó, innovadora “inspiradora, soñadora, idealista, con ética y formación política”, en la que predomina el debate por ideologías y no por negocios o corrupción. “Queremos dirigentes y no delincuentes en LUZ. Los dirigentes de hoy serán los líderes del mañana, ocuparnos de la política universitaria y del futuro que allí se forma es nuestra responsabilidad. Mi “ombligo” aún sigue en ese espacio del conocimiento y estaremos atentos para construir talentos honestos, éticos, abiertos a la vida”, dijo el líder político zuliano.

En la oposición siguen sin entender lo importante de la unidad, la no exclusión. UNT, AD, PJ y VP se siguen portando como señores feudales.

En VP dos grupos se enfrentan. Uno liderado por Gustavo Ruiz, satélite de Lester Toledo, quien junto a Angel Machado y Jorge Perozo, quieren imponer a Andrés Roballo. La base estudiantil prefiere a Lewis Sebrian, quien no tiene apoyo de la cúpula regional pero según las fuentes es el que tiene los votos. Yo conozco a Roballo desde hace muchos años y pensé que ya no era estudiante, al otro no lo conozco. Por su parte UNT, AD,PJ parecieran entablar conversaciones con Sebrian.

Yo me hago eco de lo dicho por Alaimo, y le agregaría es lamentable seguir mostrando desunión y no respetar el fuero estudiantil.

ECOCIDIO recreacional promueve Alcaldía de MARACAIBO en la plaza 18 de octubre: 1) sin preparar la tierra para siembra de árboles ornamentales. 2) sin prever sistema de riego. 3) Arboles rodeados de piedras granzón y arcilla que elevaran considerablemente su temperatura, ocasionando su posterior muerte a favor del deterioro climático. ¿No tendrá el alcalde a alguien que le asesore y que no solo piense en “guisos”.

OMAR PRIETO SE DEBATE

Muestra resultados, muchos o pocos sobre el tema eléctrico, agua, inseguridad. Hablamos con Omar, a quien conocemos y nos reclama las críticas constantes, y le recuerdo que siempre he dicho que él se equivoca pero haciendo, hay otros que ni eso. En el tema que no han podido es el de la gasolina. Sumamos nuestras oraciones para que la encuentre, porque Omar, yo vivo aquí.

