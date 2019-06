ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: SIN GASOLINA ¿ETAPA FINAL DE UN PROCESO?

La crisis de la gasolina en Venezuela, es solo un capítulo, de una etapa final, de un proceso que culmina y la señal de otra que comienza.

Estos tipos hicieron todo al pie de la letra para destruir un país como Venezuela. Cumplieron todos los protocolos. La “somalización”, por llamar de alguna manera este proceso, una referencia usada muy comúnmente por María Corina Machado, no fue un mero accidente. Es un plan para mantenerse usufructuando lo poco que queda. Como son menos los beneficiados, aun la cantidad a repartir es groseramente mucha para cada uno de los autores y coautores de esta tragicomedia venezolana.

A partir de está dizque revolución, se desató una ola migratoria jamás vista. Cambiaron historias de familias, ciudades, estados y de todo el país. Se desintegró la familia y se afecto seriamente la paz social.

Petróleo, minerales, recursos financieros, tierras, y pare usted de contar. Hablo exclusivamente de lo que a mi juicio es evidente. También circulan historias acerca de la naturaleza de la riqueza súbita de muchos y sus relaciones con otras organizaciones no licitas del mundo.

Ya el interés de la organización criminal que nos gobierna, no es para nada resolver ni ser populares. Sencillamente CONTROLAR. Mantener a todo el resto pobre, sufrido, incapaces de subsistir, es un requisito previo para gobernar en la miseria. Ejemplos en el África sobran y el doctorado lo tienen los Cubanos Pro-Castristas. Hay ciudades por ejemplo, donde sus gobernantes intencionalmente restringen el uso de la electricidad, del gas, del agua. Sobre todo cuando hay eventos políticos de opositores y también cuando aumentan las protestas. Te quito, o aumento tu crisis, luego te resuelvo y el “malo” de la película ya no soy yo.

La carencia de un liderazgo opositor capaz de enfrentar exitosamente a estos tipos en dos décadas, justifica la estrategia de TORTURA SOCIAL de la Mafia que gobierna. No me cansare de repetir: El error de creer que el enemigo es una persona, cuando realmente se trata de una coordinación mundial de sistemas, con participación de organizaciones al margen de la ley, terroristas, entre otros, nos hace menos eficientes.

El control de los medios, el ataque a los comunicadores, destrucción y/o reducción del internet, garantiza la minimización del efecto de las nuevas tecnologías de la información. Mientras más desinformada este la “masa” (así nos consideran), mucho más fácil manipular su comportamiento. De eso he hablado bastante en mis columnas, como la caja de skiner. Un comportamiento no solo se puede prever sino inducir, fabricar.

Lo triste de todo esto es que, aun queriendo Guaidó un resultado distinto, el Gobierno de los Estados Unidos, actuará impulsado por sus intereses cuando mejor le corresponda. No cuando nosotros, por el hambre, por la crisis, por las muertes, pensemos que es el mejor momento. Estados Unidos entro en campaña electoral como lo anunciamos desde enero en esta columna y Trump, solo se moverá si eso le conviene para mejorar su POSICIONAMIENTO por la reelección. Venezuela en líneas generales, en la opinión pública norteamericana no tiene los niveles de “raiting” suficientes. Lo de Cuba para ellos es un “cliché”, un cuento viejo.

El politólogo Jesús Castillo comenta “El Estado Zulia es un buen ejemplo, de cómo a pesar que nada funciona bien (Ni los semáforos) los políticos no se hacen solidarios con lo que queda de pueblo (Ciudadanos)…” agrega, No existe ningún líder ni partido político que haya organizado, al menos, entregar bolsitas de agua a la gente que tiene horas-días en una cola intentando surtir gasolina. “No se observa que ningún partido político se encuentre activo captando militantes y cuando hacen una actividad de protesta la misma no dura más de tres horas, lo que refleja la falta de organización para demostrar fuerzas”. “Como lo dijo Wendy Bracamonte ‘La mayor tragedia para un pueblo es cuando sus representantes, políticos, gobernantes se encuentran convencidos que lo están haciendo bien a pesar que los resultados son pésimos’…”.

Los partidos políticos compiten entre ellos por arrancarse dirigentes ¿Es que no son capaces, o no estimulan el que dirigentes de otros sectores se incorporen, que tienen que seguir captando los mismos bates quebraos, muchas de las cuales llegaron por carambola y con densidad cero en sus planteamientos? De UNT se va para PJ, otros de PJ se van para Vente y así sucesivamente ¿Hasta cuándo? Como me gustaría ver por ejemplo un líder o dirigente empresarial o social sumándose, o alguien valioso porque no del chavismo, uno que no éste rayado, uno que no diga yo soy chavista mas no madurista, sino que renuncie y admita el error de haber contribuido con el padre del desastre venezolano.

MAFIA DEL APOSTILLAMIENTO SIGUE

Converso con el periodista Wilmer Suarez, A Calzón Quitao y me informa:

Esta Mafia cobra a los usuarios 320 y 500 dolores por el kit de apostillamiento que consta de: constancia de estado civil, carta de antecedentes penales, constancias de estudios, títulos, partida de nacimiento entre otros a razón de USD$80 dólares americanos, cada documento. Los integrantes del llamado Cartel de la Apostilla” en Venezuela, al ser descubiertos gracias a la infiltración de ex agente del G-2 cubano perteneciente a la “Red Avispa”, (que Raúl Castro instalo para apoyar al Revolución Chavista) conocido bajo el seudónimo de Comandante Albio Montes, se ha reinventado, con un nuevo “Modus Operandi”, para continuar estafando a los usuarios de este servicio. Ahora operan a través de la puesta en marcha de una plataforma tecnológica online, para disimular la estafa y en respuesta a las denuncias decidieron aumentar la tarifa, que hasta hace meses atrás estaba en cincuenta (50) dólares ahora es, a razón de ochenta (80) dólares, por cada documento a apostillar, lo que según el cabecilla este clan denomina al mayoreo.

TÁCHIRA

TOQUE DE QUEDA

En el Municipio Pedro María Ureña del Tachira fue ordenado por la guerrilla colombiana, en reclamo a las muertes de sus compañeros en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. En esa zona de nuestro territorio, no manda ni Maduro, ni Guaido, ni la Gobernadora ni el Protector Freddy Bernal. Allí gobierna el ELN.

ZULIA

PROPUESTA ROSALES PARA EMERGENCIA ELÉCTRICA: En el baseball hay una frase muy significativa políticamente: El que no hace, le hacen. ¿Será lo que intenta hacer Manuel Rosales? La semana que culminó se le vio muy activo y debo reconocer, a pesar de mis fuertes críticas contra él, está haciendo lo que ningún otro líder o dirigentes de la región, nuevo o viejo, ha planteado. BUSCAR UNA SOLUCIÓN al plan de exterminio con la electricidad. Él propone traer unas barcazas con unos contenedores. No sé cómo siendo oposición podrá hacerlo, o, si se lo está planteando al gobierno. No lo sé. Esperamos que en los próximos lo explique. Me queda claro que a los chavistas que gobiernan no les interesa resolver el tema eléctrico. La propuesta de Rosales es factible, si bien no para resolver todo, por lo menos atender la emergencia, mientras las termoeléctricas algún día resucitan y/o mejora el interconectado del Gurí, lo cual luce improbable.También se le vio a Rosales muy activo en San Jacinto, entregando ayudas, medicinas y demás; Y a diferencia de las redes y de los eventos convocados por el G4, la gente lo recibió muy bien. ¿Será por descarte o es que de verdad se mantiene el “recall” sobre su gestión?

GUANIPA Mientras el diputado Juan Pablo Guanipa sigue organizando sus cuadros y preparándose para el desquite de haber elecciones nuevamente para la Gobernación. Si algo debemos reconocerle al joven líder es su constancia. Amanecerá y veremos.

DENUNCIA: El dirigente sindical, no sé si todavía chavista LUIS VALLES, señala que Cervecería Regional ha despedido 400 Trabajadores, de igual manera la Empresa Pepsicola ha despedido 300 Trabajadores y Centro 99 ha despedido 600 Trabajadores. Asombrosamente con el APOYO del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y muchas, NO le están cancelado a los que laboran directamente con las empresas Multinacionales

La ciudad de Maracaibo sigue en franca destrucción de los servicios de recolección de basura, donde ya es prácticamente una costumbre ver basura, abandono, etc. Solo notamos un esfuerzo por parte de la dirección de Polimaracaibo. OMAR PRIETO no es santo de mi devoción y seguiré criticándolo. La diferencia es que Omar se equivoca haciendo y el otro nada hace.

CRISIS DE GASOLINA No se ha resuelto y tiende a empeorar por carencia de combustible. No obstante pareciera haber mejorado el mecanismo de control y coordinación de las Fuerzas Armadas con los órganos de Policía. ¿Cómo colocar un control para evitar que todos los días un grupo que vive de venderla en la frontera, acuda todos los días a las estaciones? Manejamos información del “negoción” que tienen algunos dueños de gasolineras y “bomberos”. Hay detenidos. ¿Caerán los chivos “verdes” que también se benefician?

TRUJILLO

INDEPENDIENTEMENTE De posturas políticas hay funcionarios que se destacan donde estén. El caso del comisario Jefe CICPC Luis Medina. Allí notamos un esfuerzo por enfrentar la delincuencia desata en una región invadida por bandas de otras regiones. Tiene comisario que hacer más presencia en el Municipio Andrés Bello, sector Santa Isabel. Cobro de vacunas, robos. Allí gobierna el crimen organizado.

