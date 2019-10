ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Un país a la espera..

Se puede cortar con un cuchillo la tensión nacional. Ciudades solas, calles abandonadas, angustia, desesperación. “Algo tiene que pasar” dicen muchos.

¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué más puede suceder en un país donde sus ciudadanos perdieron la conciencia histórica del poder que tenían? De la capacidad adquisitiva que gozaban…

Hoy no queda nada. Solo vemos “Lo que el viento se llevó”, como esa vieja película, todo un clásico, muy premiada en Estados Unidos.

Como ninguna otra circunstancia en la historia de nuestro país, es la hora de los uniformados.

La ideología no funciona, las charreteras sí.

Por mucha “buena política” que pregone el nuevo dueño del partido histórico de Venezuela, la gente definitivamente no les cree. Perdieron el poder de convocatoria.

Todos los caminos están cerrados y ciertamente el propósito de las sanciones es precisamente este: Obligar al partido más grande de Venezuela, el que realmente gobierna y tiene los grandes negocios, para que actúe. Que le ponga fin a la barbarie. “Leales siempre…” con la constitución. Retomar el camino institucional, no hay de otro.

No es necesario hacer encuestas o estudios de opinión, para saberlo.

La población no encuentra ningún elemento que haga visible un cambio en los próximos meses. Solo promesas, palabras, etcétera.

Los soldados, los suboficiales profesionales y de tropa, los oficiales subalternos y superiores en su mayoría se quejan… Sus familias les reclaman. El dinero no alcanza.

¿En qué momento nos “proletizamos”, pregunta un viejo oficial del ejército?

Les respondo a él y a todos: Cada vez que permitimos que cualquier loco, incapaz, sin experiencia, sea Presidente o Jefe de Estado, Gobernador, Alcalde o parlamentario sea electo, contribuimos al deterioro de nuestra calidad de vida.

GUAIDÓ PRESO ¿QUÉ PASARÍA?

No tengo ninguna duda y una fuente de la Fiscalía me confirma, que se están dando los pasos para materializar eso antes de Diciembre o en ese propio mes.

¿Qué pasaría? ¿Trump cómo reaccionaría? ¿La comunidad internacional seguiría en el desfile de discursos?

El Alto Mando de la Dictadura mide los alcances de esta acción, para exterminar definitivamente la última avanzada de la oposición tradicional.

Como venezolano me preocupo. Mucho más, cuando siento, que la reacción popular no sería la esperada y tendríamos que “esperanzarnos” en una acción de una coalición internacional, hasta el presente “meramente protocolar”.

Ahora no duden que este sistema criminal que gobierna a Venezuela, es capaz de eso y mucho más.

EL HAMPA CAMBIA

Los delincuentes, mucho más inteligentes que nuestros políticos se adaptan a los nuevos tiempos. Cambia el país y ellos cambian. Ellos no buscan que el país cambie con ellos, nada que ver. Ellos cambian conforme a la sociedad venezolana. La muerte del hijo del Alcalde de Los Salías lo demuestra y muy certeras las opiniones del especialista Fermín Mármol García. Ya no hay secuestro express, hoy te buscan en tu casa y cargan con todo. En el estado Miranda la moda delincuencial es la estafa “El Mandala de la Abundancia”. Las víctimas desembolsaron más de un millón 500 mil dólares y difícilmente recuperarán el dinero invertido. Te estafan también con la venta de medicinas, con el hurto a propiedades solas, producto de la migración.

El problema es que la policía no puede seguirles el paso. Se quedaron detrás. El hampa, Está muy bien organizada, tiene su propia estructura de inteligencia. Hacen cursos, tienen formación. Invierten en mucha tecnología, poseen los últimos softwares de cámaras de vídeos, gps, drones, etc.

Han llegado a entender el concepto de cogestión y en muchas zonas de Venezuela, involucran a la comunidad en la participación y repartición de ganancias. Por ejemplo, el narcotráfico en el Estado Sucre.

Muchos jóvenes en lugar de emigrar trabajan para ellos. Pagan con muchos dólares en múltiples tareas. La denuncia más grande, es la contratación por parte de la guerrilla de jóvenes en el Táchira, Zulia y Apure.

Así que las cifras de reducción que asoma el gobierno no son falsas per se, solo que no enfocan el nuevo concepto del hecho delictivo, donde participa la comunidad.

Matar no es negocio, aunque no es imposible que ocurra. También los malandros emigran y eso lógicamente influye en las estadísticas.

La xenofobia no es un invento chavista sino la consecuencia

Pensar que detrás de los hechos producidos en el Perú está un plan de la dictadura, es una locura. En todos los países del continente se han dado hechos fácilmente calificables de xenofobia. En Trinidad y Tobago y varias islas del Caribe; en Ecuador, entre otros.

No es mucho el esfuerzo que debe hacer la dictadura para lograr encender esas alarmas. El colmo del ridículo lo hace Nicolás, intentando hacer creer que él y su ejercicio dictatorial no es el culpable de la migración. No hay dinero que compre el regreso de las mayorías venezolanas que se han ido y lo seguirán haciendo.

CARACAS

No obstante mis temores, en la capital el Comando que dirige Guaidó sigue avanzando estratégica y tácticamente para enfrentar un proceso electoral.

Organizacionalmente muy activo Carlos Ocariz y el llamado G4 Mas Uno (+1). En el caso de Caracas, el +1 es el COPEI no chavista, de Roberto Enríquez y demás.

Todas las secretarias de organización funcionan bajo algo que han llamado CODO. Una estructura que se prepara y además se instruye como multiplicador para recorrer los países con mayor migración venezolana.

Ocariz sigue enfrentado a Borges y no sé si esto tenga que ver con una alta dirigente aurinegro, que posiblemente emigre a otro partido, puede ser a Un Nuevo Tiempo o AD.

CONFIRMADO: Luis Florido y varios dirigentes de Voluntad Popular se suman a las filas del Nuevo Tiempo.

Sin embargo, la última declaración de Edgar Zambrano durante su gira por el Zulia, molestó a muchos cuando afirmo que “no cree, no quiere, no busca y critica una opción de intervención militar como alternativa pues sería el fracaso de la buena política”. Yo creo que al diputado hay que explicarle bien el concepto de política como ciencia, arte o técnica. Confunde con el término de militancia partidista que es otra cosa. El hombre por naturaleza es un Zoom Politikon, como lo concibió el griego Aristóteles, un animal político, condición inmanente a nuestra humanidad.

BARINAS

CONFIRMADO y ya prácticamente es oficial, el ingreso del Diputado Julio Cesar Reyes, Ex Gobernador de esta región, también para el Nuevo Tiempo, que con esta sumatoria pasaría a ser la primera fuerza política del estado.

CARABOBO

Casi un hecho igualmente, la incorporación de Enzo Scarano y de muchos dirigentes del partido Cuentas Claras al partido de Manuel Rosales.

NUEVA ESPARTA

El ejecutivo regional alerta sobre disminución del caudal de agua hacia Margarita y Coche. Si la conexión que pretende hacer el gobierno en el Estado Sucre llega a feliz término, sería el exterminio hídrico de la isla.

ZULIA

Muchos tienen ojos y no ven. Lo que sucede en esta región es inédito y yo quiero insistir en lo que he visto y en lo que he descubierto en mis investigaciones políticas. Hoy por hoy, el único político que se mantiene en la calle, con muchas fallas y errores evidentemente, es Manuel Rosales y el Nuevo Tiempo. Intenta hacer un esfuerzo Primero Justicia y también Voluntad Popular, fundamentalmente del Ala de Eduardo Vale. El resto de las fuerzas políticas no dudo que estén haciendo trabajo, solo que muy a sotto voce.

Rosales no por obra y gracia del espíritu santo, es el segundo al mando del Comando Político después de Leopoldo. Con la ventaja para él, que Leopoldo no puede salir de la embajada.

Rosales viene haciendo la tarea y podemos observar el afán que tiene en crecer. En Lara, barinas, Carabobo, Bolívar, Caracas, entre otras. Muchos señalan que los “ha comprado” y yo me pregunto, y es que los demás líderes “ganan en chapitas”.

Rosales está demostrado no juega carritos. Y en el caso del Estado, por ejemplo, hay muy buenos discursos en otros líderes como Carlos Alaimo, con la desventaja que tampoco está en el estado y no tiene quien le haga el trabajo. A su entorno han llegado algunas figuras decepcionadas de Primero Justicia, que no me atrevo a mencionar pues no he confirmado su incorporación al PDC.

La gran desventaja de Rosales y en eso coincido con varios es que, una caída del liderazgo de Guaidó lo arrastraría a él y su partido.

GUANIPA AHORA QUIERE SER PROTECTOR

En la última reunión del Frente Amplio, que para mí no está al frente ni es amplio, planteo ser el PROTECTOR DEL ZULIA. Sin embargo, es poco lo hecho por el autocalificado “Gobernador Electo” quien ahora quiere ser PROTECTOR. En esa reunión sus comadres políticas, Rafael Ramírez, Avilio Troconis y otros se quejaron de haber sido atropellados por Rosales, a lo que muy certeramente intervino Eduardo Vale de Voluntad Popular para señalar “Yo hubiera querido ser maltratado como ustedes…” y señalo a todos los que ocupan y ocuparon puestos políticos y de funcionarios gracias a Rosales.

Para mí el juego está claro en el Zulia, si no quieren volver a tener a Rosales de Líder tendrán que ser más inteligentes y trabajadores. Además no se confundan conmigo, yo apuesto por un liderazgo distinto, el problema es que no lo veo y creo además que la gente está “harta” del discurso político.

¿OMAR EN APRIETOS?

El problema eléctrico ha sido el talón de Aquiles de su gestión, solo que este es un pueblo de memoria frágil y ante una población aburrida del discurso opositor, cualquier mejora en ese servicio lo volvería a levantar, aunque hoy parezca difícil que eso suceda. Además una oposición dividida, enfrentada, con historia de traiciones entre ellos, cuando uno que no quiso ser colaboró para que otro no ganará y hasta fue a la fiesta en el Kristoff, es difícil que se pongan de acuerdo. Para la Gobernación hay tres aspirantes opositores irreconciliables entre ellos, así me juren amor eterno frente al templo de la basílica. Es a muerte esa lucha. Mientras OP, siempre subestimado, nunca pensaron que llegaría a Alcalde y se impuso dos veces. Actualmente es gobernador y Jefe político del chavismo en el Zulia, sin ninguna sombra a su alrededor, más allá de algunos comentarios. Omar por cierto acaba de nombrar de Secretario de Seguridad al comisionado Ricardo L., quien por lo menos, atiende los reclamos de los medios y conversa y acepta las críticas. Deseamos para él una buena gestión y estaremos prestos a denunciar lo que no nos guste. GASOLINA Otra “papa caliente”: Yo le pregunto al Gobernador ¿Por qué solo en el Zulia se presenta ese problema? Eliminando colas en las noches, filas de carros VIP, ¿Usted cree que se resuelve? ¿Cómo va a ser con la “matraca”? Le juro que todos, aún los opositores a ultranza como yo, quisiéramos que tuviera éxito. Esperaremos para dar la última palabra.

Mi twitter @Angelmonagas. Somos CaigaQuienCaiga.Net

