ANGEL MONAGAS en Caiga Quién Caiga: ¿UN PARO, PARA UN PAÍS PARALIZADO…? No me parece

Tradicionalmente los paros generales, se usan como mecanismo de presión ante un gobierno y/o gobernante. Es un medio para lograr un fin. El paro tiene sentido cuando de verdad su logro, afecta la normalidad de un país donde un rige una tiranía. La segunda parte ocurre en Venezuela, pues tenemos un gobierno no solo tirano sino ilegitimo. La primera parte no se da. El país no es normal. Aquí nada funciona, nada sirve, los problemas nos agobian, la desesperación es total. Prácticamente el país está paralizado: Escuela solas, sin alumnos y sin maestros, empresas a media máquina, sin personal, sin demanda, sin producción, sin materia prima. Comercios igual. En todas partes se lee “se solicita”. Nadie va. Nadie busca empleo. De las empresas CORPOELECT y PDVSA la deserción es total. Ni siquiera se molestan en presentar la renuncia, ni buscar las liquidaciones. Igual en el 99% de las empresas públicas. Los hospitales presentan también alta deserción de médicos, de enfermeras. El gobierno procubano gradúa enfermeras “express” y aumentan el número de cuestionados profesionales Médicos comunitarios UBV, solo que los JEFES ni locos van a la consulta o a la cirugía con alguno de ellos. No hay transporte. La mayoría de las rutas colapsaron. No hay taxis y hasta los beneficiados de los entregados por Nicolás, reclaman cauchos, aceite, repuestos, para poder trabajar. Metro de Caracas a cada rato se paraliza, por problemas mecánicos, eléctricos o robo de cables.

En el occidente del país, agréguele la paralización por carencia eléctrica y en la zona centro capital, la falta de agua. Muchas operaciones se caen por falta de internet, plataformas de los bancos caídos, no hay efectivo, los puntos de venta no funcionan… Ministerios y oficinas públicas sin papel, sin fotocopiadoras ni teléfonos, sin agua para el personal, ni vehículos. El cementerio de unidades de transportes llenaría 100 veces cualquier estadio del país…En notarias, registros y Tribunales, escuchas decir a los funcionarios “en cualquier momento cerramos…” por carencia de materiales. De hecho más de una vez, el Presidente ha reducido el horario laboral. En los cuarteles envían soldados a sus casas, a dormir y cenar. Solo reciben 80 gramos de proteína diarios, no hay suministros, los ranchos militares son precisamente eso: unos ranchos. Se roban las cajas clap, las comidas, las unidades foráneas acaban con el ganado, la frontera es un mar de lamentos con gente huyendo, militares y funcionarios corrompidos con el contrabando y extracción de gasolina, etc. Pare usted de contar. Por Dios Andrés Velasquez, MUD y Frente Amplio, ¿A quién va a afectar un paro? ¿Al gobierno? ¿A la población?

De verdad ¿Ustedes creen que un paro va a presionar a esto que llaman gobierno? El funcionamiento del Estado no existe. La situación venezolana está a nivel del peor país africano. Los que aquí seguimos, no vivimos, sobrevivimos, somos unos héroes, otros no se van, huyen…No me jo… El País se derrumba, está paralizado y la anarquía que gobierna lo celebra porque sus negocios son otros. Hacer un PARO en Venezuela es como llevar arenas al Desierto del Sahara, como echarle sal al mar o encarcelar a un adicto, dentro de una farmacia.

MI CONSEJO: Hay líderes, hay partidos, con virtudes y defectos, solo requieren reingeniería para reconectar con el inconsciente colectivo. Entusiasmar, estimular primero. Demostrar que están dispuestos a sacrificar confort, a empáticamente actuar. Lógicamente hay una oposición que debe ser definida y confrontada, que negocia de espaldas al colectivo. No me preocupa esa, si la otra, la auténtica. Debe asumir el papel que los tiempos reclaman. No vendrán marines, no renunciara Maduro, Ledezma olvídese de la ayuda humanitaria, los dictadores no gustan de intervenciones con cascos azules. Saben que ese es el primer paso para la salida.

Como diría el sociólogo Ender Arenas ¿Cómo podemos recuperar la democracia? ¿Cómo salimos de esta crisis? El Dr. Gervis Medina en un interesante escrito de hoy titulado: ¡Mira! yo no soy un pesimista, simplemente, sé leer, señala “Ante la pregunta ¿votar o no votar? Deberíamos preguntarnos más bien si ¿votar es mejor que no hacer nada? Cita también Medina el estudio realizado por Jhon Magdaleno sobre la abstención como mecanismo de presión: “Yo no he encontrado un caso en que la abstención masiva facilite la fractura de la coalición dominante, ni siquiera el caso de Toledo en Perú”. Magdaleno también refirió que en 55% de los casos, el desencadenante del cambio democrático fue dado por condiciones internas, 49% de estos casos fue posible a través de negociaciones, las cuales fueron privadas y no mediatizadas. Especificó que en cada uno de los escenarios no existían condiciones electorales satisfactorias.

Yo no vote. No creo en el CNE, sin embargo afirmó el NO VOTAR sin tener un plan es bajar una montaña con los ojos vendados…

HUIR Y PEDIR ASILO

Huir y pedir asilo, debe ser el último recurso de cualquier demócrata. Hay muchas respuestas. Juntémonos primero para encontrarlas y lo demás vendrá por añadidura. No podemos seguir pensando por la gente, sin hablar con ella, sin interpretarla. No es lo que quieran los dirigentes para lucirse en ruedas de prensa, en declaraciones, tuiteando o haciendo vídeos por Instagram en recorridos internacionales. ¿Qué hacemos para salir de Maduro y su combo de destructores?

POSDATA: En redes un sector de laboratorios, mide tu capacidad opositora si le dices si a todos los inventos y propuestas. Cualquier crítica o señalamiento es tomada como pro Gobierno. Exigir como opinión pública a una mala oposición por 20 años es pecado. Como yo no aspiro ni le debo nada a ningún sector, no me preocupa. Estoy censurado por el gobierno y molesto a la oposición. Mi objetivo muchas veces es exigir explicaciones para una sociedad que comúnmente no las recibe. Si ambos sectores me atacan, debo estar haciendo bien el trabajo.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA DE HOY LUNES 25 de junio 2018

OTRO MÁS Henri monta su propia versión de la oposición. Más folclórica que las otras, más contradictoria y con mucho menos fuelle. Ninguno de los que aparece en la foto tiene cinco votos detrás, salvo el propio Henri, en quien reconozco seriedad y constancia pero pérdida de coherencia. Decide participar en un proceso a todas luces fraudulento y luego con sus acciones le da la razón a la MUD. Hay un discurso valido y es el vacío de motivar una abstención sin un plan B, el problema es que esos “bates quebraos” que te acompañan Henri, solo trabajan como “lobistas”. Les encanta una negociación, un trato. Golpear y sobar para luego exigir. Necesitamos una oposición que confronte. Que abandone la comodidad.

ES LO QUE DIGO Cuesta entender y creer que es la oposición la conductora de la salida en Venezuela. La gente de Resistencia Venezuela, organización caracterizada por su lucha frontal contra el chavismo, acaba de denunciar a los diputados Tomas Guanipa y José Correa de PJ de negociar con el gobierno. Lo único que puedo decir es que me causo suspicacia el escándalo del atentado del Gobierno contra Tomas Guanipa, que señalo un ex escolta, curiosa y oportunamente solicitando asilo en Italia. Luego veo a Tomás de Regreso al país. ¿Y entonces? Si este gobierno quisiera matarlo, no creo que nada se lo hubiere impedido. Oportunidades tuvo y si fue una decisión, dudo que retrocedan. Entonces al verlo de nuevo en Venezuela me pregunto ¿Qué paso? ¿Negociación o perdón, de ser cierta la denuncia, o era un invento de un interesado en el asilo?

#ZULIA Los Ángeles del Gobernador Omar Prieto. En un tema tan delicado como este, anunciar y asegurar que en dos meses se resuelve el tema eléctrico o empieza la mejoría, es realmente una falta de respeto a la gente. Se juega la credibilidad el gobernador. Todo indica que en poco tiempo es inevitable el Apagón definitivo. Los especialistas calificados, unos censurados, otros autocensurados, perseguidos, anuncian lo inevitable. A Quien se va a acusar de saboteo, de “malignos”. Son estos “Ángeles”, como Lucifer, los más apropiados para juzgar al Dios de la Opinión Pública. Estoy que cuestiono mi fe cristiana o la reafirmo…

RUMBO A LA TUMBA Sigue UNT Zulia. Dudo que una diputada, electa gracias a la traición de un chavista sobre otro, pueda revivirlo. Carece de entidad, de capacidad. Cada acto es peor en asistencia que el anterior. La deserción hacia Miami, de muchos de sus conductores, amén del turismo político de muchos, aumenta. El otrora líder Manuel Rosales habla sobre una miseria, sobre necesidades, que la pomposidad de su vida abofetea. Comentarios sobre acuerdos y negociaciones son constantes y la evidencia no lo favorece. Ya no hay manera, sin Alcaldías ni gobernaciones, de mantener una plataforma, una nómina que actuaba por un salario y no por una ideología. Necesitamos que UNT, PJ, VP, renazcan. Sus bases tienen la palabra. De seguir siendo solo el instrumento de sus dueños, seguirán camino al cementerio. Material humano hay. Es momento de rebelarse.

#ZULIA Alcalde de Santa Rita, Alenis Guerrero: Solo dijimos que él, puertas adentro, expreso presionar con una renuncia. Nunca dijimos que fue una decisión tomada. Alenis ha puesto su mejor esfuerzo pero el apoyo no llega y es difícil cumplir. Se cometen errores y se lo dijimos: Elecciones de reinas en medio de esta crisis, no fue serio. Un solo consejo al amigo: Recuerde la fábula del Águila y el pollito: No todo el que te echa mierda es tu enemigo y por favor no envíes mercenarios y jalabolas a hacer el trabajo o es que tú no tienes boca.

SEGURO ESTOY Que a María Corina tendrán que ponerla presa, porque esta mujer no retrocede. Tuvo el valor de decírselo a Chávez en su cara. Dudo que Nicolás le cause miedo. Esperaremos.

