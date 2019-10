ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Venezuela un Barco de Remos y no de Velas

Venezuela debe ser un Barco de Remos y no de velas

Usted no puede ser un agente de cambio, un luchador contra el sistema que nos gobierna y ser un agente secreto. Sería como ser cristiano anónimamente, en silencio o a escondidas. Como aquellos que predican la caridad y no la practican. La ética estudia la moral. Esta última es el ejercicio de ello. Muchos líderes o dirigentes hablan de una ética, muy distante de su comportamiento. Suelen hablar que tienen fe en que esto termine, sin embargo no muestran ninguna señal de esperanza.

Necesitamos creer y trabajar en ello. El reclamo es para todos, mucho más para aquellos que son los designados a gobernar, a dirigir las instituciones.

Inspirado en predicas de la iglesia, comprendemos cada día más el drama de nuestro país.

Venezuela tiene que ser un barco de remos, no uno de velas. La idea no es ir hacia donde nos lleve el viento, sino dirigirnos a la Venezuela Que Queremos: libre, independiente, donde el venezolano tenga un conjunto de condiciones materiales y espirituales que le permitan ser feliz.

Siempre habrá problemas. La cuestión es la actitud asumida.

Si somos un barco de remos, todos debemos ir hacia un mismo destino. Quién no rema, es una carga. Quién rema en sentido contrario hacia el logro de una Venezuela libre de comunismo, de socialismo y de eso que gobierna en Venezuela, debe ser echado del barco.

He pedido en varias columnas una reunión, un encuentro, con todos los sectores que decimos buscar una Venezuela distinta a la gobernada en estos casi 21 años. Allí debe debatirse duro. Confrontar con argumentos, con quejas, con prueba y luego salir a una sola voz. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, repito, no merecemos volver a tener el poder en Venezuela.

Hay varias minorías en Venezuela. Cada una tiene sus argumentos. Hoy en la Asamblea Nacional, único órgano legítimo, lo observamos nuevamente.

Seguimos perdidos en el espacio de la necesidad del ciudadano. No hay empatía.

El enemigo si está organizado y unido a la fuerza porque sabe que lo contrario lo debilita.

En la oposición lamentablemente no.

A la gente, hay que hablarle claro, por duro que parezca.

Ya tenemos varios ejemplos de eso: Estados Unidos y Brasil. Dos Presidentes “atípicos”. No parecían tener posibilidades y hoy son una realidad. Las causas son fundamentalmente de autenticidad.

POPULISMO: UN MAL ETERNO

No le hablamos claro a la gente. Tenemos que ser enfáticos antes de asumir: “Papá estado se murió”. Vender y entregar todo lo que produce el país es actuar mal, porque luego nos quedamos sin nada. El Estado no debe resolver todo. Su actuación siempre debe ser de subsidiaridad.

El grave problema de Guaidó es ese. La escuela socialista de AD, VP, UNT y PJ, lo llevó a ofrecer un camino fácil y rápido. Nada de eso ha sucedido y he allí la explicación en la disminución de sus números. Él sigue siendo el mejor posicionado, no obstante su desgaste es considerable y como dice el refrán “Yo he visto muertos cargando basura”.

NUESTRO PAPEL

Disculpen lo personal. No suelo decirlo. Muchos me escriben y me preguntan ¿Por qué sigo en Venezuela?

Respondo lo mismo. Este es mi país y no estoy dispuesto de manera fácil y cómoda, irme para hacérselo más fácil al tirano narcoinvasor cubanocastrista.

Además, quizá mi karma sea morir aquí en pie de lucha.

¿Con qué cara me planteare ante mis hijos y nietos, si huyo y no lucho hasta el final?

Cuando las cosas se ponen difícil, no es digno ni cristiano, abandonar.

En medio de las dificultades, nadie debe rendirse, salvo muerte o enfermedad.

Aquí y ahora es donde mi palabra y mis letras son necesarias.

He decidido quedarme para triunfar.

No es normal que escriba en términos religiosos. Lo hago obligado a la circunstancia de que tal vez muchas de mis críticas pudieran haber sido entendidas en sentido contrario.

No gozo de fortuna económica sino de valores. Procuro siempre ser ejemplo y coherente entre lo que digo y lo que hago. No siempre tengo éxito en esa tarea.

CARACAS

De algunas palabras de Fernando Martínez Mottola, uno de los más cercanos a Guaidó en eso de las negociaciones con el oficialismo, intuyo que se retoman las conversaciones de Barbados. La propuesta a discutir prácticamente la misma: Un gobierno de siete (7) personas, dos (2) por el Madurismo, dos (2) por la MUD (ojalá haya amplitud), uno (1) independiente, tarea difícil encontrar uno de manera absoluta con esta condición y dos (2) por los militares. En este sector es también titánico encontrarlos que no respondan a la visión socialista, tomando en consideración que este gobierno se ha caracterizado por la influencia y el poder de decisión militar. El único independiente será el que ocupe provisionalmente la Presidencia. Vi al Presidente Guaidó en un programa de TV con Eduardo Rodríguez y cerca del minuto 5 literalmente asumió esta opción.

Siguen las ridiculeces : Ahora quieren cambiar el nombre de la autopista Francisco Fajardo. Por vida de Cristo, como quisiéramos que GOBIERNEN y dejen el show.

LA LOCURA DEL AUMENTO

Somos un país extraño. Hoy un dolor extremo por la locura del aumento. ¿Raro? Pues sí. Realmente lo único que se aumenta es la inflación, la escasez, el desempleo, el cierre de empresas, comercios, la migración y la depresión social. Lo peor es que Maduro cree que lo hace bien.

NO TODO SON MALAS NOTICIAS

La salida del extranjero Pedro Carvajalino de Venezuela, prácticamente decretó un jubilo nacional.

SUCRE

Suscribo la exhortación pública al Presidente Guaidó, para que designe otra persona distinta al diputado suplente Roland Carreño. “La plataforma intersectorial…para expresar públicamente el sentimiento generalizado del noble y glorioso pueblo del Gran Mariscal de Ayacucho, a propósito de la desacertada decisión de la dirección política nacional que agrupa a las fuerzas del cambio en Venezuela, al designar unilateral e indebidamente al ciudadano Roland Carreño, oriundo del estado Lara y persona totalmente ajena al gentilicio, la idiosincrasia y a la dinámica socio política de nuestra región, para que asuma las funciones de ser el enlace entre la dirección de la unidad democrática nacional, además de coordinador de las tareas organizativas y operativas de la dirigencia

y el pueblo democrático sucrense”.

En lo personal no tengo nada contra ese señor, a quién me pareció bien su designación como asesor de imagen de la Primera Dama, por ser un hombre al día con las tendencias de la moda pero, disculpen, sigo sin verlo, ni sentir ninguna certeza de su parte en el plano político.

ZULIA

Es lamentable seguir presenciando la lucha interna entre los miembros de la MUD, el G4 y el Frente Amplio, que no es frente ni es amplio. Un dirigente de Primero Justicia me comentó decepcionado el observar la pelea de Guanipa para destruir a UNT. Solo busca llevarse dirigentes de allí, quizá porque siente que Rosales le pisa los talones, para muchos ya lo dejo atrás. Un grupo de UNT que se fue a PJ, han causado un conflicto interno en las filas amarillas. En UNT también deben revisar y corregir urgentemente su plataforma programática, el discurso, la forma de hacer política. Una sola luz no es la que debe brillar y me parece bien, que declaren todos sus dirigentes, cosa que casi no hacen en PJ. Voluntad Popular también amerita una inyección de energía. De vez en cuando vemos a Eduardo Vale. El resto solo en declaraciones de prensa vía web.

¿Por qué ningún dirigente o partido político se acerca a las largas e interminable colas de gasolina a conversar con la gente? ¿Cuesta mucho desarrollar un programa para atender este problema en la calle?

CARLOS ALAIMO, siempre opina pero a mi juicio lo hace muy desordenado. No es constante ni disciplinado en un tema. Tiene razón en muchos planteamientos. El problema es que una semana sale cortándose las venas por Uribe, la otra sale hablando del populismo, en otra de un gobierno parlamentario, de vez en cuando de la crisis nacional, etc.

GAITA

La gaita es el sentimiento de la región zuliana, a través de la música. Uno de los hombres que más sabe de este tema Jhosele Sarabia hizo un acertado comentario, acerca de la crisis en la producción de este reglón: “Y no se trata de elegir una gaita del año que solo la celebren los ganadores, sus amigos y sus familiares. La gaita del año debe ser cantada por el soberano. En las últimas cinco temporadas no hubo gaita del año, por esa razón yo sigo luchando para rescatar popularidad de la gaita del año, como en los sesenta, setenta, ochenta y noventa, donde las gaitas del año de aquel entonces son referencia histórica para las viejas y nuevas generaciones. Esos temas ganadores de aquellos años son los clásicos gaiteros de ayer, de hoy y de siempre. Allí es donde está el reto de los nuevos gaiteros y compositores”. Otro respondió “Cierto, los gaiteros en su mayoría, los de renombre se fueron a Miami. Excepto uno que otro se encuentra aquí. Ejemplo, Danelo. Cantando sus canciones de siempre”. También existe la diáspora Gaitera.

El Gobernador Prieto, lo felicito por intentar rescatar la Gaita del año. Lo logrará si permiten y valoran también las GAITAS PROTESTAS, aún en contra de su gobierno. Eso sí le ganaría el reconocimiento público.

EL DRAMA DE LA GASOLINA

El domingo recorrí las estaciones de servicio y debo felicitar al Comisionado Ricardo Lugo. Las colas estaban caminando sin la presencia de los VIP. Los “bachaqueros” también están siendo combatidos y sé que no es fácil por los intereses en juego. El secretario de Gobierno Lisandro Cabello está coordinando y decidido a mejorar este tema, me consta su esfuerzo día y noche. En medio de las criticas debe mencionarse el trabajo y cuando deba criticarlos, igual lo hare CAIGA QUIEN CAIGA

