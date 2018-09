ANGEL MONAGAS en CAIGA QUIÉN CAIGA: Y SI NO ES UN “TOPO”, SI NO UNA “TOPA” LA QUE BUSCA EL GOBIERNO

A raíz de las publicaciones en medios públicos de los Estados Unidos, sobre reuniones con uno o varios funcionarios del Gobierno de Trump, para financiar o apoyar un golpe de estado contra la Dictadura en Venezuela, muchas tesis han surgido. Se habla de nombres de militares, de ex golpistas, de citados en la lista de sancionados, entre otros. Se infiere que, el no tan torpe de Nicolás, ha invertido considerables sumas de dinero, en “lobistas” estadounidense, que lo acerquen, a quién o quienes finalmente decidirán o influirán.

El error a mi juicio es creer que se trata de un “hombre” y no de una “mujer”. Una, que ha sido constante, coherente y es la única que ha mostrado la valentía de permanecer en una nación donde el respeto a los derechos humanos, brillan por su ausencia.

Así como sucedió con Leopoldo, este eficiente gobierno, que ha ganado y duele decirlo, todas las guerras políticas y ha desaparecido dos generaciones políticas, viene por otra víctima. Su crecimiento. Su imagen internacional, conspira contra los opresores. No hay de otra que someterla al proceso de desmantelamiento de liderazgo.

Hoy Leopoldo, es un fantasma de lo que pudo haber sido y no fue. No lo voy a analizar en este momento. Sus primeros enemigos lamentablemente estuvieron en la propia Mesa de la Unidad. Con María Corina ocurre lo mismo y quizá ella no ha sabido entender cómo mantener una ley de gravitación universal, muy necesaria en política. Rosales entendió el juego muy rápido e hizo lo que debía. Borges también y emprendió la huida.

Con María Corina ocurre lo mismo, solo que ella no está dispuesta ni a huir, ni a rendirse ni a negociar.

En política, mis queridos lectores no siempre pasa lo que uno quiere…Si no lo que tiene que pasar.

Para el Trio del Mal no es un TOPO, es una TOPA. El hombre más odiado en Venezuela, señala “TE LLEGO TU HORA”.

El próximo show tiene nombre de mujer. Pudiera ser una novela y quien la escribe pudiera terminar con un final imprevisto para él.

¿Qué pueden esperar los venezolanos de Trump? Parte 2

La noticia circula hace varios días, en el periódico de mayor peso comunicacional en ese país: The New York Times. El gobierno de Trump, se ha reunido, ha discutido pero decidieron no participar. Lo hemos dicho en otros análisis. Preguntémonos algo, en frio. ¿Es realmente Nicolás Maduro y este “gobiernucho” un problema para el gobierno de Estados Unidos? Definitivamente no lo es.

Después de la experiencia vivida en el 2002 con “Carmona” (huido de Venezuela bajo consentimiento de Chávez), los “gringos” no quieren repetir la historia. De acuerdo a lo publicado por el mencionado medio y que es primera plana en su edición internacional del lunes 10 agosto 2018. “En agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una declaración que provocó la condena de los aliados estadounidenses en la región pero alentó a los militares rebeldes venezolanos a llegar a Washington una vez más…”. Si de algo están convencidos los intereses políticos de los Estados Unidos, es de no repetir el escenario cubano. Los primeros defensores de Fidel, son los cubanos de la Florida. Gracias, a la tiranía castrista, ellos gozaron de muchísimos privilegios, se constituyeron y se hicieron de un poder económico, basado en el control político de una región. La situación de los venezolanos, numéricamente mayor y con una inmigración cualitativamente mejor, ponen en peligro a quienes hasta ayer controlaban La Florida. Igualmente desequilibra la región, especialmente Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, solo observo posturas diplomáticas y lobby de prensa. Nada que atemorice a Nicolás.

El exilio dorado venezolano, que recibe miles de dólares en financiamiento, circunstancialmente también se beneficia de la permanencia de Maduro en el poder. Sus campañas y propagandas, giran en torno a justificar ese escenario, más que a construir un genuino plan de alternancia del poder en Venezuela. No digo que no lo quieran, porque evidentemente estarían mucho mejor. Solo que no le ponen el extra, como un auténtico exilio política obligado a conspirar para derrocar al Dictador. Esa es la verdad, Caiga Quién Caiga.

Algunos periodistas irresponsablemente aseguran “invasiones”, “ataques” de gobiernos extranjeros. El día que eso suceda, cuando nos percatemos, solo veremos a los “chavistas” correr. Mientras es solo una ilusión, un deseo aspirado por muchos. Hasta allí.

Es evidente, que el gobierno venezolano ha invertido en acercarse a personas que influyan en la política editorial del diario New York Times. Varias veces ha publicado anuncios en ese costoso medio. Lo digo por la editorial del 11 septiembre del rotativo en cuestión donde señala “Quédese fuera de Venezuela, Sr. Trump”. El Diario no defiende a Maduro, sino es un fuerte cuestionamiento al polémico Presidente. Ciertamente cuando lo leí, me quedo una duda: Trump es un político sui generis, ha acusado varias veces a NYT y otros medios, ¿Le prestará atención a este consejo o será más bien lo contrario?

VENEZOLANOS SIGUEN HUYENDO

NO NOS CAIGAMOS A coba. La diáspora venezolana es un mensaje contra Nicolás. Laa gente huye de su gobierno pero también es un mensaje, una fuerte crítica contra el liderazgo opositor. La gente prefiere irse que quedarse a luchar. No creen en ellos.

SE ENTREGARON Henri Falcón no está dispuesto a invertir ni buscar un solo “peso” en la campaña de Concejales. Al parecer se acogió al plan de “pacificación” del Gobierno. Igual Bertucci.

DIGAN LO QUE DIGAN Hay nuevos liderazgos en el país, recorriéndolo. Expresándose. Despunta María Corina Machado. Lamentablemente en el estado electoralmente más importante como Zulia, pasó con más penas que glorias. La estructura no responde a las exigencias y expectativas ¿O no la tiene? Una María lejana, perdida, sin “punch”. Debe corregir de inmediato. Leocenis García, criticado duramente por muchos, sigue llegando a donde muchos ni se les ocurre pisar. Lo califican de “populista”, de “pantallero”. Sin embargo ha sufrido en carne propia cárcel y maltratos inimaginables para muchos líderes opositores. ASOMBROSAMENTE para todos aquellos detractores, que aseguraban compromisos, a PROCIUDADANOS el CNE del Gobierno no le dio el place para participar. Curiosamente si a otros partidos, respaldados por líderes del G4 como el caso de Henrique Capriles. Deberá explicarlo muy bien y no es de extrañar que lo niegue. LO CIERTO es que estos nuevos liderazgos MARIA CORINA, LEOCENIS GARCIA o CARLOS ALAIMO en Zulia, se enfrentan no al gobierno, que tampoco los quiere, sino a caciques de la MUD.

BIEN Por el polémico Gustavo Tovar. Palabras más o palabras menos, reto a todos los que desde el exterior critican y señalan, acusan a otros de “traidores” “cobardes”. Todos esos manager de Tribuna, amparados en el extranjero, muy “machotes” en un vídeo, debieran regresar y asumir la lucha cuerpo a cuerpo. Sería una buena manera de enseñar con el ejemplo. Al parecer ninguno acepto el reto.

MEJOR ESTUVO JJ RENDON. En redes critico duramente a todos los venezolanos que desde el exterior, hacen gala de riqueza, de celebraciones, de disfrute, sin percatarse de la miseria y la triste situación de los que vivimos en Venezuela. Peor JJ son aquellos políticos, que desde el exilio o en la propia Venezuela, viven de “selfie en selfie”, de twitter, Instagram, etc, exhibiendo risas, marcas, lugares. Algunos se molestan con nuestras críticas y fíjense que no me refiero a abstenerse de disfrutar, sino de mostrar. La mujer del Cesar no solo debe ser sino parecer.

POBRE SER HUMANO Quedo en evidencia el asalariado gubernamental, Néstor Francia, mediante un escrito publicado en el portal APORREA. Sus consideraciones en contra de la tercera edad, más que hacerlo despreciable, causan tristeza.

¿A DÓNDE enviaron a Elías Jaua? Su salida del protagonismo político es visible. Su alianza contra Diosdado, lo muestra como el único castigado. Esperaremos porque estos “revolucionarios” de todo hacen un “show”. El “mal hijo de Barlovento”, seguramente prepara su próxima jugada.

ZULIA El empresario y dirigente del Partido Centro Democrático Carlos Alaimo, es una de las pocas voces y personalidades, ejecutando un valido plan de rescate político, teniendo a la gente como el alfa y omega de su acción. El resto de los dirigentes aun no entienden el deber que tienen de guardar un bajo perfil, por los “horrores”, cometidos.

COMO LO ANUNCIAMOS En esta columna, Capriles se va de Primero Justicia y su partido la Fuerza del Cambio es una realidad. Mal ejemplo de unidad y confirmación de las diferencias entre Julio Borges y él. Sin embargo, desmintió que haya fundado otro partido político, tal y como se rumoró en las redes sociales, adjudicándole la tolda Fuerza del Cambio, a través de su jefe de Giras Manuel Cárdenas. Recuerden que los políticos nunca dicen lo que quieren, hasta que sienten poder lograrlo.

FELICITACIONES A todos los adecos de corazón. Algún día ese partido tomara conciencia del rol histórico al cual le corresponde actuar y se producirá la inevitable renovación de los agotados liderazgos, quienes debieron dedicarse más a lo pedagógico que a lo político.

#ZULIA Desde Italia, Giancarlo Dimartino en su escrito semanal en aporrea, lanza un dardo no se contra quien, dice “Debemos recordar que Las Pulgas, Las Playitas, Santa Rosalía, Mercamara, Altos de Jalisco, son mercados que están en el ojo del huracán de la corrupción, la gente siempre los señala por sus triquiñuelas en el manejo comercial con supuesta participación de policías y militares.Y como de costumbre, por cuanto la falta de acción en contra de la corrupción en esos mercados ha permitido que se haga una costumbre, la gente culpa a Maduro de tal situación; de modo que, a estas alturas de gestión, seguimos en las mismas, con graves irregularidades en los municipios y las regiones que deben resolver los respectivos gobiernos, y no los resuelven. Lo he dicho y no me cansaré de decirlo, Nicolás Maduro no puede ser Presidente, gobernador, alcalde, concejal, ni jefe de consejo comunal ni funcionario de la Sundde al mismo tiempo”.

